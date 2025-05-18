УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7836 відвідувачів онлайн
Новини Росія планує запустити балістичну ракету
10 701 86

Росія уночі планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної ракети РС-24: У ГУР кажуть про залякування

ГУР про запуск міжконтинентальної ракети

Російська Федерація продовжує застосовувати тактику залякування. У ніч на 19 травня росіяни хочуть здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

"З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ярс"", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1,4 тис. балістичних "Іскандерів" та 500 X-101 виробляє РФ за рік, - The Economist

Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту свободний Свердловської області Росії.

Як зазначають у ГУР, дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.

Автор: 

балістичні ракети (466) ГУР (639)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Запускайте нашу балістику, Ермак-1 та Ермак-2, а потім одразу гіперзвук Смарагдовий прутень (довгий).
показати весь коментар
18.05.2025 16:02 Відповісти
+18
Дурні, що США,. що ЄС, сюсюкаються терористами, а ті часу не гають!
показати весь коментар
18.05.2025 16:14 Відповісти
+17
показати весь коментар
18.05.2025 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запускайте нашу балістику, Ермак-1 та Ермак-2, а потім одразу гіперзвук Смарагдовий прутень (довгий).
показати весь коментар
18.05.2025 16:02 Відповісти
Смарагдовий прутень выглядит так.
показати весь коментар
18.05.2025 19:09 Відповісти
Снова скворешник запустят?
показати весь коментар
18.05.2025 16:06 Відповісти
скворєшнік ніби до 5000 км. а тут пишуть, про ЯРС, який летить на більше ніж 10000 км, тобто це вже не середня дальність, а МБР. така ракета з Камчатки навіть до Сан-Франциско чи Лос-Анджелеса може долетіти.
показати весь коментар
18.05.2025 18:44 Відповісти
Дурні, що США,. що ЄС, сюсюкаються терористами, а ті часу не гають!
показати весь коментар
18.05.2025 16:14 Відповісти
хАтятЬ лі руСССкіє вайни,,, --
показати весь коментар
18.05.2025 16:14 Відповісти
Що нам заважає залякувати РФ заявами про навчально-бойові пуски українських МБР по військовим цілям у москві та інших населених пунктах РФ "цієї ночі" та на протязі інших ночей?
Хай би рашисти щоночі перебувають у стані "стратегічної невизначеності" - чи будуть пуски українських МБР вдалими, чи невдалими...
показати весь коментар
18.05.2025 16:19 Відповісти
Бгггг.. мабудь заважає відсутність українських МБР?
показати весь коментар
18.05.2025 16:24 Відповісти
Ще з https://uk.wikipedia.org/wiki/1954 1954 року українське ВО ПМЗ розпочало виробництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичних ракет стратегічного призначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-12 Р-12, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-16 Р-16, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-36%D0%9C Р-36М (Сатана SS-18), Р-36М2 (Воєвода) та інших розробки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB КБ «Південне»
А звідки рашисти знають, що українські МБР з неядерними ББ ще досі не створені і не випробуються дослідні зразки? За даними технічної та агентурної розвідки?
Так імовірність, що отримані ворогом дані є достовірно правильними, точними ніколи не буває 100%.
Дані для розвідки ворога мабуть можна і потрібно створювати.
показати весь коментар
18.05.2025 16:52 Відповісти
та ти що ще одне чудо яке живе минулим.
тут банальну Точку не здатні скопіювати, а блохер подоляківський про мбр розповідає...
показати весь коментар
18.05.2025 16:54 Відповісти
ІПСО, ти маєш уявлення, що це? І чи потрібно для ІПСО мати готову мбр? Тобі "блохери подоляківськи" зовсім розум відімкнули, чи ти вульгарний недонавчений коментатор-аматор?
показати весь коментар
18.05.2025 17:05 Відповісти
