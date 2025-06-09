Уряд затвердив стратегію розвитку телекомунікацій до 2030 року. Що вона передбачає

Кабінет Міністрів затвердив першу Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року. Вона передбачає запуск в Україні 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"До 2030 року зосереджуємося на розвитку стабільного звʼязку й інтернету, щоб забезпечити кожного українця доступом до цифрових послуг. Також у фокусі – створити умови для масштабування інновацій 5G, IoT та онлайн-освіти для розвитку національної економіки", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили у Мінцифри, стратегія – це дорожня карта, як побудувати цифрову інфраструктуру, що працює за будь-яких обставин. Затверджений документ – перша стратегія розвитку сфери за часів незалежності України, який був розроблений разом з представниками ринку.

Зокрема, стратегія має:

відновити 100% пошкоджених мобільних та фіксованих мереж у регіонах;

забезпечити 75% домогосподарств і 99% об’єктів соціальної інфраструктури фіксованим гігабітним інтернетом;

забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Середня швидкість передавання даних – 90+ Мбіт/с;

синхронізувати українське законодавство з європейським та приєднатися до єдиної роумінгової зони з ЄС.

Зазначається, що в результаті реалізації стратегії країна планує додатково створити 56 млрд ВВП.

Як повідомлялося, Україна другий рік поспіль очолила список лідерів за показником стабільності інтернету в дослідженні Digital Quality of Life Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг оцінює якість цифрових послуг у країнах, зокрема й інтернету.