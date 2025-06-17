УКР
Новини Масований ракетний обстріл Атака ракет і БпЛА на Київ
Станом на 16:00 підтверджена загибель 10 людей внаслідок масованої атаки ворога на Київ, - Кличко

Київ після обстрілу

Станом на 16:00 17 червня підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На 16:00 підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 15 загиблих у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З-під завалів зруйнованого будинку в Києву дістали тіла ще 5 загиблих

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Кличко скрін

Київ обстріл жертви Повітряні атаки на Київ
+5
хуженєбудет, хотпаржом, затоніпарашенка!
показати весь коментар
17.06.2025 16:37 Відповісти
+4
Типова поведінка, московського дуполиза Трампа:
Журналисты по пути из Канады спросили Трампа о сегодняшних массовых обстрелах Украины - Трамп сделал вид что, он об этом не знал. Но когда он типа узнал об этом, он отреагировал так: «Да, это плохо. Нам нужно проверить, правда ли это, нам нужно выяснить». Источник: https://www.ponomaroleg.com/makron-verit-starmer-davit/
Трамп з прутіним, разом, убивають Українців!!
показати весь коментар
17.06.2025 16:30 Відповісти
+3
А хто може комусь заборонити виходити? Знову диванні експерти підтягнулися? Більшість так званих "укриттів" в Києві - це обіссяні підвали, які перетворюються на братську могилу
показати весь коментар
17.06.2025 16:34 Відповісти
