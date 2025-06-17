В результате атаки врага на Киев погибли 15 человек. ВИДЕО

В Киеве 14 человек погибли в результате массированного комбинированного удара, который нанес враг ночью 17 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Количество погибших возросло до 14 человек. По состоянию на сейчас - 44 раненых в Киеве", - говорится в сообщении.

Он добавил, что 7 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. Среди них жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

Обновление

В 9:20 президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что число погибших возросло до 15 человек.

Пока точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. 59 – госпитализированы.

