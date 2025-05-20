УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10602 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
14 734 38

Наш снайпер ліквідував механіка-водія МТЛБ під час ворожої штурмової операції пострілом із 1700 метрів. ВIДЕО

Снайпер із великокаліберної гвинтівки уразив механіка-водія російського бронетранспортера з відстані 1700 метрів під час ворожої штурмової операції. Вогонь вівся з гвинтівки Barrett M82A1 калібру 50 BMG.

Ураження здійснено в складних умовах — за поганої видимості й по бронетехніці, додатково укріпленій гумою та колодами. За даними групи, техніка була зупинена, а результат підтвердився радіоперехопленням, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спина російського загарбника палає внаслідок атаки бійців Нацполіції на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) ліквідація (4377) снайпери (365)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Черговому українському супергерою-респект...
показати весь коментар
20.05.2025 19:43 Відповісти
+17
караван-сарай...
показати весь коментар
20.05.2025 19:52 Відповісти
+14
Лісосклад на гусеницях.
показати весь коментар
20.05.2025 19:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черговому українському супергерою-респект...
показати весь коментар
20.05.2025 19:43 Відповісти
Лісосклад на гусеницях.
показати весь коментар
20.05.2025 19:47 Відповісти
караван-сарай...
показати весь коментар
20.05.2025 19:52 Відповісти
Каптьорка.
показати весь коментар
21.05.2025 10:49 Відповісти
Механік-водій ховався від дрона, а тут "нежданчик"...
показати весь коментар
20.05.2025 19:54 Відповісти
Дас іст фантастіш.
показати весь коментар
20.05.2025 20:00 Відповісти
нічого не зрозуміло. постріляв по коробочці, водія не видно нікуя. чи вже й такий бадиль заходе?
показати весь коментар
20.05.2025 20:09 Відповісти
результат підтвердився радіоперехопленням
показати весь коментар
20.05.2025 20:16 Відповісти
так дійдем до того, що на один постріл в бік ЛБЗ будемо по 15 орків 200-х записувати.
показати весь коментар
20.05.2025 20:26 Відповісти
так, може бути "деза", але москалі виправдовували те, що вона далі не рухалася, тобто, основне завдання - виконано!
показати весь коментар
20.05.2025 20:33 Відповісти
навколо літав дрон, то ж можливо десант і не вилазив з неї. а те, що вона стояла цілісінька та заведена як би натякає, що то все піздьож.
показати весь коментар
20.05.2025 20:40 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 21:12 Відповісти
Кацапєт, куля з Барета пробиває мотолигу наскрізь разом з тим, хто там сидить.
показати весь коментар
20.05.2025 21:09 Відповісти
о, знову рагуль. прівєєєт) ти виліз з схрону і вирішив ту обісрати всіх? )
показати весь коментар
20.05.2025 21:19 Відповісти
А чо всіх? Тільки тебе . Хотя тєбя і обсєрать нє надо. Ти же на смєне, тєбє главноє развєсті срач
показати весь коментар
20.05.2025 21:22 Відповісти
срач розвів ти. я обговорював технічні деталі.
показати весь коментар
20.05.2025 21:25 Відповісти
Кацапєт, тєхнічєскіє деталі в том, что ти свой пятачок піхаєшь под каждой положительной новостью с попиткой єслі не обосрать, то хотяби прєумєньшить. Но дєлаєшь ето бєз огонька. За такое качєство тебе дежурний чєчєнєц очко порвьот. Старайся лучшє.
показати весь коментар
20.05.2025 21:27 Відповісти
рагуль пнх.
показати весь коментар
20.05.2025 21:29 Відповісти
Кацап, і ето всьо, что ти із сєбя смог видавіть? Ти учті, что етот форум і твоі куратори почітивают. Ти іх тоже позорішь
показати весь коментар
20.05.2025 21:31 Відповісти
рагуль-втікач , на відміну від тебе дристуна, я не тікав з України
показати весь коментар
20.05.2025 21:34 Відповісти
Кацап, ти нє бєжал із Украіни пока. Пока сідішь в свойом Ольгіно, по кнопкам жмакаєш. Но с такой работой тєбя очєнь скоро погонят в бравую кацапскую піхоту . Вот тогда і побєжишь, єслі успєєшь
показати весь коментар
20.05.2025 21:39 Відповісти
ну, втішай себе цим. боягуз.
показати весь коментар
20.05.2025 21:42 Відповісти
Кацап, ти такой потєшний. Правда унилий как чємоданчік *****...
показати весь коментар
20.05.2025 21:42 Відповісти
Вєсєлья хочеш? Так розкажи як ти через тису тікав , скільки бабла отвалив поцріот - посміємось)
показати весь коментар
20.05.2025 21:50 Відповісти
Кацапєт, какоє с тєбя вєсєльє? Ти - клоун грустного жанра.
показати весь коментар
20.05.2025 21:51 Відповісти
Ванья перед тим як писати чухню поцікався даними гвинтівки з якої Український снайпер забаранив свнопсину.
показати весь коментар
21.05.2025 00:22 Відповісти
ще один рагуль-втікач. пнх.
показати весь коментар
21.05.2025 10:58 Відповісти
Це випадковість. Але приємна.
показати весь коментар
20.05.2025 20:11 Відповісти
.50 bmg есть случаи что и на 4+км попадали. Ну там конечно и от винтовки тоже зависит
показати весь коментар
20.05.2025 20:24 Відповісти
Навіть випадковий порив вітру на такій відстані знесе кулю в сторону. Там скільки факторів треба враховувати, що більше удача допоможе, ніж навики.
показати весь коментар
20.05.2025 20:36 Відповісти
і протитанкові рушниці початку Другої світової проти танків це теж випадковість ?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Бронепробивність протитанкових рушниць (до 30 мм броні)
МТЛБ - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://mil.in.ua/uk/articles/mt-lb-bojova-kolisnytsya-rosijsko-************-vijny/&ved=2ahUKEwjC1fGf-bKNAxWNDhAIHXZPC78Qy-MPegQITBAC&usg=AOvVaw1xp2QS67eEidndGZafwtgE Товщина броньованих панелей бортів та корми машини складає 7 мм під невеликим кутом, а фронтальна частина - від 7 до 14 мм.

.
показати весь коментар
21.05.2025 00:04 Відповісти
Завжди підтримуємо ЗСУ, в першу чергу донатом. А стосовно цього відео, то якщо по чесному, н...уя не зрозуміло і не видно.
показати весь коментар
20.05.2025 20:18 Відповісти
Ти текст читай. Відео тут для просто так.
показати весь коментар
20.05.2025 21:05 Відповісти
щось схоже на доповіді комбригів до ГШ, -зліпити горбатого, але ми герої. Результати-на мапах Діпстаейт
показати весь коментар
20.05.2025 21:56 Відповісти
Простая дашка размотает эту *****,проверено личным опытом пулеметчика🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍
показати весь коментар
20.05.2025 22:26 Відповісти
Молодець наш професійний снайпер ,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
21.05.2025 00:41 Відповісти
Ще б спалити оту ізбушку на гусяних ніжках...
показати весь коментар
21.05.2025 09:04 Відповісти
 
 