Комитет Совета Европы начал процесс создания Спецтрибунала по агрессии РФ против Украины

14 мая комитет министров Совета Европы начал юридическую процедуру по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Комитет министров Совета Европы подтвердил свою непоколебимую приверженность Украине на ее пути к справедливости и восстановлению, начав процесс создания Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии", - отметили в СЕ.

На своем ежегодном заседании министры также поручили генеральному секретарю Алену Берсе возглавить процесс создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии в рамках Совета Европы на основе соглашения с Украиной.

Итак, после того, как процесс получил политическое одобрение на прошлой неделе во Львове, уже запущена юридическая процедура по созданию Спецтрибунала.

Далее пакет документов о трибунале получит юридическое утверждение в Страсбурге, после чего Украина и Совет Европы подпишут соглашение о создании Специального трибунала как международной организации и устав трибунала.

Все эти документы уже есть, они согласованы и уже не будут меняться.

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.