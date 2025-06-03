"В плен их брать не надо – обнуляйте", - рашист приказывает расстрелять раненых бойцов ВСУ. АУДИО
В радиоперехвате, добытом разведчиками, командир одного из подразделений оккупационных войск отдает прямой преступный приказ на расстрел раненых украинских воинов.
Соответствующий перехват обнародовала пресс-служба ГУР МОУ, сообщает Цензор.НЕТ.
В радиоперехвате российский оккупант цинично приказывает своим расстрелять украинских защитников, которые получили ранения.
"Три хохла где-то лазят трехсотых. В плен их брать не надо, их обнуляйте", - командует он.
Спецподразделения ГУР МО Украины зафиксировали более 150 случаев казней пленных украинских защитников российскими захватчиками.
"Этот случай - еще одно доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных, к которой систематически прибегает армия государства-агрессора. ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили в разведке.
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У нас і без того всі бачать кучу випадків коли на безнадійну позицію просто не дають команди на відхід, бо бояться перед командуваням, ну а якщо хлопці сами втечуть то головне шо командир не при ділах.
Ми і так знаємо,що рашисти гірші за фашистів.
Єсть у нас призначені особи,які за день отримують зарплату,як середній українець за рік.Хай ці особи повідомляють відповідеі міжнародні організації,з доказами.
Може,тоді визнають рашу терористом і агресором та задавлять економічно!