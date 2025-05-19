РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3970 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 421 3

Воины аэромобильной бригады отразили попытку вражеского штурма и уничтожили автомобили, мотоциклы и танк. ВИДЕО

Подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады отразили очередную попытку вражеского штурма. В частности, около 4 утра противник начал наступление силами трех мотоциклов, двух легко бронированных авто и танка, который действовал из прикрытия. Благодаря быстрым и слаженным действиям десантников врага удалось оперативно остановить.

В результате боя уничтожено 2 вражеских авто, мотоциклы, а также обнаружен и поражен танк, который прикрывал штурмовую группу, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр попали в квадроцикл, "буханку", генератор и атаковали склад БК, который взлетел в воздух. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20375) штурм (547) 77 ОАБ (31)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Це не по самітам зеленському, «міру-мір», кататися та жінку вигулювати за кордоном!
показать весь комментарий
19.05.2025 23:44 Ответить
Вони вже без ребів в атаки йдуть
показать весь комментарий
20.05.2025 01:48 Ответить
 
 