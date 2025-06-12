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Новини Атака шахедів на Київ
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У Раді обговорюють відключення мобільного зв’язку та ідентифікацію абонентів через "шахеди", – "слуга народу" Федієнко

У Раді обговорюють відключення мобільного зв’язку через

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорює можливість обмеження послуг мобільного інтернету для громадян, щоб обмежити використання українських мобільних мереж російськими безпілотниками.

Про це голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації народний депутат Олександр Федієнко розповів у коментарі "ВВС Україна".

Депутат розповів, що на базі очолюваного ним підкомітету створили робочу групу, куди увійшли військові, контррозвідувальні служби, представники операторів та інші експерти.

"Головна мета – зменшити, а краще унеможливити використання російськими дронами наземної інфраструктури українських мобільних операторів. І тут розглядаються будь-які технічні та організаційно-правові методи", – сказав Федієнко.

"Якщо військові скажуть, що треба вимикати фрагменти мережі, наприклад передачу даних через інтернет там, де фіксується скупчення "шахедів", то будемо це розглядати. Головне – ускладнити роботу російським дронам, збити їх з координат, розірвати передачу відео та метаданих", – пояснив депутат.

Він додав, що підкомітет також розглядає можливість запровадження обов'язкової ідентифікації абонентів українських мобільних операторів.

"На нараді самі оператори заявили, що їм важко це контролювати, тому що понад 80% абонентів у всіх операторів – анонімні. Вони не знають, хто це такі. У цифрах це близько 25 млн абонентів. Таких цифр немає у жодній країні. Я не кажу про "сім-карту за паспортом". Але потрібно ідентифікувати абонентів будь-якими методами ідентифікації", – зазначив Федієнко.

За його словами, робоча група протягом найближчих днів має дати свої рекомендації про те, як можна протидіяти активному використанню росіянами українських мобільних мереж. Втім, ці пропозиції будуть закритими від громадськості, адже у Росії відстежують будь-які дії України у цій сфері.

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Водночас експерт із систем РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зауважив, що безпосередньо мобільний зв'язок не використовується для керування "шахедами" під час атак – у них немає функціоналу для цього. Утім, через мобільний інтернет російські безпілотники можуть передавати операторам дані про свої координати, висоту і швидкість Крім того, мобільний зв'язок допомагає дронам орієнтуватися у просторі.

Своєю чергою опоненти можливих обмежень мобільного зв'язку та інтернету наполягають, що такі дії насправді нічого не дадуть. Військові експерти також визнають, що мобільний інтернет хоча й важливий інструмент для корекції траєкторій "шахедів", але "не основний".

Як повідомлялося, раніше російська влада почала "глушити" мобільний інтернет, щоб обмежити можливості українських безпілотників. Особливо значних масштабів це явище набуло у дні підготовки до проведення військового параду у Москві 9 травня.

Автор: 

безпілотник (548) інтернет (1357) мобільний зв’язок (803) дрони (378)


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Топ коментарі
+13
А якщо мобільний інтернет - це єдиний спосіб для людей дізнатися оновлення щодо повітряної тривоги??? Вже не кажучи про комунікацію з рідними, знайомими в цей час.

Чи такі дрібниці нікого не хвилюють? Хоча якщо мета зовсім інша, а шахеди просто благородна мета-прикриття, тоді питаня зникають самі собою.
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12.06.2025 14:47 Відповісти
+8
Це вже цифровий концтабір?
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12.06.2025 14:43 Відповісти
+8
все заради безпеки. Правда еще никогда ограничение свобод не приносило безпеки но мы попробуем
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12.06.2025 14:46 Відповісти
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Ще 3 роки будуть обговорювати ...
А коли нарешті дійдуть до рішення - кацапи , за цей час , ще щось вигадають ...
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12.06.2025 14:37 Відповісти
Чим бильше оговорюватимуть тим бильше грошей зароблять! Тим паче йм оператори принесуть грошикив щоб не видключатись!
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12.06.2025 14:41 Відповісти
Навряд чи ... тут просто ІБД , як завжди
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12.06.2025 14:45 Відповісти
А ти й радий...
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12.06.2025 14:42 Відповісти
мій старенький мобільник показує GPS координати з точністю в кілька метрів.

це під час війни нормально ?

