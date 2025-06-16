Як удари російських дронів впливають на якість повітря: У Міндовкілля підрахували викиди від двох масованих атак на Київ

Внаслідок атак російських дронів у повітря потрапляють тисячі тонн шкідливих речовин.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, навівши розрахунки шкідливих викидів від атак на Київщину на початку червня.

"У червні 2025 року Київ та Київська область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників. За кілька днів, лише 6 та 10 червня, у повітря столичного регіону потрапило 1902 тони шкідливих речовин", – підрахували у міністерстві.

За попередніми оцінками, екологічні збитки перевищили 5,7 млн гривень, додали у Міндовкілля.

У міністерстві пояснили, що атаки російських дронів супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу – без фільтрації, в умовах бойових дій. Крім того, зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки.

"Це не лише знищення інфраструктури – це системне нищення довкілля, забруднення повітря та створення довготривалих ризиків для здоров’я мешканців столиці", – зауважили у міністерстві.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські війська атакували Одеську область та Київ.

На Одещині було зафіксовано влучання в житловий будинок, загинуло 2 людей, 9 – поранені. У Києві пошкодженнь зазнали 7 районів столиці, постраждали 4 людини.