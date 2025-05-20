УКР
Спина російського загарбника палає внаслідок атаки бійців Нацполіції на Торецькому напрямку. ВIДЕО

На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" завдали прицільних ударів по окупантах.

Російські загарбники на Донеччині постійно намагаються закріпитися в посадках і укриттях. Проте українські дронарі знищують ворога, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищено ворожу РСЗВ БМ-21 "Град", "буханку" та ліквідовано десяток окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) ліквідація (4377) Нацполіція (15438)
Коментувати
Сортувати:
показати весь коментар
20.05.2025 19:38 Відповісти
клименко вкидует длсягнення
показати весь коментар
20.05.2025 19:53 Відповісти
Ти на якій мові пишеш? Кацап? Тебе дратує дохла русня? Якісь претензії до відео?
показати весь коментар
21.05.2025 08:57 Відповісти
ти мовник, посмотри дурное зелёное на своё фио, украинский подкацапник
показати весь коментар
21.05.2025 09:55 Відповісти
Чудове відео, просто чудове.
Авторам велика подяка.
показати весь коментар
20.05.2025 19:55 Відповісти
 
 