У Раді обговорюють відключення мобільного зв’язку та ідентифікацію абонентів через "шахеди", – "слуга народу" Федієнко

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорює можливість обмеження послуг мобільного інтернету для громадян, щоб обмежити використання українських мобільних мереж російськими безпілотниками.

Про це голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації народний депутат Олександр Федієнко розповів у коментарі "ВВС Україна".

Депутат розповів, що на базі очолюваного ним підкомітету створили робочу групу, куди увійшли військові, контррозвідувальні служби, представники операторів та інші експерти.

"Головна мета – зменшити, а краще унеможливити використання російськими дронами наземної інфраструктури українських мобільних операторів. І тут розглядаються будь-які технічні та організаційно-правові методи", – сказав Федієнко.

"Якщо військові скажуть, що треба вимикати фрагменти мережі, наприклад передачу даних через інтернет там, де фіксується скупчення "шахедів", то будемо це розглядати. Головне – ускладнити роботу російським дронам, збити їх з координат, розірвати передачу відео та метаданих", – пояснив депутат.

Він додав, що підкомітет також розглядає можливість запровадження обов'язкової ідентифікації абонентів українських мобільних операторів.

"На нараді самі оператори заявили, що їм важко це контролювати, тому що понад 80% абонентів у всіх операторів – анонімні. Вони не знають, хто це такі. У цифрах це близько 25 млн абонентів. Таких цифр немає у жодній країні. Я не кажу про "сім-карту за паспортом". Але потрібно ідентифікувати абонентів будь-якими методами ідентифікації", – зазначив Федієнко.

За його словами, робоча група протягом найближчих днів має дати свої рекомендації про те, як можна протидіяти активному використанню росіянами українських мобільних мереж. Втім, ці пропозиції будуть закритими від громадськості, адже у Росії відстежують будь-які дії України у цій сфері.

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Водночас експерт із систем РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зауважив, що безпосередньо мобільний зв'язок не використовується для керування "шахедами" під час атак – у них немає функціоналу для цього. Утім, через мобільний інтернет російські безпілотники можуть передавати операторам дані про свої координати, висоту і швидкість Крім того, мобільний зв'язок допомагає дронам орієнтуватися у просторі.

Своєю чергою опоненти можливих обмежень мобільного зв'язку та інтернету наполягають, що такі дії насправді нічого не дадуть. Військові експерти також визнають, що мобільний інтернет хоча й важливий інструмент для корекції траєкторій "шахедів", але "не основний".

Як повідомлялося, раніше російська влада почала "глушити" мобільний інтернет, щоб обмежити можливості українських безпілотників. Особливо значних масштабів це явище набуло у дні підготовки до проведення військового параду у Москві 9 травня.