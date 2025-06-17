РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9817 посетителей онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
18 286 71

В результате атаки врага на Киев погибли 15 человек. ВИДЕО

В Киеве 14 человек погибли в результате массированного комбинированного удара, который нанес враг ночью 17 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Количество погибших возросло до 14 человек. По состоянию на сейчас - 44 раненых в Киеве", - говорится в сообщении.

Он добавил, что 7 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. Среди них жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

Обновление

В 9:20 президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что число погибших возросло до 15 человек.

Пока точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. 59 – госпитализированы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обломки повредили общежитие авиационного института в Киеве. ВИДЕО

Автор: 

Киев (26139) Воздушные атаки на Киев (884)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...Мої співчуття рідним загиблих та скорішого одужання всім пораненим...
показать весь комментарий
17.06.2025 07:30 Ответить
+46
А до чого тут "Павутина"?? Чи не вистачає освіти зрозуміти, що без "Павутини" ще під сотню крилатих ракет би прилетіли
показать весь комментарий
17.06.2025 07:38 Ответить
+29
зеленский где ты прячешься тварь? выходи - давай видосики свои тупые пили! кто ответит за убийство и геноцид украинцев? где твои обещанные миллион дронов и тысячи ракет? ТРЕПЛО
показать весь комментарий
17.06.2025 07:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...Мої співчуття рідним загиблих та скорішого одужання всім пораненим...
показать весь комментарий
17.06.2025 07:30 Ответить
зеленский где ты прячешься тварь? выходи - давай видосики свои тупые пили! кто ответит за убийство и геноцид украинцев? где твои обещанные миллион дронов и тысячи ракет? ТРЕПЛО
показать весь комментарий
17.06.2025 07:32 Ответить
Твій ***** відповість, кацапа. Чи то Зеленський Київ обстріляв?
показать весь комментарий
17.06.2025 10:29 Ответить
Скільки вам платить подоляк щоб ви тут відбілювали зеленого фсбешного виродка? Якщо б цей зелений гадьониш та його підлеглі дійсно готувалися до війни то такої б катастрофи не було. Але ці зрадники на чолі з фсбешним виродком кричали з усіх дірок що війни не буде (хоча всі розвідки попереджали його про зворотньє), що замість війни буде травень-день перемоги-кава-шашлики і потужно, дуже потужно закривали свої ракетні програми, розміновували Чонгар, ігнорували у ВРУ пропозиції щодо збільшення фінансування ВСУ, не будували фортифікацію, ігнорували підготовку ТРО, закатували гроші в афальт, розформовували армійські підрозділи, насаджували скрізь агентуру фсб і крали, крали, крали... А тепер відповідайте - хто винен що країна не підготувалася до війни??? Путлєр??? Чи зелені гниди на чолі з цим вироком? Відповідь очевидна.....
показать весь комментарий
17.06.2025 16:37 Ответить
він , не тє , що виробляє , а здає місця розташування сам ,з підручними агентами ФСБ, (де виявлені зрадники , а раз нема і баканов не покаран , це факт того , зо зейло їх криша) а все завдяки тупості і терплячості більшості , які в упор не бачать, що зейло є ІУДА , підручний рашистів для знищення України
показать весь комментарий
17.06.2025 14:12 Ответить
А до чого тут "Павутина"?? Чи не вистачає освіти зрозуміти, що без "Павутини" ще під сотню крилатих ракет би прилетіли
показать весь комментарий
17.06.2025 07:38 Ответить
Було 10 стало 2!
показать весь комментарий
17.06.2025 07:44 Ответить
Це тобі методичка фсб підказала. Тоді навіщо вбивати ворогом на фронті, їх там теж багато
показать весь комментарий
17.06.2025 07:46 Ответить
ты идиот ватный --там багато металлолома не летающего или на грани срока эксплуатации
показать весь комментарий
17.06.2025 08:03 Ответить
Льотний ресурс бомбардувальників досить обмежений. Особливо в ТУ-95. Більше того, ті літаки на росії вже не виробляють. Відповідно, після знищення значної їх частини, кацапи вимушені будуть більше експлуатувати ті літаки, які залишилися. А, отже, поступово, в них залишатиметься дедалі менше бортів, здатних виконувати бойову роботу. Україна значно цей процес пришвидчила.
