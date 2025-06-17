Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 15 людей. ВIДЕО

У Києві 14 людей загинули внаслідок масованого комбінованого удару, який завдав ворог вночі 17 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Кількість загиблих зросла до 14 осіб. Станом на зараз – 44 поранених у Києві", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що 7 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

Оновлення

О 9:20 президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла до 15.

Наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 - госпіталізовані.

