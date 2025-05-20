РУС
2 897 2

Уничтожена вражеская РСЗО БМ-21 "Град", "буханка" и ликвидирован десяток оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Операторы дронов РУБпАК "Феникс" в ходе боевых вылетов обнаружили и уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" в Донецкой области.

Кроме того, ликвидированы средства связи и коммуникации, десяток оккупантов и "буханка", информирует Цензор.НЕТ.

Автор: 

Дохлых кацапов много не бывает...
20.05.2025 17:04 Ответить
Чергові московіти, пішли наздоганяти, отих 970.000 орків, з 2022 року!
20.05.2025 17:07 Ответить
 
 