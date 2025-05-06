Без відключень інтернету та зв’язку: В Україні затвердили методику розрахунку сумісності техніки

В Україні затвердили методику розрахунку електромагнітної сумісності (ЕМС). Її ідея полягає в тому, щоб усі пристрої – від смартфонів до радарів – "говорили" в ефірі та не заважали одне одному.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Якщо цього не контролювати – виникає радіохаос – як у кімнаті, де всі одночасно говорять і ніхто нікого не чує", – пояснили в Мінцифри.

Методика встановлює чіткі технічні правила: перш ніж вмикати нове обладнання, потрібно перевірити, чи воно не створює перешкод для вже наявної техніки – і навпаки.

Таким чином це дає змогу уникати збоїв у роботі мобільних мереж, інтернету, телебачення, а також критично важливих систем, як-от аеродромні радари.

Розрахунки ЕМС проводить "Український державний центр радіочастот" за заявами операторів мобільного зв'язку чи інших користувачів радіочастотного спектра.

"У повсякденному житті ці технічні заходи залишаються для нас непомітними, однак саме вони забезпечують надійну роботу радіомереж, завдяки чому ми насолоджуємося якісними послугами зв'язку", – також зазначили в Мінцифри.

У середині квітня повідомлялося, що після запуску послуги MNP в Україні, що дозволяє зберегти свій мобільний номер при переході до іншого оператора зв'язку, абоненти вже перенесли понад 1 млн номерів до іншого оператора.

Перед тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила останній закон для інтерації України до єдиного роумінгового простору Європейського Союзу.