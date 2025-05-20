Пограничники уничтожили укрытие с россиянами, 2 квадроцикла и антенну связи на Курском направлении. ВИДЕО

На Курском направлении пограничники "Стального кордона" отработали по врагу. За минувшие сутки было уничтожено укрытие с личным составом, антенну связи, а также два квадроцикла, на одном из которых ехали оккупанты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

