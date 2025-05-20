6 684 16
ГУР перехватило приказ российского командира применить химическое оружие против Сил обороны Украины. АУДИО
Украинские разведчики перехватили разговор, в котором командир российской армии приказывает применить запрещенное химическое оружие для удара по позициям Сил обороны Украины.
Соответствующий перехват обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
В нем командир оккупационной армии приказывает атаковать позиции украинских войск запрещенным гуманитарным правом химическим оружием.
"Зажигалку бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать", - говорит россиянин.
Внимание! Присутствует нецензурная лексика!
Топ комментарии
+11 Isolda Peres
показать весь комментарий20.05.2025 22:24 Ответить Ссылка
+7 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий20.05.2025 22:23 Ответить Ссылка
+5 NNN
показать весь комментарий20.05.2025 22:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
от, як що б показали як гур продовжує нищити генералів, самокатами, то ......
чи, що там з кацапською нафтою.
всьо? у гур закінчилися можливості? чи хтось надав наказ припинити? буданов?
«У разі спроби застосування німцями хімічної зброї проти британських військ, я заллю всю Німеччину шаром іприту в п'ять дюймів. »
Німецьке ***** поняло.
У трампа в голові, червоні лінії ??!