Наш снайпер ліквідував механіка-водія МТЛБ під час ворожої штурмової операції пострілом із 1700 метрів. ВIДЕО
Снайпер із великокаліберної гвинтівки уразив механіка-водія російського бронетранспортера з відстані 1700 метрів під час ворожої штурмової операції. Вогонь вівся з гвинтівки Barrett M82A1 калібру 50 BMG.
Ураження здійснено в складних умовах — за поганої видимості й по бронетехніці, додатково укріпленій гумою та колодами. За даними групи, техніка була зупинена, а результат підтвердився радіоперехопленням, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.05.2025 19:43 Відповісти Посилання
+17 kharkov1000
показати весь коментар20.05.2025 19:52 Відповісти Посилання
+14 Анатолий Шейко
показати весь коментар20.05.2025 19:47 Відповісти Посилання
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Бронепробивність протитанкових рушниць (до 30 мм броні)
МТЛБ - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://mil.in.ua/uk/articles/mt-lb-bojova-kolisnytsya-rosijsko-************-vijny/&ved=2ahUKEwjC1fGf-bKNAxWNDhAIHXZPC78Qy-MPegQITBAC&usg=AOvVaw1xp2QS67eEidndGZafwtgE Товщина броньованих панелей бортів та корми машини складає 7 мм під невеликим кутом, а фронтальна частина - від 7 до 14 мм.
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️