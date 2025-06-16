Вследствие обстрелов Херсонщины пострадали 4 человека, среди них ребенок

16 июня 2025 года российские военные атаковали населенные пункты Херсонщины с помощью дронов, артиллерии, реактивных систем залпового огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По состоянию на 18:30 известно о четырех пострадавших вследствие вражеских обстрелов.

Отмечается, что в Херсоне получил ранения подросток. Два человека травмированы в Белозерке и еще один - в Антоновке.

