Бійці 3 ОШБр поцілили у квадроцикл, "буханку", генератор і атакували склад БК, який злетів у повітря. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківщині ліквідували ворожу піхоту в окопах і полях. Також бійці поцілили у квадроцикл, "буханку", генератор. Також атакували склад БК, який злетів у повітря разом з противником.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
