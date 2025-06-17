УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9190 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака безпілотників на Одесу
4 437 13

На світанку рашисти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками: 17 поранених, серед них - вагітна жінка та 17-річна дівчина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На світанку 17 червня російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

"Наразі відомо про щонайменше пʼятьох поранених, серед яких одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Станом на 6:30 до медичних закладів шпиталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

Оновлення на 09:00

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілів Херсонщини постраждало 4 людини, серед них дитина

Автор: 

обстріл (30978) Одеса (5616) Одеська область (3490) Одеський район (298)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Чому наші дрони до сих пір не склали ніодин будинок на Сосії? Чому Рубльовка і Барвіха зараз не горить? Чому на Сосії до сих пір літають літаки і працюють аеропорти?
показати весь коментар
17.06.2025 06:46 Відповісти
+5
Доки так сома массовано не в..рять по Таганрогу та Ростову на Дону доті свинособаки будуть бити по Одесе.
показати весь коментар
17.06.2025 10:12 Відповісти
+2
Москальські міста бомбити не можна, тому що там живуть:
-- батько Єрмака.
-- батьки Сирського.
-- родичі акторів 95кварталу.
-- друзі і ділові партнери Зеленського по ''квн'' і ''сватам''.
-- Зеленський ''увідєл мір в ґлазах путіна''...
показати весь коментар
17.06.2025 10:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому наші дрони до сих пір не склали ніодин будинок на Сосії? Чому Рубльовка і Барвіха зараз не горить? Чому на Сосії до сих пір літають літаки і працюють аеропорти?
показати весь коментар
17.06.2025 06:46 Відповісти
Москальські міста бомбити не можна, тому що там живуть:
-- батько Єрмака.
-- батьки Сирського.
-- родичі акторів 95кварталу.
-- друзі і ділові партнери Зеленського по ''квн'' і ''сватам''.
-- Зеленський ''увідєл мір в ґлазах путіна''...
показати весь коментар
17.06.2025 10:15 Відповісти
Потому что эт о значит уподобляться кацапам. Потому что в этом нет смысла. Потому что это не эффективно. Потому что на много меньше дронов. Надо топить корабли и выжигать аэродромы. А еще надо начти способ достать ТУшки. Придумать технологию дронов перехватчиков например если возможно.
показати весь коментар
17.06.2025 10:16 Відповісти
не відповідати тим же, чим вдарили тебе - означає бути терпілою. а свої гуманістичні нахили практикуйте на котиках.
показати весь коментар
17.06.2025 10:56 Відповісти
Чего ты этим добьешься. Кацапы не осознают свою вину. Это в их природе - абсолютная неосознанность. Они только еще больше воспылают патриотизмом. А дефицитные дроны истратятся.
показати весь коментар
17.06.2025 11:27 Відповісти
Коли вже наш мільйон дронів і 3000 тисячі балістичних ракет полетять на ворога? Та мабуть ніколи, бо Боневтік пообіцяв по шмарафону і своїх відосах, це вже як ніби виконав. Одеса голосувала за Боневтіка? Як він вас захистив? Дуже шкода обдурених виборців, які кожного дня, ранку, вечора, а особливо ночі опиняються ніби посеред тиру, по якому гатить ворог. А у відповідь тільки обіцянки і що у всьому винні США.
показати весь коментар
17.06.2025 10:12 Відповісти
Доки так сома массовано не в..рять по Таганрогу та Ростову на Дону доті свинособаки будуть бити по Одесе.
показати весь коментар
17.06.2025 10:12 Відповісти
Та хоч би по тому Білгороду з Курском, якщо завдяки діючої влади відсутня своя "балістика"
показати весь коментар
17.06.2025 11:45 Відповісти
Так навіть нацисти під час другої світової війни не руйнували Одесу як рашиські варвари і після цього є бидло яке несе "адесса русский город".
показати весь коментар
17.06.2025 10:18 Відповісти
расіяни - сміття. Сміття треба прибирати. Безжально
показати весь коментар
17.06.2025 10:57 Відповісти
 
 