Россия планирует запустить баллистическую ракету
10 701 86

Россия планирует осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая, - ГУР

ГУР о запуске межконтинентальной ракеты

Российская Федерация продолжает применять тактику запугивания. В ночь на 19 мая россияне хотят осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

"С целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО государство-агрессор Россия в ночь на 19 мая 2025 года намерена осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ярс"", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 1,4 тыс. баллистических "Искандеров" и 500 X-101 производит РФ за год, - The Economist

Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска - район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Как отмечают в ГУР, дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.

баллистические ракеты (435) ГУР (559)
+36
Запускайте нашу балістику, Ермак-1 та Ермак-2, а потім одразу гіперзвук Смарагдовий прутень (довгий).
18.05.2025 16:02 Ответить
+18
Дурні, що США,. що ЄС, сюсюкаються терористами, а ті часу не гають!
18.05.2025 16:14 Ответить
+17
18.05.2025 16:50 Ответить
Запускайте нашу балістику, Ермак-1 та Ермак-2, а потім одразу гіперзвук Смарагдовий прутень (довгий).
18.05.2025 16:02 Ответить
Смарагдовий прутень выглядит так.
18.05.2025 19:09 Ответить
Снова скворешник запустят?
18.05.2025 16:06 Ответить
скворєшнік ніби до 5000 км. а тут пишуть, про ЯРС, який летить на більше ніж 10000 км, тобто це вже не середня дальність, а МБР. така ракета з Камчатки навіть до Сан-Франциско чи Лос-Анджелеса може долетіти.
18.05.2025 18:44 Ответить
Дурні, що США,. що ЄС, сюсюкаються терористами, а ті часу не гають!
18.05.2025 16:14 Ответить
хАтятЬ лі руСССкіє вайни,,, --
18.05.2025 16:14 Ответить
Що нам заважає залякувати РФ заявами про навчально-бойові пуски українських МБР по військовим цілям у москві та інших населених пунктах РФ "цієї ночі" та на протязі інших ночей?
Хай би рашисти щоночі перебувають у стані "стратегічної невизначеності" - чи будуть пуски українських МБР вдалими, чи невдалими...
18.05.2025 16:19 Ответить
Бгггг.. мабудь заважає відсутність українських МБР?
18.05.2025 16:24 Ответить
Ще з https://uk.wikipedia.org/wiki/1954 1954 року українське ВО ПМЗ розпочало виробництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичних ракет стратегічного призначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-12 Р-12, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-16 Р-16, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-36%D0%9C Р-36М (Сатана SS-18), Р-36М2 (Воєвода) та інших розробки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB КБ «Південне»
А звідки рашисти знають, що українські МБР з неядерними ББ ще досі не створені і не випробуються дослідні зразки? За даними технічної та агентурної розвідки?
Так імовірність, що отримані ворогом дані є достовірно правильними, точними ніколи не буває 100%.
Дані для розвідки ворога мабуть можна і потрібно створювати.
18.05.2025 16:52 Ответить
та ти що ще одне чудо яке живе минулим.
тут банальну Точку не здатні скопіювати, а блохер подоляківський про мбр розповідає...
18.05.2025 16:54 Ответить
ІПСО, ти маєш уявлення, що це? І чи потрібно для ІПСО мати готову мбр? Тобі "блохери подоляківськи" зовсім розум відімкнули, чи ти вульгарний недонавчений коментатор-аматор?
18.05.2025 17:05 Ответить
ага іпсо, кацапи прекрасно знають наші можливості в ракетобудуванні, країна яка не здатна виготовити банальну балістичну ракети апріорі не може "запускати" мбр.
