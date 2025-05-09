Необхідно забезпечити фінансування та підтримку для функціонування майбутнього трибуналу, - генсек Ради Європи Берсе

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що правосуддя потребує ресурсів, і закликав країни забезпечити фінансування та надати необхідну підтримку для функціонування майбутнього трибуналу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт сайті РЄ.

"Ми створюємо підґрунтя для Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це той момент, коли держави мають продовжити реалізацію політичної волі, яку вони продемонстрували сьогодні. Правосуддя також потребує ресурсів. Необхідно забезпечити фінансування та надати необхідну підтримку для функціонування майбутнього трибуналу", - зазначив Берсе.

Він також зауважив, що сьогоднішній захід у Львові демонструє єдність та рішучість забезпечити справедливий і тривалий мир для України.

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Берсе наголосив, що Україна є частиною європейської сім'ї і залишається абсолютним пріоритетом Ради Європи.

"Ми вже розробили План дій щодо стійкості, відновлення та відбудови. Ми створили Реєстр збитків для України, який зараз повністю функціонує. Європейський суд з прав людини розглядає тисячі справ про ймовірні порушення прав людини, що стали наслідком російської агресії", - додав він.

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Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.