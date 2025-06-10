Фото із написом "Слава России" на тілі визволеного з полону воїна є справжнім, - ГУР
Світлина українського воїна, визволеного з російського полону, на тілі якого рашисти випалили напис "Слава России", справжня.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, це - справжнє фото. І історія така, що це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це - свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники", - розповів він.
За словами Юсова, важливо, щоб цю світлину побачили не тільки українці, але й весь світ.
"90% опитаних українських військових, яких визволили з полону РФ, свідчать про порушення умов утримання у тій чи іншій формі. ... Такі речі носять масовий характер, і це предмет серйозної роботи і тиску для всієї міжнародної спільноти. Україна ретельно документує все подібні факти. Після повернення з полону хлопців та дівчат опитують, фіксують всю необхідну інформацію про умови утримання, про тих, хто причетний до порушень прав наших полонених, всю інформацію про хлопців та дівчат, які залишаються в російському полоні", - додав представник ГУР МО.
Напередодні в мережі оприлюднили світлину українського захисника, на тілі якого російські окупанти випалили напис "Слава России".
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Тим все і закінчиться.
і заради себе, і ти маєш цей ********* надпис показати на Міжнародному трибуналі над буйлом і всіма кацапами !
.
і зверніть увагу - акуратно "писали", не поспошаючи
як і міліонам українців !
за все!
в кацапів не тільки їх заморожених боргів не вистачить на компенсації, але й всієї краденої у сибірських народів таблиці Мєндєлєєва
.
Моя шана мужності і адекватності СБУ і всім хто захищає Україну.
Але щоб це фото побачив весь світ ВСІ МОЖНОВЛАДЦІ ВИЩОГО ЕШЕЛОНУ ВЛАДИ, ПОЧИНАЮЧІ З ПРЕЗИДЕНТА, члени й ого офісу і ВЕСЬ КАБМІН ТА ВСЯ РАДА МАЄ НЕГАЙГО ЗАПОСТИ ЦЕ ФОТО С ПОЯСНЕННЯМ У ВСІХ СВОЇХ АКАУНАТ ВСІХ СВОЇХ СОЦМЕРЕЖ. ОСОБЛИВО НА Х, роблячі посилання на владні структури інших країн. Особливо пан жєлєзняк, відомий тусовщик з західними партнерами, який подібними речами і взагалі війною, не обтяжує свої сторінки в соцмережах, від слова взагалі!
А якби лікар не виклав - то верховне ЗЕлепіторастичне ЛохоЧмо і далі кукурікало б про те як воно обурене викорстанням його мівінно-шашличного ібла в передвиборчій кампанії орбана - але тільки не про справжні страждання наших хлопці в концтаборах у руснявих нацистів.
«Свої» !
«Зачєм ето показивать !? Ви чьто хотітє сказать, что ето сдєлалі русскіє ? Ви врьотє.
Ето он сам !!!»
Чи то в ОПі ?
«Я русский» - она понравилась своей твёрдостью и выразительностью.»
От під цю пєсню і показати нашого Воїна іноземним журалістам, на терміновій пресконференції.
Щоб закрити всі гнилі інсинуації.
Навпаки хай всі бачать хто такі русскіє.
Що таке «слава россіі».
.
Влада навпаки приховує такі випадки.
Згадайте як миттево прибрали Дєнісову, етнічну русскую , коли вона показала звірства арміїї рф в Бучі.
Поміняли на якогось хохлокацапа Лубєнца.
А от цей випадок мав розголос тільки завдяки лікарю.
курва руда !