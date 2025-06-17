УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9605 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Обстріли Києва
4 955 11

З-під завалів зруйнованого будинку в Києву дістали тіла ще 5 загиблих

Удар РФ по Києву. Дістали тіла 5 загиблих

Кількість жертв російського обстрілу Києва зросла.

Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Солом’янському районі дістали тіла п’яти загиблих.

Рятувальна операція продовжується, пошукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Рятувальники деблокували тіло людини на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі. ВIДЕО

Обстріли України

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Читайте: Росія просто не зацікавлена в мирі. Потрібно продовжувати тиск, - Каллас

Автор: 

Київ (20191) Повітряні атаки на Київ (941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Їх кров на совісті трампона. Якщо ця істота знає що таке совість. Про ***** з підручними і мови немає. Купання в крові українців -це сенс їх пекельного існування.
показати весь коментар
17.06.2025 14:54 Відповісти
+7
А коли ми побачимо такі ж зображення з Московської та Санкт-Петербургської областей?
показати весь коментар
17.06.2025 14:51 Відповісти
+4
Тоді коли коли зелені казочки дворічної давнини про "балістичні ракети та КАБи" виявляться в реальність. Але ж це неможливо при владі зелених покидьків. Тому що у них в бізнес-плані набагато краще вкрасти на розробці озброєння компенсувавши це бусифікацією.
показати весь коментар
17.06.2025 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коли ми побачимо такі ж зображення з Московської та Санкт-Петербургської областей?
показати весь коментар
17.06.2025 14:51 Відповісти
Тоді коли коли зелені казочки дворічної давнини про "балістичні ракети та КАБи" виявляться в реальність. Але ж це неможливо при владі зелених покидьків. Тому що у них в бізнес-плані набагато краще вкрасти на розробці озброєння компенсувавши це бусифікацією.
показати весь коментар
17.06.2025 14:58 Відповісти
Їх кров на совісті трампона. Якщо ця істота знає що таке совість. Про ***** з підручними і мови немає. Купання в крові українців -це сенс їх пекельного існування.
показати весь коментар
17.06.2025 14:54 Відповісти
...відповідальність на кацапах...і мудрому українському нарІду!! Купання у власній крові...це результат віків існування... яке нічому українців не навчило... А трамп це вже наслідки. Бо на тому боці Атлантики існує мудрий американський нарІд...))) Так що все реально і стабільно у цьому світі.
показати весь коментар
17.06.2025 15:42 Відповісти
Та до жопи ці постійні розмови про українську дурість. Набридло. Чехам ніхто про дурість не розповідав,коли Гітлер на них напав. І полякам не розповідали про це. І врешті решт сссрефів не звинувачували в цьому. Досить вже пи₴діти.
показати весь коментар
17.06.2025 16:07 Відповісти
Чехи не вибрали собі нікчему і не згадуйте поляків...які воювали проти двох держав. Виходить у нас нема винних у ігноруванні ( навмистному) попереджень про напад. У нас нема винних у скороченні ЗСУ під час готующогося нападу. У нас нема винних ..що у нас НІЧОГО нема...бо у нас ніхто не винний. Українська дурість..це сьогоднішня кров і стовідсоткове горе України. Держава це її громадяни!! Україна..це український народ! Вони вибрали... призначили...і отримале бажане. І як Ви бачите нарІд не порозумнійшав... А от про СССРерів Ви тут дуже загнули....))) ..нещасний Сесессер... Гітлер напав..))))
показати весь коментар
17.06.2025 16:28 Відповісти
У нас є винні. Купа. І вони клали болт на нашу з вами думку? Далі що?
показати весь коментар
17.06.2025 16:41 Відповісти
Так тоді нема і сенсу щось тут писати...щось робити... на щось сподіватися... Я все ж сподіваюся що слова Шарль Де Голля .. всі прогресивні зміни у державах робить розумна меншість спрацюють і тут. У 2014 це неочікувано спрацювало.... Може дасть Бог ідіотів поменшає... Але це тільки надії...нажаль. А вони кладуть болт і будуть класти... поки їм це дозволяють. І тут можна пошуткувати. Дійсно розумна меншість (влада) робить все ..що хоче з тупою більшістью.
показати весь коментар
17.06.2025 16:58 Відповісти
 
 