Пограничники уничтожили укрытие с россиянами, 2 квадроцикла и антенну связи на Курском направлении. ВИДЕО
На Курском направлении пограничники "Стального кордона" отработали по врагу. За минувшие сутки было уничтожено укрытие с личным составом, антенну связи, а также два квадроцикла, на одном из которых ехали оккупанты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
Мабуть, десь там, і баканов + резніков, із своїми замами-челядними, яких хватить, і батальйон укомплектувати!!??