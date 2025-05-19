РУС
Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали квадроцикл, "буханку", генератор и атаковали склад БК, который взлетел в воздух. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине ликвидировали вражескую пехоту в окопах и полях. Также бойцы ударили в квадроцикл, "буханку", генератор. Также атаковали склад БК, который взлетел в воздух вместе с противником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

армия РФ (20375) ликвидация (3987) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478) Харьковская область (1489)
