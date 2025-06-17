Уламки пошкодили гуртожиток авіаційного інституту в Києві. ВIДЕО
У ніч проти 17 червня через масовану атаку Росії на столицю були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в.о. ректора КАІ Ксенія Семенова та "Суспільне".
"Приліт" уламків у гуртожиток КАІ", - написала Семенова.
Вона уточнила, що внаслідок атаки є поранені. При цьому загиблих немає.
За словами Семенової, іншу частину атаки всі перебували в укритті.
Студентів і співробітників уже переселяють із пошкодженого гуртожитку.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль