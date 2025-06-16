УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5271 відвідувач онлайн
Новини обстріли Херсонщини
276 0

Внаслідок обстрілів Херсонщини постраждало 4 людини, серед них дитина

Наслідки атак на Херсон та область

16 червня 2025 року російські військові атакували населені пункти Херсонщини за допомогою дронів, артилерії, реактивних систем залпового вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

Станом на 18:30 відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожих обстрілів.

Зазначається, що в Херсоні дістав поранень підліток. Двоє людей травмовано в Білозерці і ще одна - в Антонівці.

Читайте: Росіяни атакували дроном цивільну автівку в Білозерці: поранено водія

Автор: 

обстріл (30978) Херсонська область (6228) війна в Україні (6255)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 