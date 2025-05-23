"Україна стала першою в світі за стабільністю фіксованого інтернету, - Мінцифри".

Україна другий рік поспіль очолила список лідерів за показником стабільності інтернету в дослідженні Digital Quality of Life Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг оцінює якість цифрових послуг у країнах, зокрема й інтернету.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Україна посіла перше місце, завдяки розвитку xPON – технології, яка працює протягом 72 годин без світла і дає людям залишатися на зв'язку під час блекаутів", – сказано в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що за кілька років Україна стала лідером за кількістю під'єднань до xРОN.

"Ще в 2021 році технологією користувалися 30% українців, на цей рік маємо амбітний план – 65%. Росія щодня продовжує нищити критичну інфраструктуру і наша мета – покрити технологією кожен населений пункт, щоб людина в будь-який момент могла викликати екстрену службу чи написати родині", – зазначили в Мінцифри.

Там додали, що паралельно розвивається мобільний інтернет і триває робота над іншими проєктами, які мають забезпечити стабільний зв'язок.

Раніше в травні стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає спрощений порядок установлення базових станцій мобільного зв'язку на час воєнного стану.

Також повідомлялося, що в Україні затвердили методику розрахунку електромагнітної сумісності (ЕМС). Її ідея полягає в тому, щоб усі пристрої – від смартфонів до радарів – "говорили" в ефірі та не заважали одне одному. Методика встановлює чіткі технічні правила: перш ніж вмикати нове обладнання, потрібно перевірити, чи воно не створює перешкод для вже наявної техніки – і навпаки. Таким чином це дає змогу уникати збоїв у роботі мобільних мереж, інтернету, телебачення, а також критично важливих систем, як-от аеродромні радари.