Фото із написом "Слава России" на тілі визволеного з полону воїна є справжнім, - ГУР

Світлина українського воїна, визволеного з російського полону, на тілі якого рашисти випалили напис "Слава России", справжня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, це - справжнє фото. І історія така, що це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це - свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники", - розповів він.

За словами Юсова, важливо, щоб цю світлину побачили не тільки українці, але й весь світ.

"90% опитаних українських військових, яких визволили з полону РФ, свідчать про порушення умов утримання у тій чи іншій формі. ... Такі речі носять масовий характер, і це предмет серйозної роботи і тиску для всієї міжнародної спільноти. Україна ретельно документує все подібні факти. Після повернення з полону хлопців та дівчат опитують, фіксують всю необхідну інформацію про умови утримання, про тих, хто причетний до порушень прав наших полонених, всю інформацію про хлопців та дівчат, які залишаються в російському полоні", - додав представник ГУР МО.

Напередодні в мережі оприлюднили світлину українського захисника, на тілі якого російські окупанти випалили напис "Слава России".

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