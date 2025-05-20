Наш снайпер ліквідував механіка-водія МТЛБ під час ворожої штурмової операції пострілом із 1700 метрів. ВIДЕО

Снайпер із великокаліберної гвинтівки уразив механіка-водія російського бронетранспортера з відстані 1700 метрів під час ворожої штурмової операції. Вогонь вівся з гвинтівки Barrett M82A1 калібру 50 BMG.

Ураження здійснено в складних умовах — за поганої видимості й по бронетехніці, додатково укріпленій гумою та колодами. За даними групи, техніка була зупинена, а результат підтвердився радіоперехопленням, інформує Цензор.НЕТ.