ага іпсо, кацапи прекрасно знають наші можливості в ракетобудуванні, країна яка не здатна виготовити банальну балістичну ракети апріорі не може "запускати" мбр.
тому такі дитячі іпсо просувай на платформах 95 кварталу, там дебіли будуть роти відкривати від твоєї геніальності.
показати весь коментар
18.05.2025 17:12 Відповісти
Не ображайтеся, але я згоден з тим, шо до сраки всі ті іпсо. При Овочі абсолютно всі секрети втікли кацапам. Втікло все, включаючи коди для розшифровки закритого відомчого звʼязку. А шо потім при Пороху робили і відновлювали - все те знову витікло при Зєлє і його ставлениках. Тож можете хоч до усерачки писати на форумах про якісь ракети - це буде лише тема для стьобу.
показати весь коментар
18.05.2025 17:20 Відповісти
Ок, без образ
Мені цілком зрозуміла думка про те, що мабуть не варто обманювати ворога, бо ми добре знаємо стан своїх справ, а ворог напевне (чи мабуть?) знає їх так само, як і ми.
Виходячи з цього, нам не варто, зокрема створювати хибні цілі, встановлювати макети ЗРК та бронетехніки.
Уявляєш, як смішно буває ворогу, коли він зʼясовує, що замість справжніх витратив ресурси для обстрілу надувних ЗРК... Обстрілював, бо чогось хвилювався, очікував неприємностей, а виявилося...
показати весь коментар
18.05.2025 17:43 Відповісти
Ви пересмикуєте. Ворог точно знає шо ЗРК і бронетехніка в України є. Тож хобні цілі цілком виправдані. Окрім того ворог точно знає, шо МБР в України нема. Якшо Зєля вийде з заявами про їх використання, то це буде як з парадом на 9 травня - просто виставить себе киздуном.
показати весь коментар
18.05.2025 18:01 Відповісти
Простих заяв в ЗМІ, не підкріплених відповідним кейсом розвідданих про матеріальні обʼєкти та іншими діями вочевидь не достатньо для подібних ІПСО.
Зокрема, якщо розвідка ворога мала дані, які вважала точними, про відсутність в нас мбр, то мабуть потрібно надати ворогу нові переконливі дані, з різних джерел, максимально схожі на достовірно правильні, про те, що статус змінився, і в Україні вже зʼявилася мбр, готова до навчально-бойового пуску , що цей навчально-бойовий пуск планується здійснити, можливо сьогодні вночі.
Що стосується параду, то IMHO ми таки змусили військового злочинця та його гостей хвилюватися за їхні власні шкіри, зокрема нашим попередженням, що 9 травня можливі провокаційні теракти з боку путіна з метою звинувачень України (операція "Під чужим прапором"). Не виключено, що з міркувань безпеки путін з Сі дивилися парад в бункері, а на параді були присутні їхні двійники.
показати весь коментар
18.05.2025 18:51 Відповісти
Ви хочете розказати Буданову, чи його сусіду наркоторговцю Гогілашвілі як працювати в розвідці? Залиште це проффесіоналам .
показати весь коментар
18.05.2025 19:11 Відповісти
ГУР МО непогано працює і без моїх порад та пропозицій. Коментар був про інше.
Якщо в Україні існувало ракетобудування, то ніким не спростовано, не виключено, що воно існує і зараз, а значить не тільки ми, але і ворог повинен відчувати стурбованість та занепокоєння можливими навчально-бойовими пусками українських БР.
ВІдчувати щоночі.
показати весь коментар
18.05.2025 19:31 Відповісти
Ворог буде відчувати стурбованість коли до них буде шось прилітати. Від кіздежу в ефірі ніякої стурбованості не буде.
показати весь коментар
18.05.2025 19:46 Відповісти
Так, реальні, ефективні прильоти вбивають або калічать ворога.
Перебування ворога у стані невизначеності, занепокоєння, стурбованості через очікування можливого прильоту, деморалізує ворога. Погіршує його політморсос
показати весь коментар
18.05.2025 21:17 Відповісти
А шоб відчути все це в реалі. Згадайте ваші відчуття, коли ***** лякає "цирконом" і "гіперзвуковими ракетами на атомному двигуні". Посміхнувся, покрутив пальцем у скроні і займаєшся далі своїми ділами. То чого ви думаєте, шо оголтєла брехня якось вплине на ту сторону? Яка ще й нічого окрім скабєєвих не дивиться.
показати весь коментар
18.05.2025 18:05 Відповісти
Хибна цiль - это запутывание среди настоящих.
Это когда у вас на поле Хаймерс, а вы надуваете еще десять штук.

