Осколки повредили общежитие авиационного института в Киеве. ВИДЕО

В ночь на 17 июня из-за массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили и.о. ректора КАИ Ксения Семенова и "Суспільне".

"Прилет" обломков в общежитие КАИ", - написала Семенова.

Она уточнила, что в результате атаки есть раненые. При этом погибших нет.

По словам Семеновой, остальную часть атаки все находились в укрытии.

Студентов и сотрудников уже переселяют из поврежденного общежития.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес комбинированный удар по Киеву: 18 пострадавших, повреждены жилые дома. ВИДЕО+ФОТО