На світанку рашисти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками: 17 поранених, серед них - вагітна жінка та 17-річна дівчина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На світанку 17 червня російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

"Наразі відомо про щонайменше пʼятьох поранених, серед яких одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Станом на 6:30 до медичних закладів шпиталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

Оновлення на 09:00

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.