тому такі дитячі іпсо просувай на платформах 95 кварталу, там дебіли будуть роти відкривати від твоєї геніальності.
18.05.2025 17:12 Ответить
Не ображайтеся, але я згоден з тим, шо до сраки всі ті іпсо. При Овочі абсолютно всі секрети втікли кацапам. Втікло все, включаючи коди для розшифровки закритого відомчого звʼязку. А шо потім при Пороху робили і відновлювали - все те знову витікло при Зєлє і його ставлениках. Тож можете хоч до усерачки писати на форумах про якісь ракети - це буде лише тема для стьобу.
18.05.2025 17:20 Ответить
Ок, без образ
Мені цілком зрозуміла думка про те, що мабуть не варто обманювати ворога, бо ми добре знаємо стан своїх справ, а ворог напевне (чи мабуть?) знає їх так само, як і ми.
Виходячи з цього, нам не варто, зокрема створювати хибні цілі, встановлювати макети ЗРК та бронетехніки.
Уявляєш, як смішно буває ворогу, коли він зʼясовує, що замість справжніх витратив ресурси для обстрілу надувних ЗРК... Обстрілював, бо чогось хвилювався, очікував неприємностей, а виявилося...
18.05.2025 17:43 Ответить
Ви пересмикуєте. Ворог точно знає шо ЗРК і бронетехніка в України є. Тож хобні цілі цілком виправдані. Окрім того ворог точно знає, шо МБР в України нема. Якшо Зєля вийде з заявами про їх використання, то це буде як з парадом на 9 травня - просто виставить себе киздуном.
18.05.2025 18:01 Ответить
Простих заяв в ЗМІ, не підкріплених відповідним кейсом розвідданих про матеріальні обʼєкти та іншими діями вочевидь не достатньо для подібних ІПСО.
Зокрема, якщо розвідка ворога мала дані, які вважала точними, про відсутність в нас мбр, то мабуть потрібно надати ворогу нові переконливі дані, з різних джерел, максимально схожі на достовірно правильні, про те, що статус змінився, і в Україні вже зʼявилася мбр, готова до навчально-бойового пуску , що цей навчально-бойовий пуск планується здійснити, можливо сьогодні вночі.
Що стосується параду, то IMHO ми таки змусили військового злочинця та його гостей хвилюватися за їхні власні шкіри, зокрема нашим попередженням, що 9 травня можливі провокаційні теракти з боку путіна з метою звинувачень України (операція "Під чужим прапором"). Не виключено, що з міркувань безпеки путін з Сі дивилися парад в бункері, а на параді були присутні їхні двійники.
18.05.2025 18:51 Ответить
Ви хочете розказати Буданову, чи його сусіду наркоторговцю Гогілашвілі як працювати в розвідці? Залиште це проффесіоналам .
18.05.2025 19:11 Ответить
ГУР МО непогано працює і без моїх порад та пропозицій. Коментар був про інше.
Якщо в Україні існувало ракетобудування, то ніким не спростовано, не виключено, що воно існує і зараз, а значить не тільки ми, але і ворог повинен відчувати стурбованість та занепокоєння можливими навчально-бойовими пусками українських БР.
ВІдчувати щоночі.
18.05.2025 19:31 Ответить
Ворог буде відчувати стурбованість коли до них буде шось прилітати. Від кіздежу в ефірі ніякої стурбованості не буде.
18.05.2025 19:46 Ответить
Так, реальні, ефективні прильоти вбивають або калічать ворога.
Перебування ворога у стані невизначеності, занепокоєння, стурбованості через очікування можливого прильоту, деморалізує ворога. Погіршує його політморсос
18.05.2025 21:17 Ответить
А шоб відчути все це в реалі. Згадайте ваші відчуття, коли ***** лякає "цирконом" і "гіперзвуковими ракетами на атомному двигуні". Посміхнувся, покрутив пальцем у скроні і займаєшся далі своїми ділами. То чого ви думаєте, шо оголтєла брехня якось вплине на ту сторону? Яка ще й нічого окрім скабєєвих не дивиться.
18.05.2025 18:05 Ответить
Хибна цiль - это запутывание среди настоящих.
Это когда у вас на поле Хаймерс, а вы надуваете еще десять штук.

