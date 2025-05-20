РУС
14 734 38

Наш снайпер ликвидировал механика-водителя МТЛБ во время вражеской штурмовой операции выстрелом с 1700 метров. ВИДЕО

Снайпер из крупнокалиберной винтовки поразил механика-водителя российского бронетранспортера с расстояния 1700 метров во время вражеской штурмовой операции. Огонь велся из винтовки Barrett M82A1 калибра 50 BMG.

Поражение осуществлено в сложных условиях - при плохой видимости и по бронетехнике, дополнительно укрепленной резиной и бревнами. По данным группы, техника была остановлена, а результат подтвердился радиоперехватом, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20377) ликвидация (3988) снайперы (490)

20.05.2025 19:43

20.05.2025 19:52

20.05.2025 19:47
Черговому українському супергерою-респект...

20.05.2025 19:43
Лісосклад на гусеницях.

20.05.2025 19:47
караван-сарай...

20.05.2025 19:52
Каптьорка.

21.05.2025 10:49
Механік-водій ховався від дрона, а тут "нежданчик"...

20.05.2025 19:54
Дас іст фантастіш.

20.05.2025 20:00
нічого не зрозуміло. постріляв по коробочці, водія не видно нікуя. чи вже й такий бадиль заходе?

20.05.2025 20:09
результат підтвердився радіоперехопленням

20.05.2025 20:16
так дійдем до того, що на один постріл в бік ЛБЗ будемо по 15 орків 200-х записувати.

20.05.2025 20:26
так, може бути "деза", але москалі виправдовували те, що вона далі не рухалася, тобто, основне завдання - виконано!

20.05.2025 20:33
навколо літав дрон, то ж можливо десант і не вилазив з неї. а те, що вона стояла цілісінька та заведена як би натякає, що то все піздьож.

20.05.2025 20:40

20.05.2025 21:12
Кацапєт, куля з Барета пробиває мотолигу наскрізь разом з тим, хто там сидить.

20.05.2025 21:09
о, знову рагуль. прівєєєт) ти виліз з схрону і вирішив ту обісрати всіх? )

20.05.2025 21:19
А чо всіх? Тільки тебе . Хотя тєбя і обсєрать нє надо. Ти же на смєне, тєбє главноє развєсті срач

20.05.2025 21:22
срач розвів ти. я обговорював технічні деталі.

20.05.2025 21:25
Кацапєт, тєхнічєскіє деталі в том, что ти свой пятачок піхаєшь под каждой положительной новостью с попиткой єслі не обосрать, то хотяби прєумєньшить. Но дєлаєшь ето бєз огонька. За такое качєство тебе дежурний чєчєнєц очко порвьот. Старайся лучшє.

20.05.2025 21:27
рагуль пнх.

20.05.2025 21:29
Кацап, і ето всьо, что ти із сєбя смог видавіть? Ти учті, что етот форум і твоі куратори почітивают. Ти іх тоже позорішь

20.05.2025 21:31
рагуль-втікач , на відміну від тебе дристуна, я не тікав з України

20.05.2025 21:34
Кацап, ти нє бєжал із Украіни пока. Пока сідішь в свойом Ольгіно, по кнопкам жмакаєш. Но с такой работой тєбя очєнь скоро погонят в бравую кацапскую піхоту . Вот тогда і побєжишь, єслі успєєшь

20.05.2025 21:39
ну, втішай себе цим. боягуз.

20.05.2025 21:42
Кацап, ти такой потєшний. Правда унилий как чємоданчік *****...

20.05.2025 21:42
Вєсєлья хочеш? Так розкажи як ти через тису тікав , скільки бабла отвалив поцріот - посміємось)

20.05.2025 21:50
Кацапєт, какоє с тєбя вєсєльє? Ти - клоун грустного жанра.

20.05.2025 21:51
Ванья перед тим як писати чухню поцікався даними гвинтівки з якої Український снайпер забаранив свнопсину.

21.05.2025 00:22
ще один рагуль-втікач. пнх.

21.05.2025 10:58
Це випадковість. Але приємна.

20.05.2025 20:11
.50 bmg есть случаи что и на 4+км попадали. Ну там конечно и от винтовки тоже зависит

20.05.2025 20:24
Навіть випадковий порив вітру на такій відстані знесе кулю в сторону. Там скільки факторів треба враховувати, що більше удача допоможе, ніж навики.

20.05.2025 20:36
і протитанкові рушниці початку Другої світової проти танків це теж випадковість ?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Бронепробивність протитанкових рушниць (до 30 мм броні)
МТЛБ - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://mil.in.ua/uk/articles/mt-lb-bojova-kolisnytsya-rosijsko-************-vijny/&ved=2ahUKEwjC1fGf-bKNAxWNDhAIHXZPC78Qy-MPegQITBAC&usg=AOvVaw1xp2QS67eEidndGZafwtgE Товщина броньованих панелей бортів та корми машини складає 7 мм під невеликим кутом, а фронтальна частина - від 7 до 14 мм.

.

21.05.2025 00:04
Завжди підтримуємо ЗСУ, в першу чергу донатом. А стосовно цього відео, то якщо по чесному, н...уя не зрозуміло і не видно.

20.05.2025 20:18
Ти текст читай. Відео тут для просто так.

20.05.2025 21:05
щось схоже на доповіді комбригів до ГШ, -зліпити горбатого, але ми герої. Результати-на мапах Діпстаейт

20.05.2025 21:56
Простая дашка размотает эту *****,проверено личным опытом пулеметчика🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍

20.05.2025 22:26
Молодець наш професійний снайпер ,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

21.05.2025 00:41
Ще б спалити оту ізбушку на гусяних ніжках...

21.05.2025 09:04
 
 