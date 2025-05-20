"Крила Омеги" уничтожили гаубицу Д-30 и ликвидировали личный состав врага в местах скопления. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов Отдельного отряда "Крила Омеги" продолжают наносить удары по технике оккупантов. На этот раз точным ударом была уничтожена гаубица Д-30, которую враг использовал для обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Кроме того, пилоты ударных БПЛА ликвидировали личный состав противника в местах накопления, сообщает Цензор.НЕТ.