.
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12.06.2025 15:04 Відповісти
Не нормально
Тим більше , що кацапи , такі речі , роблять вже давно - і схоже це дійсно допомагає ...
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12.06.2025 15:06 Відповісти
Зважаючи на кількість спалених НПЗ, вражених підприємств та інших цілей на кацапщині, це абсолютно не допомагає.
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12.06.2025 15:16 Відповісти
Це вже цифровий концтабір?
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12.06.2025 14:43 Відповісти
.. ні..це реальне обмеження...щоб деяким ідіотам..включаючи Вас ... можна було б зберегти життя!! Тільки питання? Навіщо зберігати життя тим..які взагалі нічого не розуміють? Біосміття дуже багато на теренах нещасної України!!!
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12.06.2025 15:04 Відповісти
Та нікому це нічого не збереже. Виходь вже з шкільного віку і перестань бути таким наївним. Це чергове закручування гайок посполитим. Зелені розуміють, що Майдан неминучий.
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12.06.2025 15:19 Відповісти
..та я тільки і мрію про знищення зеленої гидоти...разом з хрипатою паскудою!! Але за багато років праці у авіації дуже добре розумію принципи використання як супутникової.. інерціальної...так і мобільної навігації... Це Вам...Шановний потрібно вийти з дитячого віку... і банально поцікавитися використанням деяких найпростійших програм для контролю Вашого місцеперебування.!!! НАЙПРОСТІЙШИХ!!! От як закрутять тобі гайки... коли на час тривоги виключать мобільний зв*язок ...чи поставлять перешкоди... ? Вони тобі при неминучому Майдані виключать зв*язок за три секунди... Дійсно... починайте думати хоч трошечки...))))
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12.06.2025 15:33 Відповісти
Тобі вже навіть військові та експерти кажуть, що це все муйня, ти ж упорото продовжуєш верзти свою маячню. Чи в тебе рабство в генах закладене?
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12.06.2025 15:37 Відповісти
У тебе в Британії сімки продають без документів?
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12.06.2025 15:58 Відповісти
Двох мало?
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12.06.2025 16:05 Відповісти
Да це все профанація, навіть військові це кажуть. Дрони використовують інші інструменти. Теоретично дрон може впіймати сигнал оператора і через чатбот йому можуть надати потрібну інформацію.. Але... А от скільки людей помре, не маючи можливості викликати швидку допомогу або пожежно-рятувальну службу - це питання. Я ж гадаю Вам не 14 рочків - хто в цій країні дбає про людей? В Києві укриття закриті під час тривог. В столиці, Карл! Ваше і моє життя для країни нічого не варте
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12.06.2025 15:27 Відповісти
Шановний!! Не Вам мені розповідати ..які інструменти використовують дрони...І як вони використовуються. Навіть звичайна інформація про місцеперебування дрона... яку отримують кацапи...використовуючі нашу мережу..вже мінус!!! А тепер... майстре розкажіть мені..як наші дрони долітають до Казані....і чим вони користуються? А зв*язувати тут технічні проблеми з закритими укриттями ( я з Києва) і іншим ..це вже смішно. І тим більше про цінність життя під час війни. А скільки людей помре... коли кацапи використають технічні можливості українських мобільних мереж? Чи може не чули... що у збитих шахедах стояли мобільні картки Водафону... Київстару... і навіть естонського Тревела...?? Вам це військові не казали?
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12.06.2025 15:42 Відповісти
А тепер... майстре розкажіть мені..як наші дрони долітають до Казані....і чим вони користуються?

І як же наші дрони долітають до Казані, та ще і влучають саме туди, куди треба, якщо навіть в цій статті стверджується, що кацапи мобільний зв"язок в себе відключають? Виходить, нічого те відключення абсолютно не допомагає?
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12.06.2025 15:49 Відповісти
Потужна клітка потужної безпеки...
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12.06.2025 16:08 Відповісти
все заради безпеки. Правда еще никогда ограничение свобод не приносило безпеки но мы попробуем
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12.06.2025 14:46 Відповісти
А якщо мобільний інтернет - це єдиний спосіб для людей дізнатися оновлення щодо повітряної тривоги??? Вже не кажучи про комунікацію з рідними, знайомими в цей час.

