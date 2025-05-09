Каллас: США можуть приєднатися до трибуналу щодо агресії РФ проти України

США вже понад два роки беруть участь у процесі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та можуть приєднатися до нього у майбутньому.

Про це заявила верховна представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас під час пресконференції у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Сполучені Штати вже два з половиною роки сприяють створенню цього трибуналу, тому вони були частиною цієї ініціативи та закликали групи для подальшого розвитку цього процесу, і ми дуже вдячні за це. Наразі вони не є частиною, але я припускаю, що рано чи пізно вони знову приєднаються", - наголосила Каллас.

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.

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