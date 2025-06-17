Станом на 16:00 підтверджена загибель 10 людей внаслідок масованої атаки ворога на Київ, - Кличко

Станом на 16:00 17 червня підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На 16:00 підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 15 загиблих у Києві.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.