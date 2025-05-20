6 684 16
ГУР перехопило наказ російського командира застосувати хімічну зброю проти Сил оборони України. АУДIО
Українські розвідники перехопили розмову, у якій командир російської армії наказує застосувати заборонену хімічну зброю для удару по позиціях Сил оборони України.
Відповідне перехоплення оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
У ньому командир окупаційної армії наказує атакувати позиції українських військ забороненою гуманітарним правом хімічною зброєю.
"Зажигалку бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать", – каже росіянин.
Увага! Присутня нецензурна лексика!
Топ коментарі
+11 Isolda Peres
показати весь коментар20.05.2025 22:24 Відповісти Посилання
+7 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар20.05.2025 22:23 Відповісти Посилання
+5 NNN
показати весь коментар20.05.2025 22:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
от, як що б показали як гур продовжує нищити генералів, самокатами, то ......
чи, що там з кацапською нафтою.
всьо? у гур закінчилися можливості? чи хтось надав наказ припинити? буданов?
«У разі спроби застосування німцями хімічної зброї проти британських військ, я заллю всю Німеччину шаром іприту в п'ять дюймів. »
Німецьке ***** поняло.
У трампа в голові, червоні лінії ??!