1 794 1

Прикордонники знищили укриття з росіянами, 2 квадроцикли та антену зв’язку на Курському напрямку. ВIДЕО

На Курському напрямку прикордонники "Сталевого кордону" відпрацювали по ворогу. За минулу добу було знищено укриття з особовим складом, антену зв’язку, а також два квадроцикли, на одному з яких їхали окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Дивіться: Воїни аеромобільної бригади відбили спробу ворожого штурму та знищили авто, мотоцикли і танк. ВIДЕО