Так, касапи, випускали раніше набагато більше стратегічних бомбардувальників, і навантаження на ті літаки було значно меншим - бо вони берегли їх і старалися дуже ощадливо використовувати їх ресурс. Зараз же, вони вимушені набагато більше навантажувати ті літаки, які в них залишилися. Зокрема, вони почали активно використовувати і ТУ-160, які до того старалися взагалі не чіпати, бо їх в них також досить обмежена кількість.
Операцією "Павутиння" Україна виконала дуже важливу, необхідну стратегічну задачу з довготривалого обмеження здатності росіян завдавати масованих ракетних ударів по території України. І чим далі, тим більше наслідки цієї операції спецслужб України, вілюдчуватимуть росіяни.
Ви ж, послідовно, намагаєтеся впроваджувати в масову свідомість українців прямо протилежний наратив - що, мовляв, "чинити опір росіянам немає сенсу" (і, відповідно, що "вони все одно усіх нас ***********", а тому, мовляв, "краще капітулювати перед ними").
Ви відверто і нагло брешете, провадите відверто (про)російські наративи, намагаючись деморалізувати українців та підвести їх до капітуляції, яка, своїм наслідком - матиме лише остаточне знищення України та вже повномасштабний геноцид українців.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:30 Ответить
..достатньо змінила. Замість 10 літаків..вилетіло тільки ДВА!!! Може поцікавитеся... куди кацапи сховали більшість своїх Ту-95 та Ту-160? А от освіти Вам вистачило....а розуму стовідсотково не вистачило...
показать весь комментарий
17.06.2025 14:02 Ответить
Тут одразу ж російські провокатори роблять вкид проти "Павутини", типу "для чєго нужна ета "Паутіна"?
показать весь комментарий
17.06.2025 08:41 Ответить
там просто немає чим "розуміти"(((. Гуппі не пам'ятають що і до Павутини були обстріли і гинули люди(((
показать весь комментарий
17.06.2025 10:23 Ответить
Не треба було знищувати стратегічні бомбардувальники... Так би може ***** пожалів нас...
показать весь комментарий
17.06.2025 07:39 Ответить
Це саркастична відповідь кацапським маніпуляторам та тим хто на них ведеться.
Розумію, заз важко втриматися від емоцій і зберегти тверезий розум.
Співчуття рідним. Земля пухом загиблим.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:21 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 08:45 Ответить
Якби в роті росли гриби!
показать весь комментарий
17.06.2025 09:03 Ответить
Ти би мавпа сидів мовчки, або висловив співчуття загиблим. Нам що, дивитись як нас нищать і не відповідати, якби не ця операція павутина, то прильотів могло бути значно більше
показать весь комментарий
17.06.2025 07:43 Ответить
Не будь дурнем! Чи ти кацапська троляка?!
показать весь комментарий
17.06.2025 07:44 Ответить
Нах иди рашистская гнида
показать весь комментарий
17.06.2025 07:46 Ответить
Тарзан дитина яку виховали мавпи тому і ступінь розсудку мізер
показать весь комментарий
17.06.2025 07:59 Ответить
Царство Небесне загиблим.
показать весь комментарий
17.06.2025 07:34 Ответить
Чому нема дзеркальної картини в Брянську наприклад?Ми не орки?Ми жертва ,котра буде до смерті дотримуватися міжнародних правил,резолюцій,мораторіїв?((((
показать весь комментарий
17.06.2025 07:37 Ответить
на хер тот брянск - только по масквабаду- пусть они даже сбивают только что бы это все падало на их тупые рашиссткие головы и их жилые дома
показать весь комментарий
17.06.2025 07:47 Ответить
Правильно і бажано по житловим кварталам у бійкі спрчатку розслаблюючийудар роблять а потім скручують і заберають зброю Ізраільтяни молодці по терористах тільки так не може бути домовленності не бити цивільних потрібен хаос зупинка транспорту відсутністьелектрики підірвані мости це кацапи ще не відчували а суджа то на їхніх руках бить в самісіньке серце
показать весь комментарий
17.06.2025 10:14 Ответить
Світла пам'ять загивушим. Пекло ще на землі всім лаптерилим від малого до старого!
показать весь комментарий
17.06.2025 07:43 Ответить
Пекло - це Україна
показать весь комментарий
17.06.2025 11:48 Ответить
Терор як стратегія. Чому рашисти завжди стріляють у цивільних

