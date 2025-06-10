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Новини Катування полонених у в’язницях РФ Воєнні злочини російських окупантів
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Фото із написом "Слава России" на тілі визволеного з полону воїна є справжнім, - ГУР

Рашисти випалили напис на тілі полоненого українського захисника

Світлина українського воїна, визволеного з російського полону, на тілі якого рашисти випалили напис "Слава России", справжня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, це - справжнє фото. І історія така, що це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це - свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники", - розповів він.

За словами Юсова, важливо, щоб цю світлину побачили не тільки українці, але й весь світ.

"90% опитаних українських військових, яких визволили з полону РФ, свідчать про порушення умов утримання у тій чи іншій формі. ... Такі речі носять масовий характер, і це предмет серйозної роботи і тиску для всієї міжнародної спільноти. Україна ретельно документує все подібні факти. Після повернення з полону хлопців та дівчат опитують, фіксують всю необхідну інформацію про умови утримання, про тих, хто причетний до порушень прав наших полонених, всю інформацію про хлопців та дівчат, які залишаються в російському полоні", - додав представник ГУР МО.

Напередодні в мережі оприлюднили світлину українського захисника, на тілі якого російські окупанти випалили напис "Слава России".

Також дивіться: "В плен их брать не надо – обнуляйте", - рашист наказує розстріляти поранених бійців ЗСУ. АУДIО

Автор: 

військовополонені (991) катування (611) воєнні злочини (1878) ГУР (547)


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Топ коментарі
+12
Кацапота гірше фашистів а ***** гірше гітлера.
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10.06.2025 13:50 Відповісти
+12
Світові наплювать . Європейці дуже стурбуються, ханепокояттся і висловлять безмежне співчуття, ООН закличе до негайного миру ((вже який раз), Трамп заявить, що друг валодья і і високо духовний кацапський народ на таке не здатен, це фейк, якби він був президентом, то такого б не було....
Тим все і закінчиться.
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10.06.2025 13:50 Відповісти
+11
***** скоты.
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10.06.2025 13:50 Відповісти
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10.06.2025 13:49 Відповісти
***** скоты.
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10.06.2025 13:50 Відповісти
не треба ображати тварин...., кацапи - це двоногі істоти, які ззовні нагадують людей... тільки ззовні...
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10.06.2025 14:04 Відповісти
Кацапота гірше фашистів а ***** гірше гітлера.
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10.06.2025 13:50 Відповісти
Ви б ще Чінгісхана згадали. На фоні нинішньої москальскої навали нам пора вже потороху забувати про Гітлера. "Фошизди і дідиваєвалі" - то кацапська мулька
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10.06.2025 14:32 Відповісти
Світові наплювать . Європейці дуже стурбуються, ханепокояттся і висловлять безмежне співчуття, ООН закличе до негайного миру ((вже який раз), Трамп заявить, що друг валодья і і високо духовний кацапський народ на таке не здатен, це фейк, якби він був президентом, то такого б не було....
Тим все і закінчиться.
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10.06.2025 13:50 Відповісти
вони навіть цього не взнають, у них зараз на першому місці інші новини
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10.06.2025 13:57 Відповісти
живи, солдате, тримайся !

і заради себе, і ти маєш цей ********* надпис показати на Міжнародному трибуналі над буйлом і всіма кацапами !

.
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10.06.2025 13:51 Відповісти
Трамп сказав дружити з Росією.
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10.06.2025 13:53 Відповісти
як кацапи курви могли так зробити надпис ?
і зверніть увагу - акуратно "писали", не поспошаючи
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10.06.2025 13:54 Відповісти
букви рівні, бо випалено. У кацапоти вже інструменти для таврування є
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10.06.2025 14:30 Відповісти
А ще як подивитись, шрами не свіжі, вже посвітлішали. Мінімум два роки. Сечоприймач стоїть мабуть теж весь цей час. Падлюки не віддавали на обмін тяжкопораненого, ба більше, випалили йому свій дебільний лозунг. Цьому чоловікові треба подавати в єспл за катування.
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10.06.2025 14:39 Відповісти
+ 100 !

як і міліонам українців !
за все!
в кацапів не тільки їх заморожених боргів не вистачить на компенсації, але й всієї краденої у сибірських народів таблиці Мєндєлєєва

.
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10.06.2025 14:48 Відповісти
то все демагогія. Щоб з рсні щось отримати, треба щоб кацапія капітулювала, бо як з них щось здерти?
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10.06.2025 14:50 Відповісти
Я згодна з Юсовим на всі сто відсотків.
Моя шана мужності і адекватності СБУ і всім хто захищає Україну.

