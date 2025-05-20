Уничтожена вражеская РСЗО БМ-21 "Град", "буханка" и ликвидирован десяток оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Операторы дронов РУБпАК "Феникс" в ходе боевых вылетов обнаружили и уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" в Донецкой области.

Кроме того, ликвидированы средства связи и коммуникации, десяток оккупантов и "буханка", информирует Цензор.НЕТ.