Когда же у вас по выработке жопа, по чертежам жопа, по импорту жопа, по производству жопа, и тут внезапно посреди поля появляется МБР - это не хибна цiль.

А вот склепать в условиях строжайшей секретности с допуском десятка людей, какую нибудь массогабаритную бочку, оснастить ее простейшим двигателем хоть на карамельном топливе, запустить в сторону РФ, чтобы она "упала при испытаниях" на заранее намеченной украинской территории - это уже что-то.

Но такого никогда не случится, потому что эта идея будет лежать на столе в Кремле еще на момент завоза листов металла.
показати весь коментар
18.05.2025 18:09 Відповісти
"...А вот склепать в условиях строжайшей секретности с допуском десятка людей, какую нибудь массогабаритную бочку, оснастить ее простейшим двигателем хоть на карамельном топливе, запустить в сторону РФ, чтобы она "упала при испытаниях" на заранее намеченной украинской территории - это уже что-то."

Приклад цілком правильний. І мабуть може бути реалізований значно швидше і простіше, ніж розробка та виготовлення реальної мбр. Більше того це засіб приховування реальних робіт та їх поточних результатів від розвідки ворога.

"Но такого никогда не случится, потому что эта идея будет лежать на столе в Кремле еще на момент завоза листов металла."
Мова може йти про високу імовірність розкриття операції ворогом. Але не 100%.
Розумію, потрібно працювати і в напрямку прикриття операції, як і всіх військових операцій, серед яких є такі, про які ворогу не вдалося своєчасно отримати критичну інформацію.
Мабуть у ворога теж не все працює ідеально в аналізі та інтерпретації розвідданих.
показати весь коментар
18.05.2025 19:08 Відповісти
Добре проведена ІПСО здатна створювати віртуальні хибні цілі у свідомості ворога. На ураження хибних цілей у власній свідомості ворог витрачатиме як психічні, так і матеріальні ресурси.
показати весь коментар
18.05.2025 21:27 Відповісти
Нет. Потому что у врага есть актуальная информация из средств разведки.
показати весь коментар
19.05.2025 00:08 Відповісти
"Актуальна інформація розвідки" інтерпретується неокортексом умовного аналітика ворога, так, що створює в свідомості аналітика результуючу картину світу (картину поля бою) , яка у підсумку усвідомлюється аналітиком, як "реально" існуюча.
Якщо мозок (неокортекс) аналітика отримав спеціально оброблену інформацію про хибні цілі та інтерпретував її так, що раніш усвідомлена "реально" існуюча картина отримала зміни у вигляді нових обʼєктів, які усвідомлюються, як реальні цілі, то аналітик, який приймає рішення у підсумку усвідомить нову спотворену "реально" існуючу картину але з хибними цілями, як "реально" існуючу картину із справжніми цілями. Цікаво, що, як виявилося, рішення приймається трохи раніше, поки що невідомим процесом у неокортексі аналітика, до того, як він усвідомить прийняте рішення, як власне вольове рішення.
