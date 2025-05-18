Росія уночі планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної ракети РС-24: У ГУР кажуть про залякування

Російська Федерація продовжує застосовувати тактику залякування. У ніч на 19 травня росіяни хочуть здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

"З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ярс"", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1,4 тис. балістичних "Іскандерів" та 500 X-101 виробляє РФ за рік, - The Economist

Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту свободний Свердловської області Росії.

Як зазначають у ГУР, дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.