Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Белозерке: ранен водитель

В поселке Белозерка на Херсонщине российские войска атаковали с дрона гражданский автомобиль, в результате чего пострадал 42-летний мужчина.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 15:00 беспилотник сбросил взрывчатку на авто. Водитель получил взрывную травму, контузию и множественные осколочные ранения головы. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, в больницу обратился еще один житель Белозерки, который пострадал во время российского обстрела 14 июня. Мужчина 1997 года рождения получил взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга. Его также госпитализировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как удары российских дронов влияют на качество воздуха: В Минприроды подсчитали выбросы от двух массированных атак на Киев