Уничтожена вражеская РСЗО БМ-21 "Град", "буханка" и ликвидирован десяток оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Операторы дронов РУБпАК "Феникс" в ходе боевых вылетов обнаружили и уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" в Донецкой области.
Кроме того, ликвидированы средства связи и коммуникации, десяток оккупантов и "буханка", информирует Цензор.НЕТ.
