Воины аэромобильной бригады отразили попытку вражеского штурма и уничтожили автомобили, мотоциклы и танк. ВИДЕО

Подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады отразили очередную попытку вражеского штурма. В частности, около 4 утра противник начал наступление силами трех мотоциклов, двух легко бронированных авто и танка, который действовал из прикрытия. Благодаря быстрым и слаженным действиям десантников врага удалось оперативно остановить.

В результате боя уничтожено 2 вражеских авто, мотоциклы, а также обнаружен и поражен танк, который прикрывал штурмовую группу, информирует Цензор.НЕТ.

