Спина российского захватчика горит в результате атаки бойцов Нацполиции на Торецком направлении. ВИДЕО
На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хижак" нанесли прицельные удары по оккупантам.
Российские захватчики в Донецкой области постоянно пытаются закрепиться в посадках и укрытиях. Однако украинские дронари уничтожают врага, информирует Цензор.НЕТ.
Авторам велика подяка.