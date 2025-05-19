2 421 3
Воїни аеромобільної бригади відбили спробу ворожого штурму та знищили авто, мотоцикли і танк. ВIДЕО
Підрозділи 77-ої окремої аеромобільної бригади відбили чергову спробу ворожого штурму. Зокрема, близько 4 ранку противник розпочав наступ силами трьох мотоциклів, двох легко броньованих авто та танка, що діяв із прикриття. Завдяки швидким і злагодженим діям десантників, ворога вдалося оперативно зупинити.
У результаті бою знищено 2 ворожих авто, мотоцикли, а також виявлено й уражено танк, який прикривав штурмову групу, інформує Цензор.НЕТ.
Це не по самітам зеленському, «міру-мір», кататися та жінку вигулювати за кордоном!