Когда же у вас по выработке жопа, по чертежам жопа, по импорту жопа, по производству жопа, и тут внезапно посреди поля появляется МБР - это не хибна цiль.

А вот склепать в условиях строжайшей секретности с допуском десятка людей, какую нибудь массогабаритную бочку, оснастить ее простейшим двигателем хоть на карамельном топливе, запустить в сторону РФ, чтобы она "упала при испытаниях" на заранее намеченной украинской территории - это уже что-то.

Но такого никогда не случится, потому что эта идея будет лежать на столе в Кремле еще на момент завоза листов металла.
18.05.2025 18:09 Ответить
"...А вот склепать в условиях строжайшей секретности с допуском десятка людей, какую нибудь массогабаритную бочку, оснастить ее простейшим двигателем хоть на карамельном топливе, запустить в сторону РФ, чтобы она "упала при испытаниях" на заранее намеченной украинской территории - это уже что-то."

Приклад цілком правильний. І мабуть може бути реалізований значно швидше і простіше, ніж розробка та виготовлення реальної мбр. Більше того це засіб приховування реальних робіт та їх поточних результатів від розвідки ворога.

"Но такого никогда не случится, потому что эта идея будет лежать на столе в Кремле еще на момент завоза листов металла."
Мова може йти про високу імовірність розкриття операції ворогом. Але не 100%.
Розумію, потрібно працювати і в напрямку прикриття операції, як і всіх військових операцій, серед яких є такі, про які ворогу не вдалося своєчасно отримати критичну інформацію.
Мабуть у ворога теж не все працює ідеально в аналізі та інтерпретації розвідданих.
18.05.2025 19:08 Ответить
Добре проведена ІПСО здатна створювати віртуальні хибні цілі у свідомості ворога. На ураження хибних цілей у власній свідомості ворог витрачатиме як психічні, так і матеріальні ресурси.
18.05.2025 21:27 Ответить
Нет. Потому что у врага есть актуальная информация из средств разведки.
19.05.2025 00:08 Ответить
"Актуальна інформація розвідки" інтерпретується неокортексом умовного аналітика ворога, так, що створює в свідомості аналітика результуючу картину світу (картину поля бою) , яка у підсумку усвідомлюється аналітиком, як "реально" існуюча.
Якщо мозок (неокортекс) аналітика отримав спеціально оброблену інформацію про хибні цілі та інтерпретував її так, що раніш усвідомлена "реально" існуюча картина отримала зміни у вигляді нових обʼєктів, які усвідомлюються, як реальні цілі, то аналітик, який приймає рішення у підсумку усвідомить нову спотворену "реально" існуючу картину але з хибними цілями, як "реально" існуючу картину із справжніми цілями. Цікаво, що, як виявилося, рішення приймається трохи раніше, поки що невідомим процесом у неокортексі аналітика, до того, як він усвідомить прийняте рішення, як власне вольове рішення.
Дещо схоже відбувається GPS - спуфінг для завдань РЕБ, а також синтез віртуальної та доповненої реальності.
19.05.2025 01:42 Ответить
кацапським іпсятам усюди "блохер подоляківський" мариться.
18.05.2025 18:19 Ответить
зазвичай з дурнів які лякають тим чого не мають сміються.
18.05.2025 16:52 Ответить
Як усе запущене... Ургентний лікбез:
https://tyzhden.ua/shcho-take-ipso-chomu-vazhlyvo-tse-znaty-i-iaki-operatsii-zaraz-provodyt-rosiia-proty-ukrainy/
18.05.2025 17:08 Ответить
зебіле запусти іпсо що ми "будуємо" зірку смерті.
18.05.2025 17:13 Ответить
Це поки що все, на що ти здатний?
Вчи матчастину мовчки.
18.05.2025 17:30 Ответить
Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету - Зеленський (серпень минулого року)
зебіле то це було всього то на всього іпса ?
реально ви всі там дебіли на роботі у подоляка.
можеш ще кацапів атомною підлоткою авіаносцем та яз полякати, ну ти зрозуміло.
18.05.2025 17:36 Ответить
Трохи краще. Продовжуй вчити матчастину.
Але... Можливо зайва хромосома тобі тисне? Бо якийсь ти гостро -хамовитий.
18.05.2025 17:47 Ответить
ахахахах яка матчастина зебовдур?
коли була випущена з конвеєра остання "сатана" на південмаші ?.
коли чекати спуск на воду в Миколаєві нового авіаносця ?
коли завод антонова запустить в небо новий АН 225?
є дурнуваті мрії зебаранів а є гірка реальність.
18.05.2025 17:56 Ответить
Схоже ти і є "гірка реальність дурнуватих мрій зебаранів".
Маємо те, що маємо.
Мабуть лікбез тобі опанувати не вдається... Спробуй опанувати щось простіше.
18.05.2025 18:16 Ответить
ой які розумні словечка, обісрався ти блохер з таким фантастичним іпсо.
кацапи свої ракети запускають, хоч часто і невдало, тому досі "сатана" на бойовому чергуванні а не її аналог кацапський сармат.
а ми що ? та ніху...
хоча ні браковані мінометні міни таки вміємо випускати.
от це і є гірка реальність.
краще б ти блохер недороблений кацапів "Сапсаном" "лякав".
18.05.2025 18:35 Ответить
Кацапське іпсо спочатку скиглило "слабо 1бьотє, нема ударів по території рашки", потім після українських дронів перевзулись на "слабо 1бьотє, нема ударів українськими ракетами", після українських ракет перевзулись на "слабо 1бьотє, нема ударів балістичними українськими ракетами".

