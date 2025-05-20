РУС
Спина российского захватчика горит в результате атаки бойцов Нацполиции на Торецком направлении. ВИДЕО

На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хижак" нанесли прицельные удары по оккупантам.

Российские захватчики в Донецкой области постоянно пытаются закрепиться в посадках и укрытиях. Однако украинские дронари уничтожают врага, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожены вражеская РСЗО БМ-21 "Град", "буханка" и ликвидирован десяток оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

армия РФ (20377) ликвидация (3988) Нацполиция (16714)
20.05.2025 19:38 Ответить
клименко вкидует длсягнення
20.05.2025 19:53 Ответить
Ти на якій мові пишеш? Кацап? Тебе дратує дохла русня? Якісь претензії до відео?
21.05.2025 08:57 Ответить
ти мовник, посмотри дурное зелёное на своё фио, украинский подкацапник
21.05.2025 09:55 Ответить
Чудове відео, просто чудове.
Авторам велика подяка.
20.05.2025 19:55 Ответить
 
 