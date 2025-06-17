По состоянию на 16:00 подтверждена гибель 10 человек в результате массированной атаки врага на Киев, - Кличко

По состоянию на 16:00 17 июня подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу минувшей ночью.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"На 16:00 подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу прошлой ночью. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами еще могут быть люди", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о 15 погибших в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-под завалов разрушенного дома в Киеве достали тела еще 5 погибших

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.