Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали квадроцикл, "буханку", генератор и атаковали склад БК, который взлетел в воздух. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине ликвидировали вражескую пехоту в окопах и полях. Также бойцы ударили в квадроцикл, "буханку", генератор. Также атаковали склад БК, который взлетел в воздух вместе с противником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