Чи такі дрібниці нікого не хвилюють? Хоча якщо мета зовсім інша, а шахеди просто благородна мета-прикриття, тоді питаня зникають самі собою.
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12.06.2025 14:47 Відповісти
Про тривогу та відбій тобі прийде СМС, для цього не треба інтернет. А шахеди щараз літають в основному вночі, а дома є провідний інет та роутер.
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12.06.2025 15:05 Відповісти
Закликаєте людей не ходити в укриття???
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12.06.2025 15:08 Відповісти
З чого ви взяли, шо я закликаю?
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12.06.2025 15:11 Відповісти
"А шахеди щараз літають в основному вночі, а дома є провідний інет та роутер." - а оце що тоді?
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12.06.2025 15:14 Відповісти
І де тут заклик не йти в укриття? До речі в укритті є вай-Хвай
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12.06.2025 15:27 Відповісти
У всіх є? Ви особисто перевірили?

А де заклик? Хіба ви не розумієте де? Так добре заховали, що і самі знайти не можете?)))
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12.06.2025 15:34 Відповісти
..закликає дурням включити мозок!!! І зберегти життя!! А Ви за те...щоб не скучно було седіти в укритті... дивлячишь відосики....)))!!!???
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12.06.2025 15:11 Відповісти
Седіти??? Це що таке?

Трошки нище є моя відповідь іншому коментаторі у цій гілці, вона і вас стосується.
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12.06.2025 15:13 Відповісти
..якщо моя орфографічна помилка доставила Вам неймовірну радість... то тут факт Вашої дурноголовості стосовно питання про відключення зв*язку ще раз успішно Вами підтверджений!!)))
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12.06.2025 15:22 Відповісти
Він сидить у віддаленому селищі, яке нікому нахрін не потрібне і де ніколи не було ні тривог, ні шахедів. На решту країни йому похрін.
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12.06.2025 15:13 Відповісти
Про оновлення щодо повітряної тривоги можна дізнатися з сирен на вулиці, які сповіщають про початок повітряної тривоги та про її закінчення. Якщо ви і рідні спускаєтеся під час тривог у бомбосховище-то можна друг за друга не хвилюватися. Поспілкуватися можна й після тривоги. Якщо не спускаєтеся і є стаціонарний інтернет-спілкуйтеся по ньому. Якщо відключення мобільного зв'язку дійсно перешкоджає роботі шахедів-треба цим користуватися.
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12.06.2025 15:07 Відповісти
Отак все просто? Ви думаєте, що своїм коментом покрили абсолютно всі можливі ситуації?

Я не перестаю дивуватися тупості, наївності і довірливості (без образ, але так воно виглядає) тутешніх коментаторів.
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12.06.2025 15:10 Відповісти
..Ви так вперто не перестаєте дивуватися тупості...наївності... довірливості (без образ, але так виглядає) ... одночасно дуже яскраво демонструєте ці три поняття на всі 100 відсотків!!!)))
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12.06.2025 15:14 Відповісти
Ящо вам це принесе задоволення і заспокоєння, то можете вважати, що виграли суперечку, мені не шкода.
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12.06.2025 15:15 Відповісти
Так, отак усе просто. Треба викликати ДСНС чи медіків-підключайтеся до WiFi та "2. За відсутності доступу до стаціонарних засобів телефонного зв'язку можливо підтримувати зв'язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram тощо. Месенджери будуть працювати за наявності доступу до мережі Internet у тому числі за умови підключення до мережі Wi-Fi. За необхідності виклику екстрених служб за допомогою будь якого месенджеру, попередньо необхідно дізнатись номера телефонів за якими зареєстровано роботу месенджерів відповідних служб або посилання на профілі офіційних сторінок в соціальних мережах. Цю інформацію попередньо можливо почерпнути на офіційних сайтах екстрених служб (відомств) або зателефонувавши за номерами 101, 102, 103, 104, 112." https://uprns.mkrada.gov.ua/?p=3273 Джерело
"Я не перестаю дивуватися тупості, наївності і довірливості (без образ, але так воно виглядає) тутешніх коментаторів." (c)
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12.06.2025 15:20 Відповісти
🤦‍♂️
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12.06.2025 15:23 Відповісти
Окрім смайлика є що відповісти по темі ?
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12.06.2025 15:28 Відповісти
Цей смайлик лаконічно і красномовно демонструє мою реакцію на вашу писанину.
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12.06.2025 15:31 Відповісти
Реакція-це не аргументована відповідь.
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12.06.2025 15:42 Відповісти
А якщо в цей час серцевий напад і потрібна швидка? Нічого, що тривога цілу ніч? Доживеш, поки ввімкнуть зв"язок?
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12.06.2025 15:11 Відповісти
Люди геть розучилися думати, пробувати передбачити розвиток подій і планувати.
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12.06.2025 15:17 Відповісти
Під час тривоги передбачати розвиток подій та планувати життя-це спускатися у бомбосховище. Стало там погано-інші в укритті викличуть швидку. А сидіти дома у багатоповерхівці з мобільним інтернетом і читати у телезі в чаті Реальний Київ, що летить балістика на Київ чи зі сторони Броварів заходять чергові 6 шахедів-це не планування. Це "надіюсь, що пронесе".
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12.06.2025 15:26 Відповісти
В укриттях спати цілу ніч пропонуєте? А працювати потім як? Шо попало..
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12.06.2025 15:29 Відповісти
А що-дома краще спиться під звуки вибухів ракет, шахедів та роботи ппо ? Напевно такі звуки як колискова працюють ? І до того ж-якщо усе одно дома спите-то навіщо вам млбілний зв'язок ?
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12.06.2025 15:39 Відповісти
Воно молоде, здорове, строчить з якогось глухого села, де заховався від тцк, в якому ніколи не було ні шахедів, ні тривог. Тому і верзе таку маячню.
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12.06.2025 15:44 Відповісти
Притрушене, тобі військовий квиток показати, де я був з 24.02.2022 ? І коли мене після шпиталю комісували ? І живу я у Києві. Але ж ти не знаєш там у Лондоні, як часто в нас тут вибухає.
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12.06.2025 15:49 Відповісти
Я в Києві, довбню. А ти, схоже, Київ і на карті ледь знаходиш. Яке метро? 2/3 Києва живе від метро хто зна де і під час тривог ховаються в звичайних підвалах.
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12.06.2025 15:58 Відповісти
Відморожене, я у Києві народився і усе життя прожив. А метро для прикладу навів, але ж до тебе туго доходить.
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12.06.2025 16:00 Відповісти
Де я писав, що треба сидіти вдома, а не йти в укриття???
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12.06.2025 15:32 Відповісти
Читайте вище.
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12.06.2025 15:21 Відповісти
Який вай-фай у підвалах чи підземних переходах? Який месенджер? Що ти верзеш? В тебе раптово прихопить серце і замість просто подзвонити ти ще будеш месенджери налаштовувати? Ти зовсім відірване від реальності?
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12.06.2025 15:28 Відповісти
В бомбосховищах часто є файфай. У переход бери з собою корвалол чи що ти там п'єш від серця. Люди що будуть поруч знайдуть як тобі допомогти викликати щвидку. А під час тривоги нікуди не спукаєшся-підкючайся до домашнього вайфаю. А відірване від реальності ти там у Лондоні чи де там. Про впн розкажи ще. Адже ти тільки про звичайний голосовий зв'язок усе знаєш.
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12.06.2025 15:36 Відповісти
Ти зовсім здурів? Який корвалол? Ти в реанімації з серцем лежав хоч раз? І який вай-фай, ще раз питаю, в підвалі чи переході? Звідкіля він там взявся? Ти або ідіот, або подоляківський бовдур.
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12.06.2025 15:41 Відповісти
В бомбосховищах мого району багато де є вай-фай. В київському метро-на кожній підземній станції є. Інші місця я не інспектував. Щодо ідіота-зазирни у дзеркало.
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12.06.2025 15:46 Відповісти
Якого твого району? Якої області? Що ти верзеш? Ти, навіть, не знаєш, що більшість київських бомбосховищ - це звичайні підвали під житловими будинками. Хто туди вай-фай проводив? Хто його оплачує? Ти реально ідіот.
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12.06.2025 15:54 Відповісти
Осбб його оплачує. Один раз купили роутер, провайдер безкоштовно сам затягнув шнурок і 250 грн в місяць на інтернет від громади-це копійки. Але ж це занадто високі матерії для твого мозку.
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12.06.2025 15:58 Відповісти
Кому ти розказуєш казки? Схоже, ти справді в жодному київському укритті не був. Надивився тєлємарахвону про якесь показушне укриття, ледь не єдине на весь Київ, і чешеш тут маячню. Скільки тобі подоляк за цю фантастику та за виправдання будь-якого маразму від ОПи платить?
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12.06.2025 16:02 Відповісти
Якжо не погоджуєшся з опонентом-одразу записуєш його у подоляцькі та зесрань, стандартна практика, на більше розуму не вистачає. Коротше, мені набридло на тебе час витрачати. Як будуть під час шахедної атаки тобі мобільний зв'язок вимикати-не забудь оператора засудити. І фсбшним кураторам не забудь поплакатись у телезі що шахеди не влучили куди планувалося.
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12.06.2025 16:06 Відповісти
..та скучно їм без видосиків у сховищах!! Оце єдине... !! Всі уткнуться носами у телефони..і відключають мозок. А тепер подумайте...як тяжко і скучно перебувати у бомбосховищі... коли не знаєш... що відбувається... куди з допомогою української мобільної мережі влучив шахед... Людина піклується про хворих серцевими болячками... жалкує..що нема вайфая...у підземних переходах... підвалах. Тому йому без МІ..смерть неминуча...))) Катастрофа ....
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12.06.2025 15:51 Відповісти
А нащо українцям мобільний інтернет, коли є телемарафон?? електрику теж відключали, а потів виявилося що...
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12.06.2025 14:48 Відповісти
А мобільний інтернет потрібен для того, щоб телемарафон можна було дивитися нон стоп, навіть коли виходиш до магазину!
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12.06.2025 14:54 Відповісти
Ну все, такий аргумент точно не дозволить його вимикати. Ідея з вимкненням летить в сміттєвий бак🤣
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12.06.2025 15:19 Відповісти
Це потрібно було не обговорювати, а зробити ще 2 роки тому
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12.06.2025 14:49 Відповісти
Так. Повністю відключити. І інтернет, і зв"язок. А ще закрити всі тв-канали, крім одного, і всі радіостанції, крім однієї. Опломбовані телевізори та радіоприймачі, налаштовані на цей канал і на цю станцію. Категорично підтримую!!!
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12.06.2025 15:06 Відповісти
Відключатимуть тільки мобільний інтернет. А зателефонувати можна куди завгодно.
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12.06.2025 16:00 Відповісти
О, черговий раб.
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12.06.2025 15:20 Відповісти
Готуються до Майдану)) Автозаки і кийки вже закупили. Лишилася дрібничка - зв'язок!
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12.06.2025 14:58 Відповісти
Через мобільні мережі іде оповіщення громадян про повітряні тривоги і характер загроз. Як люди тоді будуть орієнтуватись ? До того ж екстренні служби зараз також можно викликати лише через мобільні мережі.
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12.06.2025 15:03 Відповісти
Та відключити визначення координат, а не увесь інтернет. Розвели срач.
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12.06.2025 16:09 Відповісти
тобто, черговий зелений дегенерат не знає про зв'язок через інтернет?
чи вимикання інтернету наступний закон?
і старлінки теж будете глушити?
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12.06.2025 15:07 Відповісти
Так
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12.06.2025 15:08 Відповісти
Ну так причина ж очевидна

