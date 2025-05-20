1 794 1
Прикордонники знищили укриття з росіянами, 2 квадроцикли та антену зв’язку на Курському напрямку. ВIДЕО
На Курському напрямку прикордонники "Сталевого кордону" відпрацювали по ворогу. За минулу добу було знищено укриття з особовим складом, антену зв’язку, а також два квадроцикли, на одному з яких їхали окупанти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Мабуть, десь там, і баканов + резніков, із своїми замами-челядними, яких хватить, і батальйон укомплектувати!!??