УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10166 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 897 2

Знищено ворожу РСЗВ БМ-21 "Град", "буханку" та ліквідовано десяток окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" в ході бойових вильотів виявили та знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Донеччині.

Окрім того, ліквідовано засоби звʼязку та комунікації, десяток окупантів та "буханку", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники знищили укриття з росіянами, 2 квадроцикли та антену зв’язку на Курському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) Держприкордонслужба ДПСУ (6347) знищення (8055) РСЗВ (228)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дохлых кацапов много не бывает...
показати весь коментар
20.05.2025 17:04 Відповісти
Чергові московіти, пішли наздоганяти, отих 970.000 орків, з 2022 року!
показати весь коментар
20.05.2025 17:07 Відповісти
 
 