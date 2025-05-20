3 972 5
Спина російського загарбника палає внаслідок атаки бійців Нацполіції на Торецькому напрямку. ВIДЕО
На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" завдали прицільних ударів по окупантах.
Російські загарбники на Донеччині постійно намагаються закріпитися в посадках і укриттях. Проте українські дронарі знищують ворога, інформує Цензор.НЕТ.
Авторам велика подяка.