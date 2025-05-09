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Новини Трибунал для Путіна
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Сибіга про створення спецтрибуналу для РФ: Буде угода з Радою Європи

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Україна підпише угоду з Радою Європи, яка стане фінальною крапкою у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ у нашій країні.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем та високою представницею ЄС Каєю Каллас брифінгу за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми приймаємо політичний документ - Львівську декларацію і даємо старт на рівні міністрів закордонних справ ЄС і Core Group, а в Люксембурзі відбудеться формально-процедурне схвалення цього процесу… Наступними кроками буде укладання угоди між Радою Європи та Україною. Власне, це поставить фінальну крапку у процесі створення юридичної інфраструктури щодо притягнення російського агресора, російських злочинців до відповідальності за злочин агресії", - сказав Сибіга.

Він також зазначив, що українська сторона активно стає до роботи з Радою Європи, яка є центральним елементом цього процесу.

Коментуючи практичний початок діяльності механізмів спецтрибуналу, глава української дипломатії повідомив, що в Україні вже сьогодні здійснюються необхідні процесуальні дії щодо збору доказів, документування злочинів, вчинених російським агресором, у тому числі щодо тих осіб, які потенційно будуть притягнуті до відповідальності і щодо яких будуть винесені вироки в рамках цього трибуналу.

"Якщо ми говоримо про досудове слідство, немає жодних юридичних перепон, щоб повною мірою здійснювати всі ці юридичні кроки вже зараз на рівні нашого національного правосуддя. Вже після створення спецтрибуналу це відкриває можливості роботи відповідних механізмів, які будуть започатковані його створенням", - поінформував міністр.

Як повідомлялося, що Україна та ЄС готові оголосити про створення трибуналу над Путіним та кремлівськими чиновниками.

Автор: 

Рада Європи (460) трибунал (263) Сибіга Андрій (426)


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Спасибо. Мы уже вашими "угодами" за 3 года сыты по горло. И "потужными", и "незламными"
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09.05.2025 16:01 Відповісти
Ви це хто? Кацапи?
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09.05.2025 16:03 Відповісти
будут с важным видом делить шкуру не убитого медведя
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09.05.2025 16:14 Відповісти
Це вже 29 - та безпекова угода? 🤣🤣🤣
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09.05.2025 16:16 Відповісти
 
 