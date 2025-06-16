Внаслідок обстрілів Херсонщини постраждало 4 людини, серед них дитина
16 червня 2025 року російські військові атакували населені пункти Херсонщини за допомогою дронів, артилерії, реактивних систем залпового вогню.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
Станом на 18:30 відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожих обстрілів.
Зазначається, що в Херсоні дістав поранень підліток. Двоє людей травмовано в Білозерці і ще одна - в Антонівці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль