Необходимо обеспечить финансирование и поддержку для функционирования будущего трибунала, - генсек Совета Европы Берсе

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что правосудие требует ресурсов, и призвал страны обеспечить финансирование и оказать необходимую поддержку для функционирования будущего трибунала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт сайте СЕ.

"Мы создаем основу для Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это тот момент, когда государства должны продолжить реализацию политической воли, которую они продемонстрировали сегодня. Правосудие также требует ресурсов. Необходимо обеспечить финансирование и оказать необходимую поддержку для функционирования будущего трибунала", - отметил Берсе.

Он также отметил, что сегодняшнее мероприятие во Львове демонстрирует единство и решимость обеспечить справедливый и длительный мир для Украины.

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Берсе подчеркнул, что Украина является частью европейской семьи и остается абсолютным приоритетом Совета Европы.

"Мы уже разработали План действий по устойчивости, восстановлению и восстановлению. Мы создали Реестр убытков для Украины, который сейчас полностью функционирует. Европейский суд по правам человека рассматривает тысячи дел о вероятных нарушениях прав человека, которые стали следствием российской агрессии", - добавил он.

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Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.