"Крила Омеги" уничтожили гаубицу Д-30 и ликвидировали личный состав врага в местах скопления. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов Отдельного отряда "Крила Омеги" продолжают наносить удары по технике оккупантов. На этот раз точным ударом была уничтожена гаубица Д-30, которую враг использовал для обстрелов позиций Сил обороны Украины.
Кроме того, пилоты ударных БПЛА ликвидировали личный состав противника в местах накопления, сообщает Цензор.НЕТ.