Що ж ви будете скиглити, коли Україна і балістичними почне вас денацифікувати? "слабо 1бьотє, нема ударів ядеркою"?
18.05.2025 18:34 Ответить
от коли буде балістика, хоча б та яку твій лідор похерив тоді і будеш свою ахінею писати.
18.05.2025 18:37 Ответить
В нас слава богу не на лідорі все тримається, українські дрони і крилаті ракети без лідора вже літають і балістика теж встане на озброєння всупереч лідору.
18.05.2025 19:05 Ответить
Це у вас, москаликів, на фюрері вся державність тримається. Закінчиться ваш фюрер і закінчитесь ви, як нюхослави колись.
18.05.2025 19:07 Ответить
якби на кацапії все трималось на ***** то вони б давно вже останій хер без солі доїдали, там все тримається на фсб.
кацапко тобі варто змінити нік, бо дуже палевно.
пертова блін
"ще ніколи штірліц не був так близько до провалу"
18.05.2025 19:17 Ответить
на фсб та фсо там тримається безпека *****, на якому в кацапії тримається все.
18.05.2025 19:21 Ответить
там таких як ***** чи навіть гірших ще багато, тому не варто сподіватись що з кончиною окурка параша розвалиться чи повернеться на демократичний шлях як при алкаші єльцині.
18.05.2025 19:27 Ответить
система повернеться в свій класичний стан обрання нової влади - вуличні бої в Москві і Членінграді років на 5-8. За цей час треба буде доробити все те, що не доробили в 90х.
18.05.2025 19:35 Ответить
хоча зелідор таких любить, у нього Іванов з Петровим промивають мізки зедебілам...
18.05.2025 19:19 Ответить
ну кацапське іпсо про "скварєшнік" жеж працює.
18.05.2025 18:20 Ответить
кацапи тим скварешніком влучили по південмашу імітаторами ядерних боеголовок, тому таке собі іпсо...
один блохер не справляється падляк ще і пертову прислав ?
18.05.2025 18:29 Ответить
там плюс-мінус 800 метрів в кожен бік південмаш, складно не влучити. От тільки нуль пошкоджень від тих "влучань".
18.05.2025 18:36 Ответить
мбр і не потрібна більша точність, бо вона є носієм яз.
застосування скворешніка по південмашу було погрозою європці а не нам.
18.05.2025 18:38 Ответить
застосування "скворєшніка" було пуком в калюжу.
18.05.2025 19:04 Ответить
не сказав би, європейчики добряче у штанці навалили, адже у них немає чим збивати подібні цілі.
18.05.2025 19:11 Ответить
Хіба що в твоєї голові в штани навалили. У "європейчиків" у самих такі "цілі" є вдосталь, щоб укатати твою кацапію в скляну парковку від мурмунська до владіка за 40 хвилин. Саме тому кацапня з "європейчиками" і "американчиками" той пуск заздалегідь узгоджувала, щоб у відповідь нічого одразу не прилетіло.
18.05.2025 19:24 Ответить
ти взагалі не розуміє про що мова.
18.05.2025 19:30 Ответить
Я чудово розумію, що лякачки "скворєшніком" у вас досі в методичці, але він нікого не лякає і не лякав.
18.05.2025 19:34 Ответить
ГУР Буданова грає на боці ворога. Сприяє ажіотажу для передчасного посилення страху в українців. Цю інформацію можливо навіть Буданову передали його куратори з ФСБ. Тим часом диверсійна робота ГУР в Росії відсутня. Спробували б тоді знищити розрахунок 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ РФ, або БАМ або Кримський міст, або що небудь, а не використовувати розвідників ГУР у якості піхоти на фронті, і не сприяти ворожим ІПСО для поширення паніки в України.
18.05.2025 16:21 Ответить
Та ладно) Цим клоунам ГРУ, які не змогли попередити населення про початок повномасштабної війни, вже давно ніхто не вірить) Буданов вже каву попив у Криму у 23-ому)))
18.05.2025 17:08 Ответить
Кловуни, це ви, обісцяні кацапські іпсята до речі смачно вас ГУР статуетками кінчає прямо у лігві

