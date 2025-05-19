2 421 3
Воины аэромобильной бригады отразили попытку вражеского штурма и уничтожили автомобили, мотоциклы и танк. ВИДЕО
Подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады отразили очередную попытку вражеского штурма. В частности, около 4 утра противник начал наступление силами трех мотоциклов, двух легко бронированных авто и танка, который действовал из прикрытия. Благодаря быстрым и слаженным действиям десантников врага удалось оперативно остановить.
В результате боя уничтожено 2 вражеских авто, мотоциклы, а также обнаружен и поражен танк, который прикрывал штурмовую группу, информирует Цензор.НЕТ.
Це не по самітам зеленському, «міру-мір», кататися та жінку вигулювати за кордоном!