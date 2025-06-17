УКР
Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 15 людей. ВIДЕО

У Києві 14 людей загинули внаслідок масованого комбінованого удару, який завдав ворог вночі 17 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Кількість загиблих зросла до 14 осіб. Станом на зараз – 44 поранених у Києві", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що 7 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

Оновлення

О 9:20 президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла до 15.

Наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 - госпіталізовані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уламки пошкодили гуртожиток авіаційного інституту в Києві. ВIДЕО

Київ (20188) Повітряні атаки на Київ (941)
+48
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...Мої співчуття рідним загиблих та скорішого одужання всім пораненим...
17.06.2025 07:30 Відповісти
+46
А до чого тут "Павутина"?? Чи не вистачає освіти зрозуміти, що без "Павутини" ще під сотню крилатих ракет би прилетіли
17.06.2025 07:38 Відповісти
+29
зеленский где ты прячешься тварь? выходи - давай видосики свои тупые пили! кто ответит за убийство и геноцид украинцев? где твои обещанные миллион дронов и тысячи ракет? ТРЕПЛО
17.06.2025 07:32 Відповісти
17.06.2025 07:30 Відповісти
зеленский где ты прячешься тварь? выходи - давай видосики свои тупые пили! кто ответит за убийство и геноцид украинцев? где твои обещанные миллион дронов и тысячи ракет? ТРЕПЛО
показати весь коментар
17.06.2025 07:32 Відповісти
Твій ***** відповість, кацапа. Чи то Зеленський Київ обстріляв?
показати весь коментар
17.06.2025 10:29 Відповісти
Скільки вам платить подоляк щоб ви тут відбілювали зеленого фсбешного виродка? Якщо б цей зелений гадьониш та його підлеглі дійсно готувалися до війни то такої б катастрофи не було. Але ці зрадники на чолі з фсбешним виродком кричали з усіх дірок що війни не буде (хоча всі розвідки попереджали його про зворотньє), що замість війни буде травень-день перемоги-кава-шашлики і потужно, дуже потужно закривали свої ракетні програми, розміновували Чонгар, ігнорували у ВРУ пропозиції щодо збільшення фінансування ВСУ, не будували фортифікацію, ігнорували підготовку ТРО, закатували гроші в афальт, розформовували армійські підрозділи, насаджували скрізь агентуру фсб і крали, крали, крали... А тепер відповідайте - хто винен що країна не підготувалася до війни??? Путлєр??? Чи зелені гниди на чолі з цим вироком? Відповідь очевидна.....
показати весь коментар
17.06.2025 16:37 Відповісти
він , не тє , що виробляє , а здає місця розташування сам ,з підручними агентами ФСБ, (де виявлені зрадники , а раз нема і баканов не покаран , це факт того , зо зейло їх криша) а все завдяки тупості і терплячості більшості , які в упор не бачат, що зейло є ІУДА , підручний рашистів для знищення України
показати весь коментар
17.06.2025 14:12 Відповісти
17.06.2025 07:38 Відповісти
Було 10 стало 2!
показати весь коментар
17.06.2025 07:44 Відповісти
Це тобі методичка фсб підказала. Тоді навіщо вбивати ворогом на фронті, їх там теж багато
показати весь коментар
17.06.2025 07:46 Відповісти
ты идиот ватный --там багато металлолома не летающего або на грани срока эксплуатации
показати весь коментар
17.06.2025 08:03 Відповісти
Льотний ресурс бомбардувальників досить обмежений. Особливо в ТУ-95. Більше того, ті літаки на росії вже не виробляють. Відповідно, після знищення значної їх частини, кацапи вимушені будуть більше експлуатувати ті літаки, які залишилися. А, отже, поступово, в них залишатиметься дедалі менше бортів, здатних виконувати бойову роботу. Україна значно цей процес пришвидчила.
