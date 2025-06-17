По состоянию на 16:00 подтверждена гибель 10 человек в результате массированной атаки врага на Киев, - Кличко
По состоянию на 16:00 17 июня подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу минувшей ночью.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"На 16:00 подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу прошлой ночью. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами еще могут быть люди", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось о 15 погибших в Киеве.
Атака на Украину в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.
По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Журналисты по пути из Канады спросили Трампа о сегодняшних массовых обстрелах Украины - Трамп сделал вид что, он об этом не знал. Но когда он типа узнал об этом, он отреагировал так: «Да, это плохо. Нам нужно проверить, правда ли это, нам нужно выяснить». Источник: https://www.ponomaroleg.com/makron-verit-starmer-davit/
Трамп з прутіним, разом, убивають Українців!!
ось яка в них дружба
навіки...
В Матеріалах Лондонського Королівського Суду є
свідчення про педофіла путіна
в досьє Епштейна є про педофілію трампа
ці два старих ублюдка зіскочили з розуму
їх потрібно просто вбити.
в цей самий під"їзд.
хто дозволив їм вийти?
прохідний двір в укритті?
Хайпожер на смертях.