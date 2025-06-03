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Новости Видео Расстрел украинских военнопленных
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"В плен их брать не надо – обнуляйте", - рашист приказывает расстрелять раненых бойцов ВСУ. АУДИО

В радиоперехвате, добытом разведчиками, командир одного из подразделений оккупационных войск отдает прямой преступный приказ на расстрел раненых украинских воинов.

Соответствующий перехват обнародовала пресс-служба ГУР МОУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В радиоперехвате российский оккупант цинично приказывает своим расстрелять украинских защитников, которые получили ранения.

"Три хохла где-то лазят трехсотых. В плен их брать не надо, их обнуляйте", - командует он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГУР перехватило приказ российского командира применить химическое оружие против Сил обороны Украины. АУДИО

Спецподразделения ГУР МО Украины зафиксировали более 150 случаев казней пленных украинских защитников российскими захватчиками.

"Этот случай - еще одно доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных, к которой систематически прибегает армия государства-агрессора. ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили в разведке.

Читайте также: Рашисты расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении, - Офис Генпрокурора

Автор: 

армия РФ (19633) военные преступления (1450) перехват (344) ГУР (465)


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Топ комментарии
+5
Ну і на біса ви тут це повідомляєте?
Ми і так знаємо,що рашисти гірші за фашистів.
Єсть у нас призначені особи,які за день отримують зарплату,як середній українець за рік.Хай ці особи повідомляють відповідеі міжнародні організації,з доказами.
Може,тоді визнають рашу терористом і агресором та задавлять економічно!
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03.06.2025 18:28 Ответить
+4
Не хочете власним прикладом показати як треба вчиняти правильно?
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03.06.2025 18:38 Ответить
+3
Якого біса взагалі наші хлопці до сих пір в полон потрапляють?? як не вміли вчасно людей виводити з позицій так і не навчились. Звісно потім проблема буде набрати людей.
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03.06.2025 18:27 Ответить
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Якого біса взагалі наші хлопці до сих пір в полон потрапляють?? як не вміли вчасно людей виводити з позицій так і не навчились. Звісно потім проблема буде набрати людей.
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03.06.2025 18:27 Ответить
Не хочете власним прикладом показати як треба вчиняти правильно?
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03.06.2025 18:38 Ответить
Ви мені покомандувати пропонуєте?
У нас і без того всі бачать кучу випадків коли на безнадійну позицію просто не дають команди на відхід, бо бояться перед командуваням, ну а якщо хлопці сами втечуть то головне шо командир не при ділах.
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03.06.2025 18:45 Ответить
А чому ні? Ось на Цензорі у вас виходить. Ви б і показали, як без команди людей з позицій відводити. Чи будучи вищим військовим начальством перечити військово-політичному керівництву країни.
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03.06.2025 18:49 Ответить
ШО САМИЙ ВУМНИЙ ?!! © якби замість казарменого "офіцер'я"-чєго ізволітє-с" були командирами саме такі хлопці то звісно б не лизали начальству а думали шляхі відступу і взагалі взаємодії сусідів підрозділів!
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03.06.2025 19:18 Ответить
Вибачте, але в такому разі Ви були б командиром рівно добу. Потім Вас зняли б і замість Вас "мікроменеджментом" зайнявся якийсь паркетник з яисокого штабу, який поклав би ввірену вам до того команду без жалю і користі. Відповідальний командир мусить думати про людей, а не вмивати руки, бути білим і пухнастим. Тут героїзм не в тому, щоб змитися без плям, а в тому, щоб в лайні по самі вуха вигребти з цього на суху землю.
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03.06.2025 19:31 Ответить
Ну і на біса ви тут це повідомляєте?
Ми і так знаємо,що рашисти гірші за фашистів.
Єсть у нас призначені особи,які за день отримують зарплату,як середній українець за рік.Хай ці особи повідомляють відповідеі міжнародні організації,з доказами.
Може,тоді визнають рашу терористом і агресором та задавлять економічно!
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03.06.2025 18:28 Ответить
Мы же братья... Давай мы тебя по-братски обнулим, а?
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03.06.2025 18:36 Ответить
Нужно (неофициально) объявить, что солдаты тех кацапских подразделений, в которых раскроются подобные случаи, живыми в плен браться не будут.
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03.06.2025 18:43 Ответить
Так они для этого все и делают чтобы их солдаты не сдавались в плен и отстреливались до последнего, а потом себя подрывали.
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03.06.2025 18:44 Ответить
вони й так там залякані так шо стріляються самі, не дуже це допоможе.
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03.06.2025 18:46 Ответить
Вони й дрони атакують врукопашну та каміннями. М'ясні хвилі під "речовинами"...
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03.06.2025 19:20 Ответить
І ще ті рашистські виродки будуть нам меморандуми пропонувати типо помиримся, відновимо дипломатичні відносини, вернемо руцкій ізиг, будемо знову брацкими наротами дружба жвачка... Х***й вам суки. Потрібно в Конституцію України вписати що Сосія це навіки ворожа країна
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03.06.2025 19:18 Ответить
Поки що частина населення це хаває а деякі безумовно згодні "аби все ужє било как до вайни"... 🤮😡
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03.06.2025 19:21 Ответить
Давно пора эту братоубийственную войну заканчивать,а то вымрем как индейцы.
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03.06.2025 19:22 Ответить
Вымирать а Германии собрался?
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03.06.2025 19:45 Ответить
Напомните сколько бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком "тратят" в день на одного козломордого...
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03.06.2025 19:35 Ответить
Християнин і Президент США Трамп, з оточенням у БД і ДержДепі, усьо нормально??? Прутін, їм ще картіку пришле, для лохів??
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03.06.2025 19:42 Ответить
 
 