Дещо схоже відбувається GPS - спуфінг для завдань РЕБ, а також синтез віртуальної та доповненої реальності.
показати весь коментар
19.05.2025 01:42 Відповісти
кацапським іпсятам усюди "блохер подоляківський" мариться.
показати весь коментар
18.05.2025 18:19 Відповісти
зазвичай з дурнів які лякають тим чого не мають сміються.
показати весь коментар
18.05.2025 16:52 Відповісти
Як усе запущене... Ургентний лікбез:
https://tyzhden.ua/shcho-take-ipso-chomu-vazhlyvo-tse-znaty-i-iaki-operatsii-zaraz-provodyt-rosiia-proty-ukrainy/
показати весь коментар
18.05.2025 17:08 Відповісти
зебіле запусти іпсо що ми "будуємо" зірку смерті.
показати весь коментар
18.05.2025 17:13 Відповісти
Це поки що все, на що ти здатний?
Вчи матчастину мовчки.
показати весь коментар
18.05.2025 17:30 Відповісти
Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету - Зеленський (серпень минулого року)
зебіле то це було всього то на всього іпса ?
реально ви всі там дебіли на роботі у подоляка.
можеш ще кацапів атомною підлоткою авіаносцем та яз полякати, ну ти зрозуміло.
показати весь коментар
18.05.2025 17:36 Відповісти
Трохи краще. Продовжуй вчити матчастину.
Але... Можливо зайва хромосома тобі тисне? Бо якийсь ти гостро -хамовитий.
показати весь коментар
18.05.2025 17:47 Відповісти
ахахахах яка матчастина зебовдур?
коли була випущена з конвеєра остання "сатана" на південмаші ?.
коли чекати спуск на воду в Миколаєві нового авіаносця ?
коли завод антонова запустить в небо новий АН 225?
є дурнуваті мрії зебаранів а є гірка реальність.
показати весь коментар
18.05.2025 17:56 Відповісти
Схоже ти і є "гірка реальність дурнуватих мрій зебаранів".
Маємо те, що маємо.
Мабуть лікбез тобі опанувати не вдається... Спробуй опанувати щось простіше.
показати весь коментар
18.05.2025 18:16 Відповісти
ой які розумні словечка, обісрався ти блохер з таким фантастичним іпсо.
кацапи свої ракети запускають, хоч часто і невдало, тому досі "сатана" на бойовому чергуванні а не її аналог кацапський сармат.
а ми що ? та ніху...
хоча ні браковані мінометні міни таки вміємо випускати.
от це і є гірка реальність.
краще б ти блохер недороблений кацапів "Сапсаном" "лякав".
показати весь коментар
18.05.2025 18:35 Відповісти
Кацапське іпсо спочатку скиглило "слабо 1бьотє, нема ударів по території рашки", потім після українських дронів перевзулись на "слабо 1бьотє, нема ударів українськими ракетами", після українських ракет перевзулись на "слабо 1бьотє, нема ударів балістичними українськими ракетами".

