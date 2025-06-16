Внаслідок обстрілів Херсонщини постраждало 4 людини, серед них дитина

16 червня 2025 року російські військові атакували населені пункти Херсонщини за допомогою дронів, артилерії, реактивних систем залпового вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

Станом на 18:30 відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожих обстрілів.

Зазначається, що в Херсоні дістав поранень підліток. Двоє людей травмовано в Білозерці і ще одна - в Антонівці.

Читайте: Росіяни атакували дроном цивільну автівку в Білозерці: поранено водія