18.05.2025 18:25 Ответить
Так, ГУР Буданова працює на боці вашого ворога, України. Саме тому ГУР вас регулярно кінчає дронами, статуетками і самокатами.
18.05.2025 18:27 Ответить
Тупо *****.
Так *****, аж невдобно.
Ми будемо різати кацапів, поки вони не закінчаться.
І ніякий трамп чи сі не спасуть підарів від праведного гніву українців.
Слава Україні!
Героям Слава!
18.05.2025 16:24 Ответить
Це часом не той Свободний що в Амурській обл.?
18.05.2025 16:29 Ответить
ні, той що у Свердловській - 58.057907, 60.416454
18.05.2025 17:12 Ответить
Сподіваюся, десь в свердловській губернії вона й гепнеться.
Буде добре, якщо на черговий склад ГРАУ...
18.05.2025 16:40 Ответить
Щоб воно й*бнуло прямо на старті
18.05.2025 16:44 Ответить
А ОТ І СУТЬ ПЕРЕГОВОРІВ - залякування і схиляння до капітуляцію. А хто туди штовхнув? - Трамп. 2 бандита діють в парі
18.05.2025 16:45 Ответить
18.05.2025 16:48 Ответить
18.05.2025 16:50 Ответить
Вони його регулярно запускають разом з булавами, елдами, ярсами в рамках випробувань,про що знають далеко заздалегіть ядерні страни та предають мету пусків та райони. А то хз може вона на Каліфорнію полетить. То й шо с того?!
18.05.2025 17:03 Ответить
якби ж то на каліфорнію...
18.05.2025 19:23 Ответить
Вона до сусідньої параші не долетить. Принаймні ще ніразу не дітала
19.05.2025 16:18 Ответить
Зе терміново повертається з Ватікану?)
18.05.2025 17:10 Ответить
Ще заїде в Оман, і потім відразу додому))
18.05.2025 17:29 Ответить
ні. навіщо воно поїхало зараз у Ватікан? козир-дєрьмак наказав, щоб сидів у Європі, бо рашка запускає по Київу шахеди кожну ніч, тим більше, що й ракету РС-24.
18.05.2025 17:38 Ответить
сподіваюсь вона ***** ще на старті, а уламки впадуть на Нижній Тагіл.
18.05.2025 17:33 Ответить
18.05.2025 17:47 Ответить
Та запускайте вже на Вашингтон , ракета ж міжконтинентальна. Нахєра таке добро на нас витрачати.
18.05.2025 17:48 Ответить
кокошнік та скворєшнік..
на орєшніку..
«страшная» сила..
якщо буде їх фобос-грунт в свєрдловській губєрніїї...
капєц всім московським дятлам буде..
китайці їм цього не простять..
18.05.2025 18:20 Ответить
Як завжди - обісруться із запуском і виставять це як нібито поступку.
18.05.2025 18:29 Ответить
Чомусь цензор не виділив цю інформацію як важливу ,тобто не спеціальним курсивом. Це по-перше. Якщо "пінкертони" з ГУР все так чудово розвідали ,номер полку, дивізії ,армію, то де головне - яка ціль,час пуску. Це ж не професійно. Тому що на таку міжконтинентальну балістику звернуть увагу за океаном і якщо не попереджені ,можуть і "отвєтку" запустити не бутафорську. По- друге спеціально наголосили на дальність по ттх 10тис. км. Де в Україні ціль з дальністю від цього свердовська в 10 тис. км.? Карту дивились? Аж до кордону з Угорщиною більш ніш 3500 не знайдете по Україні. То що тоді ,знімають кацапи 1 чи 2 ступені ? А вона після цьго полетить ? Це ж вам не тесла що кілометрові стовпчики порахує та зупиниться де ви їй скажете.
18.05.2025 18:34 Ответить
Боря, шо ти несеш. Рукалице
19.05.2025 16:17 Ответить
Зельцман! Давай нашу балістику!
18.05.2025 19:08 Ответить
Старе і немічне ******, вчергове трясе, своїми обвислими причандалами, залякуючи цим лайном, лише банкрота Трампа!!
18.05.2025 19:32 Ответить
Ну вообще-то про все подобные пуски, предупреждают заранее официально, по крайней мере, страны обладающие ЯО и НАТО в том числе. И скорей всего, именно от НАТО мы и получили эту информацию. Но ГУР преподносит это так, типа они сами добыли эту информацию...
18.05.2025 20:05 Ответить
Ну «вообщето» піхвуй
19.05.2025 16:16 Ответить
Взявший меч от меча да погибнет!
18.05.2025 20:15 Ответить
Вигадані слова від вигаданого персонажа від Ейзєнштейна. І одночасно - є пропагандою москалів
19.05.2025 16:15 Ответить
Спорим, на стартові й*бне і скажуть, шо так і нада було?
19.05.2025 16:13 Ответить
 
 