Україна стала першою в світі за стабільністю фіксованого інтернету, – Мінцифри
Україна другий рік поспіль очолила список лідерів за показником стабільності інтернету в дослідженні Digital Quality of Life Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг оцінює якість цифрових послуг у країнах, зокрема й інтернету.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
"Україна посіла перше місце, завдяки розвитку xPON – технології, яка працює протягом 72 годин без світла і дає людям залишатися на зв'язку під час блекаутів", – сказано в повідомленні.
У Мінцифри нагадали, що за кілька років Україна стала лідером за кількістю під'єднань до xРОN.
"Ще в 2021 році технологією користувалися 30% українців, на цей рік маємо амбітний план – 65%. Росія щодня продовжує нищити критичну інфраструктуру і наша мета – покрити технологією кожен населений пункт, щоб людина в будь-який момент могла викликати екстрену службу чи написати родині", – зазначили в Мінцифри.
Там додали, що паралельно розвивається мобільний інтернет і триває робота над іншими проєктами, які мають забезпечити стабільний зв'язок.
Раніше в травні стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає спрощений порядок установлення базових станцій мобільного зв'язку на час воєнного стану.
Також повідомлялося, що в Україні затвердили методику розрахунку електромагнітної сумісності (ЕМС). Її ідея полягає в тому, щоб усі пристрої – від смартфонів до радарів – "говорили" в ефірі та не заважали одне одному. Методика встановлює чіткі технічні правила: перш ніж вмикати нове обладнання, потрібно перевірити, чи воно не створює перешкод для вже наявної техніки – і навпаки. Таким чином це дає змогу уникати збоїв у роботі мобільних мереж, інтернету, телебачення, а також критично важливих систем, як-от аеродромні радари.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ніяк.
тому, зелені дегенерати завжди побільше навалюють.
а як що, порівняти з 1991 роком?
Например у меня в оптика Гпон уже больше 10 лет прям в частный мой отдельная оптика
-за облуговування обладнання
-за доставку...фотонів
-за спожитий...інтернет
Зараз в місяць 260грн,до квітня -240 було ,30-40мбс при заявленій 50.
Разом набереться ще на соточку плюс тоді
Я сплачую 300 грн за гігабітний інтернет. Реальна швидкість звісно трохи менша - 750-800 мбіт але мені вистачає з головою.
260грн за 50 мбс
300грн за 1000 мбс
Стабільніше не буває.
І тій же Канаді набагато гірше за в 10-20 раз більші гроші