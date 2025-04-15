Рада ухвалила останній закон для інтерації України до єдиного роумінгового простору ЄС

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій".

Відповідний законопроєкт №12150 у другому читанні на засіданні у вівторок підтримали 300 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою, ухвалення документа забезпечить створення умов для початку практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу та приєднання до єдиної роумінгової зони "Роумінг як вдома".

Як пояснили у пресслужбі Мінцифри. це останній законодавчий крок, необхідний для початку переговорів про приєднання України до європейської політики Roam like at home, яка дозволить українцям користуватися тарифами свого оператора й не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС і після завершення воєнного стану.

Ухвалений закон передбачає, що:

українські та європейські оператори зможуть легше обмінюватися послугами та працювати разом;

регулятор НКЕК отримає необхідні повноваження для контролю доступу до мереж та вирішення спорів між операторами;

Україна стане на крок ближче до повної інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

"Наступний крок – підписання закону Президентом. Далі розпочнемо переговори з Єврокомісією про створення Єдиної роумінгової зони", – прокоментував очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Як повідомлялося, у липні 2024 року ЄС продовжив ще на 12 місяців дію угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном, сплачуючи тарифи українських операторів.

Окремо у лютому 2023 року Єврокомісія запропонувала приєднати Україну до єдиної зони роумінгу ЄС. У квітні того ж року Комітет асоціації між Україною та ЄС схвалив цю пропозицію. Разом із тим Україна мали привести законодавство у відповідність до норм ЄС у цьому питанні.

Основний закон про імплементаціб норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу президент Володимир Зеленський підписав у червні 2024 року.

Проте залишалась необхідність ухвалити додаткові закони, після чого Єврокомісія оцінить відповідність українського законодавства європейсьому. За умови позитивної оцінки, схваленої державами-членами, а також остаточного рішення Комітету асоціації між Україною та ЄС, Україна стане частиною роумінгового простору ЄС.