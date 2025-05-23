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Новини
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Україна стала першою в світі за стабільністю фіксованого інтернету, – Мінцифри

Україна стала лідером світового рейтингу інтернет-стабільності

Україна другий рік поспіль очолила список лідерів за показником стабільності інтернету в дослідженні Digital Quality of Life Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг оцінює якість цифрових послуг у країнах, зокрема й інтернету.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації. 

"Україна посіла перше місце, завдяки розвитку xPON – технології, яка працює протягом 72 годин без світла і дає людям залишатися на зв'язку під час блекаутів", – сказано в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що за кілька років Україна стала лідером за кількістю під'єднань до xРОN.

"Ще в 2021 році технологією користувалися 30% українців, на цей рік маємо амбітний план – 65%. Росія щодня продовжує нищити критичну інфраструктуру і наша мета – покрити технологією кожен населений пункт, щоб людина в будь-який момент могла викликати екстрену службу чи написати родині", – зазначили в Мінцифри.

Там додали, що паралельно розвивається мобільний інтернет і триває робота над іншими проєктами, які мають забезпечити стабільний зв'язок.

Раніше в травні стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає спрощений порядок установлення базових станцій мобільного зв'язку на час воєнного стану.

Також повідомлялося, що в Україні затвердили методику розрахунку електромагнітної сумісності (ЕМС). Її ідея полягає в тому, щоб усі пристрої – від смартфонів до радарів – "говорили" в ефірі та не заважали одне одному. Методика встановлює чіткі технічні правила: перш ніж вмикати нове обладнання, потрібно перевірити, чи воно не створює перешкод для вже наявної техніки – і навпаки. Таким чином це дає змогу уникати збоїв у роботі мобільних мереж, інтернету, телебачення, а також критично важливих систем, як-от аеродромні радари.

Автор: 

інтернет (1354) мобільний зв’язок (799) рейтинг (961) технології (579) Мінцифри (821)


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Топ коментарі
+5
І другий рік підряд збільшують ціни: за місяць на 20грн,шв. 30-40 при заявленій 50 мб.с.Стабільно у підвищенні цін...
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23.05.2025 20:35
+3
як, це перевірити?
ніяк.
тому, зелені дегенерати завжди побільше навалюють.
а як що, порівняти з 1991 роком?
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23.05.2025 20:33
+3
Не "бред". В Україні дійсно досить гарна якість інтернету, причому за досить невеликі гроші.
І тій же Канаді набагато гірше за в 10-20 раз більші гроші
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23.05.2025 21:48
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як, це перевірити?
ніяк.
тому, зелені дегенерати завжди побільше навалюють.
а як що, порівняти з 1991 роком?
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23.05.2025 20:33 Відповісти
Это международный рейтинг и составляет его не Украина.
Например у меня в оптика Гпон уже больше 10 лет прям в частный мой отдельная оптика
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23.05.2025 20:42 Відповісти
Лол. "Прям в частный дом оптика". Для частных домов она как бы и разработана, как будто там другие варианты есть кроме радио и adsl.
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24.05.2025 05:07 Відповісти
Ну ты сам перечислил. Сначала у нас был только мобильный CDMA, сначала 2, потом 3G. Потом раскидали повторители по району и стал интересный вариант, но нужно себе повторитель ставить. С одной точки доступа 10-20 домов питались). Но ADSL мы пропустили и сразу провели оптику
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24.05.2025 09:36 Відповісти
І другий рік підряд збільшують ціни: за місяць на 20грн,шв. 30-40 при заявленій 50 мб.с.Стабільно у підвищенні цін...
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23.05.2025 20:35 Відповісти
це ціна за транспортування фотонів світла.Ну по аналогії з транспортуванням газу по трубах
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23.05.2025 21:14 Відповісти
Якщо буде по аналогії з газом,то за інтернет буде 3 квитанції:
-за облуговування обладнання
-за доставку...фотонів
-за спожитий...інтернет
Зараз в місяць 260грн,до квітня -240 було ,30-40мбс при заявленій 50.
Разом набереться ще на соточку плюс тоді
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23.05.2025 21:52 Відповісти
Зараз в місяць 260грн,до квітня -240 було ,30-40мбс при заявленій 50

Я сплачую 300 грн за гігабітний інтернет. Реальна швидкість звісно трохи менша - 750-800 мбіт але мені вистачає з головою.
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23.05.2025 22:12 Відповісти
"Україна стала першою в світі за стабільністю фіксованого інтернету, - Мінцифри".
260грн за 50 мбс
300грн за 1000 мбс
Стабільніше не буває.
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23.05.2025 22:32 Відповісти
А за 300грн дають 100мбс,реально 70-80
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24.05.2025 12:36 Відповісти
Ця ціна повні копійки якщо зрівнювати з цінами на заході, тим паче багато де на заході ще до цієї пори траффік і ADSL. Но вічно нити по поводу і без - це явно відмінна риса українців =(
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23.05.2025 21:50 Відповісти
"відмінна риса українців": вибрати бидло,а потім оплакувати на бандурі свою долю-то більше...
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23.05.2025 22:02 Відповісти
Доходи не забув порівняти? Адсл там давно нема. інформація застаріла на 10 років.
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24.05.2025 05:11 Відповісти
Багато знайомих програмістів виїхало, підтримую з ними звязок. А в Вас звідки інформація?
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24.05.2025 05:53 Відповісти
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23.05.2025 20:38 Відповісти
бред
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23.05.2025 20:50 Відповісти
Не "бред". В Україні дійсно досить гарна якість інтернету, причому за досить невеликі гроші.
І тій же Канаді набагато гірше за в 10-20 раз більші гроші
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23.05.2025 21:48 Відповісти
65 канадських за 100мбіт, які 10-20 разів? В Україні 10-15 канадських виходить, тепер залишилось порівняти зарплати
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24.05.2025 05:14 Відповісти
Дебіли, .лять.
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23.05.2025 21:21 Відповісти
Хоть поржать можна
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23.05.2025 22:09 Відповісти
С тебя разве что
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23.05.2025 22:13 Відповісти
Щодо якості, то якість мабуть різна. Реально оптичний інтернет є у невеликих селах, з населенням менше 1000. Але ціна у селах більша. Наприклад за 100 мегабіт 500 грн. Укртелеком добре працює, як не дивно, але дорого (відносно прибутків громадян). Так що загальний рейтинг можливо й кращий за інші країни, бо інтернет з'явився пізніше, і одразу за ************** технологіями.
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23.05.2025 23:21 Відповісти
Хвали мене моя губонько 🤬
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24.05.2025 09:00 Відповісти

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