Знищено ворожу РСЗВ БМ-21 "Град", "буханку" та ліквідовано десяток окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" в ході бойових вильотів виявили та знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Донеччині.
Окрім того, ліквідовано засоби звʼязку та комунікації, десяток окупантів та "буханку", інформує Цензор.НЕТ.
Серый Вовк
Oleksandr Valovyi