Необхідно розуміти, що рашка не веде класичної війни. Вона не воює з арміями - вона воює з цивільним населенням. Там, де мала б бути стратегія - тільки злість, де тактика - помста, а фронтом стають мирні міста.

Сьогоднішні удари по Київу, Харкову, Дніпру, Запоріжжі, Одесі - це не випадковість. Це методична кампанія залякування та терору. Вони використовують "шахеди", ракети та КАБи здебільшого вночі, бо саме тоді люди найбільш беззахисні. Вони обирають саме житлові будинки, школи, лікарні, щоб завдати якомога більшого страху та болю.

Це не ніколи не були помилки у наведенні. Це свідомий вибір рашистів, які завжди вбивали тих, хто не міг відповісти їм силою.

Терор проти України - продовження їхньої традиції

Лише за останній місяць - десятки ударів по житлових будинках, критичній інфраструктурі, школах і лікарнях. Вони не прагнуть знищити нашу армію - вони хочуть зламати дух народу. Їхня мета - змусити нас "втомитися" від війни, просити про мир будь-якою ціною.

Це метод, випробуваний часом.

Історичні паралелі: Чечня, Грузія, Сирія

Чечня (1994-1996, 1999-2000)
Столиця - Грозний - була практично стерта з лиця землі. Сотні тисяч загиблих, цілеспрямовані удари по цивільних. Потім - встановлення маріонеткового режиму, заснованого на страху.

Грузія (2008)
Під приводом "захисту" Південної Осетії рашисти здійснили етнічні чистки та напади на мирні грузинські села. Потім - закріплення військових баз і постійний шантаж.

Сирія (2015-2020)
Спільно з режимом Асада рашисти знищили Алеппо, використовуючи килимові бомбардування лікарень, ринків та колон біженців. Це була генеральна репетиція для атак на українські міста.

Молдова, Казахстан, Карабах - всюди присутні рашистські проксі, дестабілізація та загрози.

Що стоїть за терором рашистів?

рашка завжди використовувала один основний принцип: "Страх ефективніший за кулю". Терор - це не додатковий метод, це їхня військова доктрина. Як у ІДІЛ, так і у рашистів - терор має зламати дух опору.

Вони бояться відкритого бою, тому бʼють у беззахисних. Це їхня сутність, стиль і філософія війни.

Висновок - чіткий і безкомпромісний

Це не просто атаки на інфраструктуру. Це атаки на майбутнє. Вони хочуть, щоб ми не жили, а виживали.

Терор рашистів завершиться не тоді, коли вони перестануть стріляти, а коли вони повністю зникнуть.

Це написано це в травні... нічого не змінеться, поки у України не буде власних далекобійних балістичних та крилатих ракет. Власної ППО. Безкінечних дронів з БЧ від 40 кг...