Але щоб це фото побачив весь світ ВСІ МОЖНОВЛАДЦІ ВИЩОГО ЕШЕЛОНУ ВЛАДИ, ПОЧИНАЮЧІ З ПРЕЗИДЕНТА, члени й ого офісу і ВЕСЬ КАБМІН ТА ВСЯ РАДА МАЄ НЕГАЙГО ЗАПОСТИ ЦЕ ФОТО С ПОЯСНЕННЯМ У ВСІХ СВОЇХ АКАУНАТ ВСІХ СВОЇХ СОЦМЕРЕЖ. ОСОБЛИВО НА Х, роблячі посилання на владні структури інших країн. Особливо пан жєлєзняк, відомий тусовщик з західними партнерами, який подібними речами і взагалі війною, не обтяжує свої сторінки в соцмережах, від слова взагалі!
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10.06.2025 13:54 Відповісти
Нічого особистого, але ви знаєте, що більшість людей не читає тексти, написані істеричним капслоком?
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10.06.2025 15:08 Відповісти
Доречі, трумп дуже ******** істерити таким чином🥴
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10.06.2025 15:09 Відповісти
"Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Джерело: https://censor.net/ua/n3557103"

А якби лікар не виклав - то верховне ЗЕлепіторастичне ЛохоЧмо і далі кукурікало б про те як воно обурене викорстанням його мівінно-шашличного ібла в передвиборчій кампанії орбана - але тільки не про справжні страждання наших хлопці в концтаборах у руснявих нацистів.
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10.06.2025 13:55 Відповісти
Та криком кричать оно.
«Свої» !
«Зачєм ето показивать !? Ви чьто хотітє сказать, что ето сдєлалі русскіє ? Ви врьотє.
Ето он сам !!!»
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10.06.2025 14:11 Відповісти
Зараз ще б не прикопались до того лікаря за нарушеніє клятви Гіппократа...
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10.06.2025 14:14 Відповісти
Аушвіц відпочива..... , але поки ,,партнери" не відчують це на собі, більш ніж ,,занепокоєння" годі й чекати.... Подзвін по них вже пішов....
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10.06.2025 13:56 Відповісти
А що, були хто сумнівався?
Чи то в ОПі ?
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10.06.2025 14:00 Відповісти
русня то біосміття, було і буде
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10.06.2025 14:00 Відповісти
Точніше було би озаголовити "випалений касапами лозунг на тілі колишнього військовополененого бійця ЗСУ - не фейк". Відповідно було би зрозуміло, що і фото - не фейк.
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10.06.2025 14:01 Відповісти
«Почему Шаман написал песню "Я русский"?

«Я русский» - она понравилась своей твёрдостью и выразительностью

От під цю пєсню і показати нашого Воїна іноземним журалістам, на терміновій пресконференції.
Щоб закрити всі гнилі інсинуації.
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10.06.2025 14:07 Відповісти
на всій планеті не знайшлося однієї багатої людини яка б оплатила б пластичну операцію щоб це видалити.((
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10.06.2025 14:16 Відповісти
А нащо?
Навпаки хай всі бачать хто такі русскіє.
Що таке «слава россіі».
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10.06.2025 14:25 Відповісти
Кацапським полоненим випалити на лобі "Слава Україні" і хай ходять па мацкве....
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10.06.2025 14:16 Відповісти
святі слова писати на гівні ?

.
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10.06.2025 14:22 Відповісти
***** !!!(((
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10.06.2025 14:29 Відповісти
І що всрате оон говорить з цього приводу? ЄСПЛ? Чи вони порушенням прав грети тумберг на поїздку до бабаїв в палєстіну зараз стурбовані, не дали дівчинці долучитсь до прекрасного шаріатського життя?
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10.06.2025 14:18 Відповісти
покажите это в ООН !!! покажите это во всех мировых средствах массовых информационных агенств !!! пускай мир видит с кем сражается УКРАИНСКИЙ НАРОД !!!!(((
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10.06.2025 14:28 Відповісти
Так про що Ви.
Влада навпаки приховує такі випадки.
Згадайте як миттево прибрали Дєнісову, етнічну русскую , коли вона показала звірства арміїї рф в Бучі.
Поміняли на якогось хохлокацапа Лубєнца.
А от цей випадок мав розголос тільки завдяки лікарю.
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10.06.2025 14:40 Відповісти
А Трамп все удивляется, за что украинцы ненавидят русских агрессоров ...
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10.06.2025 14:42 Відповісти
мальчікі в паркє дерутся

курва руда !
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10.06.2025 14:51 Відповісти
Хлопцю були виконані численні хірургічні операції на животі, ймовірніше - лівій нирці і на сечовому міхурі з виведеним катетером. У нього не залишилося жодного цілого внутрішнього органа... Москалі то виплодки пекла.
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10.06.2025 14:55 Відповісти
нелюди грьобані ((((
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10.06.2025 15:29 Відповісти
 
 