"Крила Омеги" знищили гаубицю Д-30 і ліквідували особововий склад ворога в місцях накопичення. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів Окремого загону "Крила Омеги" продовжують завдавати ударів по техніці окупантів. Цього разу влучним ударом було знищено гаубицю Д-30, яку ворог використовував для обстрілів позицій Сил оборони України.

Крім того, пілоти ударних БпЛА ліквідували особововий склад противника в місцях накопичення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наш снайпер ліквідував механіка-водія МТЛБ під час ворожої штурмової операції пострілом із 1700 метрів. ВIДЕО