Нічого не зміниться, поки зелені виродки будуть замість укріплень, згідно ******** вимог, перекладати бруківку та будувати хєрзна що хєрзна де, без перекриттів та розгалужених систем траншей, без добре закопаних бункерів та КП, в чистому полі та низинах. Щоб дехто, не маючий жодного поняття про армію та війну зміг в черговий раз попіаритись...
показать весь комментарий
17.06.2025 07:44 Ответить
капитан очевидность.. ты только сейчас это понял?
показать весь комментарий
17.06.2025 07:49 Ответить
Многие и СЕГОДНЯ этого не понимают...
показать весь комментарий
17.06.2025 14:49 Ответить
Чекаємо відповідь по маскві, причому відповіді адекватної - тобто за кожного вбитого цивільного київлянина повинно бути вбито десь сорок два масквіча (враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1).👈
Якщо цього не буде зроблено можете - бути на сто відсотків впевнени, що керівництво України, спецслужб і армії -росіянє, і російськи агенти.
показать весь комментарий
17.06.2025 07:45 Ответить
Так, го - приєднуйся.
Чи ти так, в стАронкЄ
показать весь комментарий
17.06.2025 08:40 Ответить
В який стАронкЄ?
показать весь комментарий
17.06.2025 08:43 Ответить
і це все має зробити керівництво?
показать весь комментарий
17.06.2025 09:58 Ответить
Пока этим мразям не будет баллистика прилетать по жилым домам - это будет продолжаться.
показать весь комментарий
17.06.2025 07:45 Ответить
не будет - пока такие как ты ЗЕ-боты не перестанут вылизывать очко твоему ЗЕ-боневтіку
показать весь комментарий
17.06.2025 08:05 Ответить
Скоро ЗЄ повернеться з гастролей, збере Ставку і...
вчергове доручить робити балістику, яка вже була на стадії серійного виробництва ще у 2018 році.

6 років проклятий Порошенко заважає робити ракети героїчному та непохитному ЗЄ.
показать весь комментарий
17.06.2025 07:57 Ответить
Москву давно треба підривати. Якщо не ракетами та в другий спосіб. Не обов'язково даржаві брати на себе це. Багато людей які втратили свої сім'ї можуть мститися...
показать весь комментарий
17.06.2025 08:03 Ответить
свет в москве пора "выключать" - -летом он им не нужен солнце и так светит целый день..
показать весь комментарий
17.06.2025 08:07 Ответить
В москві КОЛИ ???!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 08:35 Ответить
Мабудь після віборів..
показать весь комментарий
17.06.2025 08:55 Ответить
Бомбити мацкву!!!! Років треба нищити!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 09:34 Ответить
На коліна ставати перед Богом та молитися про захист.
"Проклят надеющийся на человека и плоть делающий своею опорой"(с)
показать весь комментарий
17.06.2025 09:58 Ответить
суки прокляті ((((. Щоб ви здохли всі, мерзенні кровожерливі паскуди кацапські.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:10 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 10:18 Ответить
Царство Небесне вбитим посеред ночі, в своїй квартирі, яка згідно Конституції є захистом і фортецею... А Гарант Конституції сьомий рік без виборів нічогісінько не зробив для оборони України, тільки загнав її у великі борги, дискридитував на міжнародній арені своїми "ефективними менеджерами" і узурпацією влади. Можливо пора вже йти і дати можливість нормальним людям - військовим, політикам створити надійну оборону ?
показать весь комментарий
17.06.2025 10:26 Ответить
Можливо пора вже йти і дати можливість нормальним людям - військовим, політикам створити надійну оборону ?
Так что Вас останавливает, глубокоуважаемый? Вперед, за орденами. Вы же нормальный человек, да? Создайте надежную оборону, договоритесь с Трампом и ЕС, Фицо и Орбаном. Давайте, покажите, как это делается.
Все такие умные в комментариях... Достали.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:34 Ответить
А тр... все що про перемовини якість марить( і... пєтріоти не дає... щоб ескалації не було
А вбивства цивільних, це що?... згідно міжн.права і Женев.конвенції?
ООН що, розпуск її на часі, от що!
показать весь комментарий
17.06.2025 15:12 Ответить
будь прокляты вечно кацапские ********,гори они вечно в аду!!! всем погибшим вечная память,всем раненым скорейшего выздоровления!
показать весь комментарий
17.06.2025 17:24 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
17.06.2025 17:25 Ответить
Атакуйте Белгород! Что вы боитесь этих тварей(((
показать весь комментарий
17.06.2025 20:36 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 22:27 Ответить
 
 