РУС
"Крила Омеги" уничтожили гаубицу Д-30 и ликвидировали личный состав врага в местах скопления. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов Отдельного отряда "Крила Омеги" продолжают наносить удары по технике оккупантов. На этот раз точным ударом была уничтожена гаубица Д-30, которую враг использовал для обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Кроме того, пилоты ударных БПЛА ликвидировали личный состав противника в местах накопления, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Наш снайпер ликвидировал механика-водителя МТЛБ во время вражеской штурмовой операции выстрелом с 1700 метров. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20377) ликвидация (3988) уничтожение (7740)
