18 286 71
Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 15 людей. ВIДЕО
У Києві 14 людей загинули внаслідок масованого комбінованого удару, який завдав ворог вночі 17 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Кількість загиблих зросла до 14 осіб. Станом на зараз – 44 поранених у Києві", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що 7 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.
Оновлення
О 9:20 президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла до 15.
Наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 - госпіталізовані.
Топ коментарі
+48 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.06.2025 07:30 Відповісти Посилання
+46 Antiterror 128
показати весь коментар17.06.2025 07:38 Відповісти Посилання
+29 Вячеслав #608529
показати весь коментар17.06.2025 07:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так, касапи, випускали раніше набагато більше стратегічних бомбардувальників, і навантаження на ті літаки було значно меншим - бо вони берегли їх і старалися дуже ощадливо використовувати їх ресурс. Зараз же, вони вимушені набагато більше навантажувати ті літаки, які в них залишилися. Зокрема, вони почали активно використовувати і ТУ-160, які до того старалися взагалі не чіпати, бо їх в них також досить обмежена кількість.
Операцією "Павутиння" Україна виконала дуже важливу, необхідну стратегічну задачу з довготривалого обмеження здатності росіян завдавати масованих ракетних ударів по території України. І чим далі, тим більше наслідки цієї операції спецслужб України, вілюдчуватимуть росіяни.
Ви ж, послідовно, намагаєтеся впроваджувати в масову свідомість українців прямо протилежний наратив - що, мовляв, "чинити опір росіянам немає сенсу" (і, відповідно, що "вони все одно усіх нас ***********", а тому, мовляв, "краще капітулювати перед ними").
Ви відверто і нагло брешете, провадите відверто (про)російські наративи, намагаючись деморалізувати українців та підвести їх до капітуляції, яка, своїм наслідком - матиме лише остаточне знищення України та вже повномасштабний геноцид українців.
Розумію, заз важко втриматися від емоцій і зберегти тверезий розум.
Співчуття рідним. Земля пухом загиблим.
Необхідно розуміти, що рашка не веде класичної війни. Вона не воює з арміями - вона воює з цивільним населенням. Там, де мала б бути стратегія - тільки злість, де тактика - помста, а фронтом стають мирні міста.
Сьогоднішні удари по Київу, Харкову, Дніпру, Запоріжжі, Одесі - це не випадковість. Це методична кампанія залякування та терору. Вони використовують "шахеди", ракети та КАБи здебільшого вночі, бо саме тоді люди найбільш беззахисні. Вони обирають саме житлові будинки, школи, лікарні, щоб завдати якомога більшого страху та болю.
Це не ніколи не були помилки у наведенні. Це свідомий вибір рашистів, які завжди вбивали тих, хто не міг відповісти їм силою.
Терор проти України - продовження їхньої традиції
Лише за останній місяць - десятки ударів по житлових будинках, критичній інфраструктурі, школах і лікарнях. Вони не прагнуть знищити нашу армію - вони хочуть зламати дух народу. Їхня мета - змусити нас "втомитися" від війни, просити про мир будь-якою ціною.
Це метод, випробуваний часом.
Історичні паралелі: Чечня, Грузія, Сирія
Чечня (1994-1996, 1999-2000)
Столиця - Грозний - була практично стерта з лиця землі. Сотні тисяч загиблих, цілеспрямовані удари по цивільних. Потім - встановлення маріонеткового режиму, заснованого на страху.
Грузія (2008)
Під приводом "захисту" Південної Осетії рашисти здійснили етнічні чистки та напади на мирні грузинські села. Потім - закріплення військових баз і постійний шантаж.
Сирія (2015-2020)
Спільно з режимом Асада рашисти знищили Алеппо, використовуючи килимові бомбардування лікарень, ринків та колон біженців. Це була генеральна репетиція для атак на українські міста.
Молдова, Казахстан, Карабах - всюди присутні рашистські проксі, дестабілізація та загрози.
Що стоїть за терором рашистів?
рашка завжди використовувала один основний принцип: "Страх ефективніший за кулю". Терор - це не додатковий метод, це їхня військова доктрина. Як у ІДІЛ, так і у рашистів - терор має зламати дух опору.
Вони бояться відкритого бою, тому бʼють у беззахисних. Це їхня сутність, стиль і філософія війни.
Висновок - чіткий і безкомпромісний
Це не просто атаки на інфраструктуру. Це атаки на майбутнє. Вони хочуть, щоб ми не жили, а виживали.
Терор рашистів завершиться не тоді, коли вони перестануть стріляти, а коли вони повністю зникнуть.
Це написано це в травні... нічого не змінеться, поки у України не буде власних далекобійних балістичних та крилатих ракет. Власної ППО. Безкінечних дронів з БЧ від 40 кг...
Нічого не зміниться, поки зелені виродки будуть замість укріплень, згідно ******** вимог, перекладати бруківку та будувати хєрзна що хєрзна де, без перекриттів та розгалужених систем траншей, без добре закопаних бункерів та КП, в чистому полі та низинах. Щоб дехто, не маючий жодного поняття про армію та війну зміг в черговий раз попіаритись...
Якщо цього не буде зроблено можете - бути на сто відсотків впевнени, що керівництво України, спецслужб і армії -росіянє, і російськи агенти.
Чи ти так, в стАронкЄ
вчергове доручить робити балістику, яка вже була на стадії серійного виробництва ще у 2018 році.
6 років проклятий Порошенко заважає робити ракети героїчному та непохитному ЗЄ.
"Проклят надеющийся на человека и плоть делающий своею опорой"(с)
Так что Вас останавливает, глубокоуважаемый? Вперед, за орденами. Вы же нормальный человек, да? Создайте надежную оборону, договоритесь с Трампом и ЕС, Фицо и Орбаном. Давайте, покажите, как это делается.
Все такие умные в комментариях... Достали.
А вбивства цивільних, це що?... згідно міжн.права і Женев.конвенції?
ООН що, розпуск її на часі, от що!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев