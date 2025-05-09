Сибига о создании спецтрибунала для РФ: Будет соглашение с Советом Европы

Украина подпишет соглашение с Советом Европы, которое станет финальной точкой в создании спецтрибунала по агрессии РФ в нашей стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместном с премьер-министром Денисом Шмыгалем и высокой представительницей ЕС Каей Каллас брифинге по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня мы принимаем политический документ - Львовскую декларацию и даем старт на уровне министров иностранных дел ЕС и Core Group, а в Люксембурге состоится формально-процедурное одобрение этого процесса... Следующими шагами будет заключение соглашения между Советом Европы и Украиной. Собственно, это поставит финальную точку в процессе создания юридической инфраструктуры по привлечению российского агрессора, российских преступников к ответственности за преступление агрессии", - сказал Сибига.

Он также отметил, что украинская сторона активно приступает к работе с Советом Европы, который является центральным элементом этого процесса.

Комментируя практическое начало деятельности механизмов спецтрибунала, глава украинской дипломатии сообщил, что в Украине уже сегодня осуществляются необходимые процессуальные действия по сбору доказательств, документированию преступлений, совершенных российским агрессором, в том числе в отношении тех лиц, которые потенциально будут привлечены к ответственности и в отношении которых будут вынесены приговоры в рамках этого трибунала.

"Если мы говорим о досудебном следствии, нет никаких юридических преград, чтобы в полной мере осуществлять все эти юридические шаги уже сейчас на уровне нашего национального правосудия. Уже после создания спецтрибунала это открывает возможности работы соответствующих механизмов, которые будут начаты его созданием", - проинформировал министр.

Как сообщалось, что Украина и ЕС готовы объявить о создании трибунала над Путиным и кремлевскими чиновниками.