Так, касапи, випускали раніше набагато більше стратегічних бомбардувальників, і навантаження на ті літаки було значно меншим - бо вони берегли їх і старалися дуже ощадливо використовувати їх ресурс. Зараз же, вони вимушені набагато більше навантажувати ті літаки, які в них залишилися. Зокрема, вони почали активно використовувати і ТУ-160, які до того старалися взагалі не чіпати, бо їх в них також досить обмежена кількість.
Операцією "Павутиння" Україна виконала дуже важливу, необхідну стратегічну задачу з довготривалого обмеження здатності росіян завдавати масованих ракетних ударів по території України. І чим далі, тим більше наслідки цієї операції спецслужб України, вілюдчуватимуть росіяни.
Ви ж, послідовно, намагаєтеся впроваджувати в масову свідомість українців прямо протилежний наратив - що, мовляв, "чинити опір росіянам немає сенсу" (і, відповідно, що "вони все одно усіх нас ***********", а тому, мовляв, "краще капітулювати перед ними").
Ви відверто і нагло брешете, провадите відверто (про)російські наративи, намагаючись деморалізувати українців та підвести їх до капітуляції, яка, своїм наслідком - матиме лише остаточне знищення України та вже повномасштабний геноцид українців.
показати весь коментар
17.06.2025 09:30 Відповісти
..достатньо змінила. Замість 10 літаків..вилетіло тільки ДВА!!! Може поцікавитеся... куди кацапи сховали більшість своїх Ту-95 та Ту-160? А от освіти Вам вистачило....а розуму стовідсотково не вистачило...
показати весь коментар
17.06.2025 14:02 Відповісти
Тут одразу ж російські провокатори роблять вкид проти "Павутини", типу "для чєго нужна ета "Паутіна"?
показати весь коментар
17.06.2025 08:41 Відповісти
там просто немає чим "розуміти"(((. Гуппі не пам'ятають що і до Павутини були обстріли і гинули люди(((
показати весь коментар
17.06.2025 10:23 Відповісти
Не треба було знищувати стратегічні бомбардувальники... Так би може ***** пожалів нас...
показати весь коментар
17.06.2025 07:39 Відповісти
Це саркастична відповідь кацапським маніпуляторам та тим хто на них ведеться.
Розумію, заз важко втриматися від емоцій і зберегти тверезий розум.
Співчуття рідним. Земля пухом загиблим.
показати весь коментар
17.06.2025 08:21 Відповісти
17.06.2025 08:45 Відповісти
Якби в роті росли гриби!
показати весь коментар
17.06.2025 09:03 Відповісти
Ти би мавпа сидів мовчки, або висловив співчуття загиблим. Нам що, дивитись як нас нищать і не відповідати, якби не ця операція павутина, то прильотів могло бути значно більше
показати весь коментар
17.06.2025 07:43 Відповісти
Не будь дурнем! Чи ти кацапська троляка?!
показати весь коментар
17.06.2025 07:44 Відповісти
Нах иди рашистская гнида
показати весь коментар
17.06.2025 07:46 Відповісти
Тарзан дитина яку виховали мавпи тому і ступінь розсудку мізер
показати весь коментар
17.06.2025 07:59 Відповісти
Царство Небесне загиблим.
показати весь коментар
17.06.2025 07:34 Відповісти
Чому нема дзеркальної картини в Брянську наприклад?Ми не орки?Ми жертва ,котра буде до смерті дотримуватися міжнародних правил,резолюцій,мораторіїв?((((
показати весь коментар
17.06.2025 07:37 Відповісти
на хер тот брянск - только по масквабаду- пусть они даже сбивают только что бы это все падало на их тупые рашиссткие головы и их жилые дома
показати весь коментар
17.06.2025 07:47 Відповісти
Правильно і бажано по житловим кварталам у бійкі спрчатку розслаблюючийудар роблять а потім скручують і заберають зброю Ізраільтяни молодці по терористах тільки так не може бути домовлен
показати весь коментар
17.06.2025 10:14 Відповісти
Світла пам'ять загивушим. Пекло ще на землі всім лаптерилим від малого до старого!
показати весь коментар
17.06.2025 07:43 Відповісти
Пекло - це Україна
показати весь коментар
17.06.2025 11:48 Відповісти
Терор як стратегія. Чому рашисти завжди стріляють у цивільних

Необхідно розуміти, що рашка не веде класичної війни. Вона не воює з арміями - вона воює з цивільним населенням. Там, де мала б бути стратегія - тільки злість, де тактика - помста, а фронтом стають мирні міста.

