На світанку рашисти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками: 17 поранених, серед них - вагітна жінка та 17-річна дівчина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На світанку 17 червня російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
"Наразі відомо про щонайменше пʼятьох поранених, серед яких одна дитина", - йдеться в повідомленні.
Станом на 6:30 до медичних закладів шпиталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди. Триває ліквідація наслідків російської атаки.
Оновлення на 09:00
Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-- батько Єрмака.
-- батьки Сирського.
-- родичі акторів 95кварталу.
-- друзі і ділові партнери Зеленського по ''квн'' і ''сватам''.
-- Зеленський ''увідєл мір в ґлазах путіна''...