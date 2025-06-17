Осколки повредили общежитие авиационного института в Киеве. ВИДЕО
В ночь на 17 июня из-за массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили и.о. ректора КАИ Ксения Семенова и "Суспільне".
"Прилет" обломков в общежитие КАИ", - написала Семенова.
Она уточнила, что в результате атаки есть раненые. При этом погибших нет.
По словам Семеновой, остальную часть атаки все находились в укрытии.
Студентов и сотрудников уже переселяют из поврежденного общежития.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль