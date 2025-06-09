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Уряд затвердив стратегію розвитку телекомунікацій до 2030 року. Що вона передбачає

Уряд затвердив стратегію розвитку телекомунікацій до 2030 року. Що вона передбачає

Кабінет Міністрів затвердив першу Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року. Вона передбачає запуск в Україні 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"До 2030 року зосереджуємося на розвитку стабільного звʼязку й інтернету, щоб забезпечити кожного українця доступом до цифрових послуг. Також у фокусі – створити умови для масштабування інновацій 5G, IoT та онлайн-освіти для розвитку національної економіки", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили у Мінцифри, стратегія – це дорожня карта, як побудувати цифрову інфраструктуру, що працює за будь-яких обставин. Затверджений документ – перша стратегія розвитку сфери за часів незалежності України, який був розроблений разом з представниками ринку.

Зокрема, стратегія має:

  • відновити 100% пошкоджених мобільних та фіксованих мереж у регіонах;
  • забезпечити 75% домогосподарств і 99% об’єктів соціальної інфраструктури фіксованим гігабітним інтернетом;
  • забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Середня швидкість передавання даних – 90+ Мбіт/с;
  • синхронізувати українське законодавство з європейським та приєднатися до єдиної роумінгової зони з ЄС.

Зазначається, що в результаті реалізації стратегії країна планує додатково створити 56 млрд ВВП.

Як повідомлялося, Україна другий рік поспіль очолила список лідерів за показником стабільності інтернету в дослідженні Digital Quality of Life Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг оцінює якість цифрових послуг у країнах, зокрема й інтернету.

Автор: 

інтернет (1356) мобільний зв’язок (802) Мінцифри (826)


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Зразу підарів треба перемогти, а потім стратегії зв'язку.
Чи уряду, зараз відкати потрібні?
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09.06.2025 13:00 Відповісти

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