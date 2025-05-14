РУС
Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
Комитет Совета Европы начал процесс создания Спецтрибунала по агрессии РФ против Украины

Спецтрибунал для России: Совет Европы начал юридическую процедуру

14 мая комитет министров Совета Европы начал юридическую процедуру по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Комитет министров Совета Европы подтвердил свою непоколебимую приверженность Украине на ее пути к справедливости и восстановлению, начав процесс создания Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии", - отметили в СЕ.

На своем ежегодном заседании министры также поручили генеральному секретарю Алену Берсе возглавить процесс создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии в рамках Совета Европы на основе соглашения с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Северная Македония присоединилась к инициативе по созданию спецтрибунала по преступлениям России в Украине, - МИД страны

Итак, после того, как процесс получил политическое одобрение на прошлой неделе во Львове, уже запущена юридическая процедура по созданию Спецтрибунала.

Далее пакет документов о трибунале получит юридическое утверждение в Страсбурге, после чего Украина и Совет Европы подпишут соглашение о создании Специального трибунала как международной организации и устав трибунала.

Все эти документы уже есть, они согласованы и уже не будут меняться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо обеспечить финансирование и поддержку для функционирования будущего трибунала, - генсек Совета Европы Берсе

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.

Автор: 

россия (96917) Совет Европы (714) трибунал (297) военные преступления (1498)
Облізлого гопника "замочіть в сортірє"!
14.05.2025 15:13 Ответить
Страту пуйла демонструйте в прямому ефірі тоділюди,навіть,вихідний оформлять щоб дома лишитись.
14.05.2025 15:21 Ответить
Ну, судя по тому, что потребовалось 11 лет, чтобы определиться с виновными в сбитии Боинга...
14.05.2025 15:25 Ответить
15.04.2025 року у Стамбулі є унікальна нагода заарештувати диктатора, вбивцю, терориста-путіна, й тим самим покласти кінець війні в Україні!
До речі, на путіна вже давно висуното обвинуввачення в тероризмі та массових вбивствах, а суд чекає на його офіційний ареш!
14.05.2025 15:53 Ответить
Що Ви! *єта другоє*.
14.05.2025 17:39 Ответить
 
 