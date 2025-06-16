За два дні російських атак у повітря столичного регіону потрапило понад 1,9 тон шкідливих речовин, - Мінекології
Київ та область зазнали масштабних екологічних втрат у червні 2025 року через масовану атака ворожих безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Як зазначається, у червні 2025 року Київ та Київська область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників. За кілька днів, лише 6 та 10 червня, у повітря столичного регіону потрапило 1902 тони шкідливих речовин.
За попередніми підрахунками, екологічні збитки перевищили 5,7 млн гривень.
"Усі ці інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу - без фільтрації, в умовах бойових дій. Зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки.
Це не лише знищення інфраструктури - це системне нищення довкілля, забруднення повітря та створення довготривалих ризиків для здоров’я мешканців столиці",- йдеться у повідомленні.
Виявляється що є Міністерство національної єдності України. І в того Міністерства національної ЄДНОСТІ-міністра, міністра національної єдності України, він же і віце прем'єр..
Ще раз МІНІСТЕРСТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ !
Війна продовжується з руйнуваннями, втратами життів і територій...
А в Києві гетьманщина... Зокрема між Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком - знову розгорається конфлікт.
Президент добивається відставки свого опонента, а той звинувачує його в авторитаризмі.
Через що ворогує лідер України та мер Києва?
Конфлікт українського президента Зеленського та київського мера Кличка триває вже понад п'ять років.
Президентській челяді не вдається взяти під політичний контроль столицю, доки нею керує амбітний колишній боксер.
Це протистояння то затихає, то ******** з новою силою, і зараз борня увійшла до чергової активної фази.
"Якось я сказав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер їм смердить», - Кличко в інтерв'ю The Times наприкінці травня 2025 року.
Поки що Офіс президента не відповів публічно...
У контексті викладеного особливо значуще звучить словосполучення МІНІСТЕРСТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ, МІНІСТР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
***********************************************************************
