Воїни аеромобільної бригади відбили спробу ворожого штурму та знищили авто, мотоцикли і танк. ВIДЕО

Підрозділи 77-ої окремої аеромобільної бригади відбили чергову спробу ворожого штурму. Зокрема, близько 4 ранку противник розпочав наступ силами трьох мотоциклів, двох легко броньованих авто та танка, що діяв із прикриття. Завдяки швидким і злагодженим діям десантників, ворога вдалося оперативно зупинити.

У результаті бою знищено 2 ворожих авто, мотоцикли, а також виявлено й уражено танк, який прикривав штурмову групу, інформує Цензор.НЕТ.

