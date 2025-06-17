З-під завалів зруйнованого будинку в Києву дістали тіла ще 5 загиблих

Кількість жертв російського обстрілу Києва зросла.

Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Солом’янському районі дістали тіла п’яти загиблих.



Рятувальна операція продовжується, пошукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Обстріли України

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

