Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Белозерке: ранен водитель
В поселке Белозерка на Херсонщине российские войска атаковали с дрона гражданский автомобиль, в результате чего пострадал 42-летний мужчина.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 15:00 беспилотник сбросил взрывчатку на авто. Водитель получил взрывную травму, контузию и множественные осколочные ранения головы. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Кроме того, в больницу обратился еще один житель Белозерки, который пострадал во время российского обстрела 14 июня. Мужчина 1997 года рождения получил взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга. Его также госпитализировали.
