Россия планирует осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая, - ГУР

Российская Федерация продолжает применять тактику запугивания. В ночь на 19 мая россияне хотят осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

"С целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО государство-агрессор Россия в ночь на 19 мая 2025 года намерена осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ярс"", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска - район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Как отмечают в ГУР, дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.