Що ж ви будете скиглити, коли Україна і балістичними почне вас денацифікувати? "слабо 1бьотє, нема ударів ядеркою"?
показати весь коментар
18.05.2025 18:34 Відповісти
от коли буде балістика, хоча б та яку твій лідор похерив тоді і будеш свою ахінею писати.
показати весь коментар
18.05.2025 18:37 Відповісти
В нас слава богу не на лідорі все тримається, українські дрони і крилаті ракети без лідора вже літають і балістика теж встане на озброєння всупереч лідору.
показати весь коментар
18.05.2025 19:05 Відповісти
Це у вас, москаликів, на фюрері вся державність тримається. Закінчиться ваш фюрер і закінчитесь ви, як нюхослави колись.
показати весь коментар
18.05.2025 19:07 Відповісти
якби на кацапії все трималось на ***** то вони б давно вже останій хер без солі доїдали, там все тримається на фсб.
кацапко тобі варто змінити нік, бо дуже палевно.
пертова блін
"ще ніколи штірліц не був так близько до провалу"
показати весь коментар
18.05.2025 19:17 Відповісти
на фсб та фсо там тримається безпека *****, на якому в кацапії тримається все.
показати весь коментар
18.05.2025 19:21 Відповісти
там таких як ***** чи навіть гірших ще багато, тому не варто сподіватись що з кончиною окурка параша розвалиться чи повернеться на демократичний шлях як при алкаші єльцині.
показати весь коментар
18.05.2025 19:27 Відповісти
система повернеться в свій класичний стан обрання нової влади - вуличні бої в Москві і Членінграді років на 5-8. За цей час треба буде доробити все те, що не доробили в 90х.
показати весь коментар
18.05.2025 19:35 Відповісти
хоча зелідор таких любить, у нього Іванов з Петровим промивають мізки зедебілам...
показати весь коментар
18.05.2025 19:19 Відповісти
ну кацапське іпсо про "скварєшнік" жеж працює.
показати весь коментар
18.05.2025 18:20 Відповісти
кацапи тим скварешніком влучили по південмашу імітаторами ядерних боеголовок, тому таке собі іпсо...
один блохер не справляється падляк ще і пертову прислав ?
показати весь коментар
18.05.2025 18:29 Відповісти
там плюс-мінус 800 метрів в кожен бік південмаш, складно не влучити. От тільки нуль пошкоджень від тих "влучань".
показати весь коментар
18.05.2025 18:36 Відповісти
мбр і не потрібна більша точність, бо вона є носієм яз.
застосування скворешніка по південмашу було погрозою європці а не нам.
показати весь коментар
18.05.2025 18:38 Відповісти
застосування "скворєшніка" було пуком в калюжу.
показати весь коментар
18.05.2025 19:04 Відповісти
не сказав би, європейчики добряче у штанці навалили, адже у них немає чим збивати подібні цілі.
показати весь коментар
18.05.2025 19:11 Відповісти
Хіба що в твоєї голові в штани навалили. У "європейчиків" у самих такі "цілі" є вдосталь, щоб укатати твою кацапію в скляну парковку від мурмунська до владіка за 40 хвилин. Саме тому кацапня з "європейчиками" і "американчиками" той пуск заздалегідь узгоджувала, щоб у відповідь нічого одразу не прилетіло.
показати весь коментар
18.05.2025 19:24 Відповісти
ти взагалі не розуміє про що мова.
показати весь коментар
18.05.2025 19:30 Відповісти
Я чудово розумію, що лякачки "скворєшніком" у вас досі в методичці, але він нікого не лякає і не лякав.
показати весь коментар
18.05.2025 19:34 Відповісти
ГУР Буданова грає на боці ворога. Сприяє ажіотажу для передчасного посилення страху в українців. Цю інформацію можливо навіть Буданову передали його куратори з ФСБ. Тим часом диверсійна робота ГУР в Росії відсутня. Спробували б тоді знищити розрахунок 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ РФ, або БАМ або Кримський міст, або що небудь, а не використовувати розвідників ГУР у якості піхоти на фронті, і не сприяти ворожим ІПСО для поширення паніки в України.
показати весь коментар
18.05.2025 16:21 Відповісти
Та ладно) Цим клоунам ГРУ, які не змогли попередити населення про початок повномасштабної війни, вже давно ніхто не вірить) Буданов вже каву попив у Криму у 23-ому)))
показати весь коментар
18.05.2025 17:08 Відповісти
Кловуни, це ви, обісцяні кацапські іпсята до речі смачно вас ГУР статуетками кінчає прямо у лігві