Сьогоднішні удари по Київу, Харкову, Дніпру, Запоріжжі, Одесі - це не випадковість. Це методична кампанія залякування та терору. Вони використовують "шахеди", ракети та КАБи здебільшого вночі, бо саме тоді люди найбільш беззахисні. Вони обирають саме житлові будинки, школи, лікарні, щоб завдати якомога більшого страху та болю.

Це не ніколи не були помилки у наведенні. Це свідомий вибір рашистів, які завжди вбивали тих, хто не міг відповісти їм силою.

Терор проти України - продовження їхньої традиції

Лише за останній місяць - десятки ударів по житлових будинках, критичній інфраструктурі, школах і лікарнях. Вони не прагнуть знищити нашу армію - вони хочуть зламати дух народу. Їхня мета - змусити нас "втомитися" від війни, просити про мир будь-якою ціною.

Це метод, випробуваний часом.

Історичні паралелі: Чечня, Грузія, Сирія

Чечня (1994-1996, 1999-2000)
Столиця - Грозний - була практично стерта з лиця землі. Сотні тисяч загиблих, цілеспрямовані удари по цивільних. Потім - встановлення маріонеткового режиму, заснованого на страху.

Грузія (2008)
Під приводом "захисту" Південної Осетії рашисти здійснили етнічні чистки та напади на мирні грузинські села. Потім - закріплення військових баз і постійний шантаж.

Сирія (2015-2020)
Спільно з режимом Асада рашисти знищили Алеппо, використовуючи килимові бомбардування лікарень, ринків та колон біженців. Це була генеральна репетиція для атак на українські міста.

Молдова, Казахстан, Карабах - всюди присутні рашистські проксі, дестабілізація та загрози.

Що стоїть за терором рашистів?

рашка завжди використовувала один основний принцип: "Страх ефективніший за кулю". Терор - це не додатковий метод, це їхня військова доктрина. Як у ІДІЛ, так і у рашистів - терор має зламати дух опору.

Вони бояться відкритого бою, тому бʼють у беззахисних. Це їхня сутність, стиль і філософія війни.

Висновок - чіткий і безкомпромісний

Це не просто атаки на інфраструктуру. Це атаки на майбутнє. Вони хочуть, щоб ми не жили, а виживали.

Терор рашистів завершиться не тоді, коли вони перестануть стріляти, а коли вони повністю зникнуть.

Це написано це в травні... нічого не змінеться, поки у України не буде власних далекобійних балістичних та крилатих ракет. Власної ППО. Безкінечних дронів з БЧ від 40 кг...