https://ua.korrespondent.net/world/1185457-menedzher-google-egipetska-revolyuciya-pochalasya-u-facebook Регіональний менеджер з маркетингу на Близькому Сході компанії Google Ваель Гонім заявив, що революція в Єгипті сталася завдяки соціальній мережі Facebook.
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12.06.2025 15:37 Відповісти
Кожен оператор може відслідкувати телефон за номером де знаходиться абонент і коли ти звертаєшся в їхню службу,вони знають який телефон,марка і де він знаходиться,а якщо летить шахед,вони теж знають,кому це цікаво.блокуємо всіх і крапка.
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12.06.2025 15:49 Відповісти
Автоматизованої системи відстеження абонентів немає. При потребі можна приблизно подивитись, де був абонент на дату (іноді з точністю в кілька кілометрів, якщо це поле і мало базових станцій для триангуляції). Але це займає час - напівручна праця. І шахед по ідеї нічим особливо для мережі не відрізняється від звичайного абонента. В багатьох машинах, автобусах є вбудований мобільний інтернет - лише сімку треба вставити в слот і далі для пасажирів є доступ через вай-фай. В шахеді, можливо, навіть який-небудь китайський телефон вставлений. Це за умови, що йому для чогось критичного дійсно потрібен інтернет, а це поки не факт
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12.06.2025 16:06 Відповісти

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