показати весь коментар
18.05.2025 18:25 Відповісти
Так, ГУР Буданова працює на боці вашого ворога, України. Саме тому ГУР вас регулярно кінчає дронами, статуетками і самокатами.
показати весь коментар
18.05.2025 18:27 Відповісти
Тупо *****.
Так *****, аж невдобно.
Ми будемо різати кацапів, поки вони не закінчаться.
І ніякий трамп чи сі не спасуть підарів від праведного гніву українців.
Слава Україні!
Героям Слава!
показати весь коментар
18.05.2025 16:24 Відповісти
Це часом не той Свободний що в Амурській обл.?
показати весь коментар
18.05.2025 16:29 Відповісти
ні, той що у Свердловській - 58.057907, 60.416454
показати весь коментар
18.05.2025 17:12 Відповісти
Сподіваюся, десь в свердловській губернії вона й гепнеться.
Буде добре, якщо на черговий склад ГРАУ...
показати весь коментар
18.05.2025 16:40 Відповісти
Щоб воно й*бнуло прямо на старті
показати весь коментар
18.05.2025 16:44 Відповісти
А ОТ І СУТЬ ПЕРЕГОВОРІВ - залякування і схиляння до капітуляцію. А хто туди штовхнув? - Трамп. 2 бандита діють в парі
показати весь коментар
18.05.2025 16:45 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2025 16:48 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2025 16:50 Відповісти
Вони його регулярно запускають разом з булавами, елдами, ярсами в рамках випробувань,про що знають далеко заздалегіть ядерні страни та предають мету пусків та райони. А то хз може вона на Каліфорнію полетить. То й шо с того?!
показати весь коментар
18.05.2025 17:03 Відповісти
якби ж то на каліфорнію...
показати весь коментар
18.05.2025 19:23 Відповісти
Вона до сусідньої параші не долетить. Принаймні ще ніразу не дітала
показати весь коментар
19.05.2025 16:18 Відповісти
Зе терміново повертається з Ватікану?)
показати весь коментар
18.05.2025 17:10 Відповісти
Ще заїде в Оман, і потім відразу додому))
показати весь коментар
18.05.2025 17:29 Відповісти
ні. навіщо воно поїхало зараз у Ватікан? козир-дєрьмак наказав, щоб сидів у Європі, бо рашка запускає по Київу шахеди кожну ніч, тим більше, що й ракету РС-24.
показати весь коментар
18.05.2025 17:38 Відповісти
сподіваюсь вона ***** ще на старті, а уламки впадуть на Нижній Тагіл.
показати весь коментар
18.05.2025 17:33 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2025 17:47 Відповісти
Та запускайте вже на Вашингтон , ракета ж міжконтинентальна. Нахєра таке добро на нас витрачати.
показати весь коментар
18.05.2025 17:48 Відповісти
кокошнік та скворєшнік..
на орєшніку..
«страшная» сила..
якщо буде їх фобос-грунт в свєрдловській губєрніїї...
капєц всім московським дятлам буде..
китайці їм цього не простять..
показати весь коментар
18.05.2025 18:20 Відповісти
Як завжди - обісруться із запуском і виставять це як нібито поступку.
показати весь коментар
18.05.2025 18:29 Відповісти
Чомусь цензор не виділив цю інформацію як важливу ,тобто не спеціальним курсивом. Це по-перше. Якщо "пінкертони" з ГУР все так чудово розвідали ,номер полку, дивізії ,армію, то де головне - яка ціль,час пуску. Це ж не професійно. Тому що на таку міжконтинентальну балістику звернуть увагу за океаном і якщо не попереджені ,можуть і "отвєтку" запустити не бутафорську. По- друге спеціально наголосили на дальність по ттх 10тис. км. Де в Україні ціль з дальністю від цього свердовська в 10 тис. км.? Карту дивились? Аж до кордону з Угорщиною більш ніш 3500 не знайдете по Україні. То що тоді ,знімають кацапи 1 чи 2 ступені ? А вона після цьго полетить ? Це ж вам не тесла що кілометрові стовпчики порахує та зупиниться де ви їй скажете.
показати весь коментар
18.05.2025 18:34 Відповісти
Боря, шо ти несеш. Рукалице
показати весь коментар
19.05.2025 16:17 Відповісти
Зельцман! Давай нашу балістику!
показати весь коментар
18.05.2025 19:08 Відповісти
Старе і немічне ******, вчергове трясе, своїми обвислими причандалами, залякуючи цим лайном, лише банкрота Трампа!!
показати весь коментар
18.05.2025 19:32 Відповісти
Ну вообще-то про все подобные пуски, предупреждают заранее официально, по крайней мере, страны обладающие ЯО и НАТО в том числе. И скорей всего, именно от НАТО мы и получили эту информацию. Но ГУР преподносит это так, типа они сами добыли эту информацию...
показати весь коментар
18.05.2025 20:05 Відповісти
Ну «вообщето» піхвуй
показати весь коментар
19.05.2025 16:16 Відповісти
Взявший меч от меча да погибнет!
показати весь коментар
18.05.2025 20:15 Відповісти
Вигадані слова від вигаданого персонажа від Ейзєнштейна. І одночасно - є пропагандою москалів
показати весь коментар
19.05.2025 16:15 Відповісти
Спорим, на стартові й*бне і скажуть, шо так і нада було?
показати весь коментар
19.05.2025 16:13 Відповісти
 
 