Нічого не зміниться, поки зелені виродки будуть замість укріплень, згідно ******** вимог, перекладати бруківку та будувати хєрзна що хєрзна де, без перекриттів та розгалужених систем траншей, без добре закопаних бункерів та КП, в чистому полі та низинах. Щоб дехто, не маючий жодного поняття про армію та війну зміг в черговий раз попіаритись...
показати весь коментар
17.06.2025 07:44 Відповісти
капитан очевидность.. ты только сейчас это понял?
показати весь коментар
17.06.2025 07:49 Відповісти
Многие и СЕГОДНЯ этого не понимают...
показати весь коментар
17.06.2025 14:49 Відповісти
Чекаємо відповідь по маскві, причому відповіді адекватної - тобто за кожного вбитого цивільного київлянина повинно бути вбито десь сорок два масквіча (враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1).👈
Якщо цього не буде зроблено можете - бути на сто відсотків впевнени, що керівництво України, спецслужб і армії -росіянє, і російськи агенти.
показати весь коментар
17.06.2025 07:45 Відповісти
Так, го - приєднуйся.
Чи ти так, в стАронкЄ
показати весь коментар
17.06.2025 08:40 Відповісти
В який стАронкЄ?
показати весь коментар
17.06.2025 08:43 Відповісти
і це все має зробити керівництво?
показати весь коментар
17.06.2025 09:58 Відповісти
Пока этим мразям не будет баллистика прилетать по жилым домам - это будет продолжаться.
показати весь коментар
17.06.2025 07:45 Відповісти
не будет - пока такие как ты ЗЕ-боты не перестанут вылизывать очко твоему ЗЕ-боневтіку
показати весь коментар
17.06.2025 08:05 Відповісти
Скоро ЗЄ повернеться з гастролей, збере Ставку і...
вчергове доручить робити балістику, яка вже була на стадії серійного виробництва ще у 2018 році.

6 років проклятий Порошенко заважає робити ракети героїчному та непохитному ЗЄ.
показати весь коментар
17.06.2025 07:57 Відповісти
Москву давно треба підривати. Якщо не ракетами та в другий спосіб. Не обов'язково даржаві брати на себе це. Багато людей які втратили свої сім'ї можуть мститися...
показати весь коментар
17.06.2025 08:03 Відповісти
свет в москве пора "выключать" - -летом он им не нужен солнце и так светит целый день..
показати весь коментар
17.06.2025 08:07 Відповісти
В москві КОЛИ ???!!!
показати весь коментар
17.06.2025 08:35 Відповісти
Мабудь після віборів..
показати весь коментар
17.06.2025 08:55 Відповісти
Бомбити мацкву!!!! Років треба нищити!!!
показати весь коментар
17.06.2025 09:34 Відповісти
На коліна ставати перед Богом та молитися про захист.
"Проклят надеющийся на человека и плоть делающий своею опорой"(с)
показати весь коментар
17.06.2025 09:58 Відповісти
суки прокляті ((((. Щоб ви здохли всі, мерзенні кровожерливі паскуди кацапські.
показати весь коментар
17.06.2025 10:10 Відповісти
17.06.2025 10:18 Відповісти
Царство Небесне вбитим посеред ночі, в своїй квартирі, яка згідно Конституції є захистом і фортецею... А Гарант Конституції сьомий рік без виборів нічогісінько не зробив для оборони України, тільки загнав її у великі борги, дискридитував на міжнародній арені своїми "ефективними менеджерами" і узурпацією влади. Можливо пора вже йти і дати можливість нормальним людям - військовим, політикам створити надійну оборону ?
показати весь коментар
17.06.2025 10:26 Відповісти
Можливо пора вже йти і дати можливість нормальним людям - військовим, політикам створити надійну оборону ?
Так что Вас останавливает, глубокоуважаемый? Вперед, за орденами. Вы же нормальный человек, да? Создайте надежную оборону, договоритесь с Трампом и ЕС, Фицо и Орбаном. Давайте, покажите, как это делается.
Все такие умные в комментариях... Достали.
показати весь коментар
17.06.2025 14:34 Відповісти
А тр... все що про перемовини якість марить( і... пєтріоти не дає... щоб ескалації не було
А вбивства цивільних, це що?... згідно міжн.права і Женев.конвенції?
ООН що, розпуск її на часі, от що!
показати весь коментар
17.06.2025 15:12 Відповісти
будь прокляты вечно кацапские ********,гори они вечно в аду!!! всем погибшим вечная память,всем раненым скорейшего выздоровления!
показати весь коментар
17.06.2025 17:24 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
17.06.2025 17:25 Відповісти
Атакуйте Белгород! Что вы боитесь этих тварей(((
показати весь коментар
17.06.2025 20:36 Відповісти
17.06.2025 22:27 Відповісти
 
 