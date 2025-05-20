1 771 0
"Крила Омеги" знищили гаубицю Д-30 і ліквідували особововий склад ворога в місцях накопичення. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів Окремого загону "Крила Омеги" продовжують завдавати ударів по техніці окупантів. Цього разу влучним ударом було знищено гаубицю Д-30, яку ворог використовував для обстрілів позицій Сил оборони України.
Крім того, пілоти ударних БпЛА ліквідували особововий склад противника в місцях накопичення, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль