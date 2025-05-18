Россия планирует осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая, - ГУР
Российская Федерация продолжает применять тактику запугивания. В ночь на 19 мая россияне хотят осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.
"С целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО государство-агрессор Россия в ночь на 19 мая 2025 года намерена осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ярс"", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска - район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.
Как отмечают в ГУР, дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.
Хай би рашисти щоночі перебувають у стані "стратегічної невизначеності" - чи будуть пуски українських МБР вдалими, чи невдалими...
А звідки рашисти знають, що українські МБР з неядерними ББ ще досі не створені і не випробуються дослідні зразки? За даними технічної та агентурної розвідки?
Так імовірність, що отримані ворогом дані є достовірно правильними, точними ніколи не буває 100%.
Дані для розвідки ворога мабуть можна і потрібно створювати.
тут банальну Точку не здатні скопіювати, а блохер подоляківський про мбр розповідає...
тому такі дитячі іпсо просувай на платформах 95 кварталу, там дебіли будуть роти відкривати від твоєї геніальності.
Мені цілком зрозуміла думка про те, що мабуть не варто обманювати ворога, бо ми добре знаємо стан своїх справ, а ворог напевне (чи мабуть?) знає їх так само, як і ми.
Виходячи з цього, нам не варто, зокрема створювати хибні цілі, встановлювати макети ЗРК та бронетехніки.
Уявляєш, як смішно буває ворогу, коли він зʼясовує, що замість справжніх витратив ресурси для обстрілу надувних ЗРК... Обстрілював, бо чогось хвилювався, очікував неприємностей, а виявилося...
Зокрема, якщо розвідка ворога мала дані, які вважала точними, про відсутність в нас мбр, то мабуть потрібно надати ворогу нові переконливі дані, з різних джерел, максимально схожі на достовірно правильні, про те, що статус змінився, і в Україні вже зʼявилася мбр, готова до навчально-бойового пуску , що цей навчально-бойовий пуск планується здійснити, можливо сьогодні вночі.
Що стосується параду, то IMHO ми таки змусили військового злочинця та його гостей хвилюватися за їхні власні шкіри, зокрема нашим попередженням, що 9 травня можливі провокаційні теракти з боку путіна з метою звинувачень України (операція "Під чужим прапором"). Не виключено, що з міркувань безпеки путін з Сі дивилися парад в бункері, а на параді були присутні їхні двійники.
Якщо в Україні існувало ракетобудування, то ніким не спростовано, не виключено, що воно існує і зараз, а значить не тільки ми, але і ворог повинен відчувати стурбованість та занепокоєння можливими навчально-бойовими пусками українських БР.
ВІдчувати щоночі.
Перебування ворога у стані невизначеності, занепокоєння, стурбованості через очікування можливого прильоту, деморалізує ворога. Погіршує його політморсос
Это когда у вас на поле Хаймерс, а вы надуваете еще десять штук.
Когда же у вас по выработке жопа, по чертежам жопа, по импорту жопа, по производству жопа, и тут внезапно посреди поля появляется МБР - это не хибна цiль.
А вот склепать в условиях строжайшей секретности с допуском десятка людей, какую нибудь массогабаритную бочку, оснастить ее простейшим двигателем хоть на карамельном топливе, запустить в сторону РФ, чтобы она "упала при испытаниях" на заранее намеченной украинской территории - это уже что-то.
Но такого никогда не случится, потому что эта идея будет лежать на столе в Кремле еще на момент завоза листов металла.
Приклад цілком правильний. І мабуть може бути реалізований значно швидше і простіше, ніж розробка та виготовлення реальної мбр. Більше того це засіб приховування реальних робіт та їх поточних результатів від розвідки ворога.
"Но такого никогда не случится, потому что эта идея будет лежать на столе в Кремле еще на момент завоза листов металла."
Мова може йти про високу імовірність розкриття операції ворогом. Але не 100%.
Розумію, потрібно працювати і в напрямку прикриття операції, як і всіх військових операцій, серед яких є такі, про які ворогу не вдалося своєчасно отримати критичну інформацію.
Мабуть у ворога теж не все працює ідеально в аналізі та інтерпретації розвідданих.
Якщо мозок (неокортекс) аналітика отримав спеціально оброблену інформацію про хибні цілі та інтерпретував її так, що раніш усвідомлена "реально" існуюча картина отримала зміни у вигляді нових обʼєктів, які усвідомлюються, як реальні цілі, то аналітик, який приймає рішення у підсумку усвідомить нову спотворену "реально" існуючу картину але з хибними цілями, як "реально" існуючу картину із справжніми цілями. Цікаво, що, як виявилося, рішення приймається трохи раніше, поки що невідомим процесом у неокортексі аналітика, до того, як він усвідомить прийняте рішення, як власне вольове рішення.
Дещо схоже відбувається GPS - спуфінг для завдань РЕБ, а також синтез віртуальної та доповненої реальності.
https://tyzhden.ua/shcho-take-ipso-chomu-vazhlyvo-tse-znaty-i-iaki-operatsii-zaraz-provodyt-rosiia-proty-ukrainy/
Вчи матчастину мовчки.
зебіле то це було всього то на всього іпса ?
реально ви всі там дебіли на роботі у подоляка.
можеш ще кацапів атомною підлоткою авіаносцем та яз полякати, ну ти зрозуміло.
Але... Можливо зайва хромосома тобі тисне? Бо якийсь ти гостро -хамовитий.
коли була випущена з конвеєра остання "сатана" на південмаші ?.
коли чекати спуск на воду в Миколаєві нового авіаносця ?
коли завод антонова запустить в небо новий АН 225?
є дурнуваті мрії зебаранів а є гірка реальність.
Маємо те, що маємо.
Мабуть лікбез тобі опанувати не вдається... Спробуй опанувати щось простіше.
кацапи свої ракети запускають, хоч часто і невдало, тому досі "сатана" на бойовому чергуванні а не її аналог кацапський сармат.
а ми що ? та ніху...
хоча ні браковані мінометні міни таки вміємо випускати.
от це і є гірка реальність.
краще б ти блохер недороблений кацапів "Сапсаном" "лякав".
Що ж ви будете скиглити, коли Україна і балістичними почне вас денацифікувати? "слабо 1бьотє, нема ударів ядеркою"?
кацапко тобі варто змінити нік, бо дуже палевно.
пертова блін
"ще ніколи штірліц не був так близько до провалу"
один блохер не справляється падляк ще і пертову прислав ?
застосування скворешніка по південмашу було погрозою європці а не нам.
Так *****, аж невдобно.
Ми будемо різати кацапів, поки вони не закінчаться.
І ніякий трамп чи сі не спасуть підарів від праведного гніву українців.
Слава Україні!
Героям Слава!
Буде добре, якщо на черговий склад ГРАУ...
на орєшніку..
«страшная» сила..
якщо буде їх фобос-грунт в свєрдловській губєрніїї...
капєц всім московським дятлам буде..
китайці їм цього не простять..