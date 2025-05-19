Бійці 3 ОШБр поцілили у квадроцикл, "буханку", генератор і атакували склад БК, який злетів у повітря. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківщині ліквідували ворожу піхоту в окопах і полях. Також бійці поцілили у квадроцикл, "буханку", генератор. Також атакували склад БК, який злетів у повітря разом з противником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

