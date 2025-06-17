РУС
По состоянию на 16:00 подтверждена гибель 10 человек в результате массированной атаки врага на Киев, - Кличко

Киев после обстрела

По состоянию на 16:00 17 июня подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу минувшей ночью.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"На 16:00 подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу прошлой ночью. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами еще могут быть люди", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о 15 погибших в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-под завалов разрушенного дома в Киеве достали тела еще 5 погибших

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Кличко скрин

Автор: 

Киев (26139) обстрел (29653) жертвы (2179) Воздушные атаки на Киев (884)
хуженєбудет, хотпаржом, затоніпарашенка!
17.06.2025 16:37 Ответить
Типова поведінка, московського дуполиза Трампа:
Журналисты по пути из Канады спросили Трампа о сегодняшних массовых обстрелах Украины - Трамп сделал вид что, он об этом не знал. Но когда он типа узнал об этом, он отреагировал так: «Да, это плохо. Нам нужно проверить, правда ли это, нам нужно выяснить». Источник: https://www.ponomaroleg.com/makron-verit-starmer-davit/
Трамп з прутіним, разом, убивають Українців!!
17.06.2025 16:30 Ответить
А хто може комусь заборонити виходити? Знову диванні експерти підтягнулися? Більшість так званих "укриттів" в Києві - це обіссяні підвали, які перетворюються на братську могилу
17.06.2025 16:34 Ответить
трамп і путін - два педофіла
ось яка в них дружба
навіки...
В Матеріалах Лондонського Королівського Суду є
свідчення про педофіла путіна
в досьє Епштейна є про педофілію трампа
ці два старих ублюдка зіскочили з розуму
їх потрібно просто вбити.
17.06.2025 16:34 Ответить
люди повернулись з укриття
в цей самий під"їзд.
хто дозволив їм вийти?
прохідний двір в укритті?
17.06.2025 16:31 Ответить
Та навіть не обісцяні. Покійний чоловік з сином, 24.02, в перший ж день пішли дивитись на наше "укриття" у будинку. Сказали теж саме - братська могила.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:59 Ответить
10. Отже, Бубачка тупо хайпонув.
Хайпожер на смертях.
17.06.2025 17:25 Ответить
трампа надо быстрей скинуть с президенского кресла. Нужен свой майдан в США.
17.06.2025 18:01 Ответить
 
 