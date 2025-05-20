ГУР перехватило приказ российского командира применить химическое оружие против Сил обороны Украины. АУДИО

Украинские разведчики перехватили разговор, в котором командир российской армии приказывает применить запрещенное химическое оружие для удара по позициям Сил обороны Украины.

Соответствующий перехват обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

В нем командир оккупационной армии приказывает атаковать позиции украинских войск запрещенным гуманитарным правом химическим оружием.

"Зажигалку бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать", - говорит россиянин.

Внимание! Присутствует нецензурная лексика!

