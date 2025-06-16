За два дні російських атак у повітря столичного регіону потрапило понад 1,9 тон шкідливих речовин, - Мінекології

Київ та область зазнали масштабних екологічних втрат у червні 2025 року через масовану атака ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Як зазначається, у червні 2025 року Київ та Київська область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників. За кілька днів, лише 6 та 10 червня, у повітря столичного регіону потрапило 1902 тони шкідливих речовин.

За попередніми підрахунками, екологічні збитки перевищили 5,7 млн гривень.

"Усі ці інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу - без фільтрації, в умовах бойових дій. Зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки.

Це не лише знищення інфраструктури - це системне нищення довкілля, забруднення повітря та створення довготривалих ризиків для здоров’я мешканців столиці",- йдеться у повідомленні.