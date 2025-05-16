15 днів замість пів року: Кабмін спростив встановлення вишок мобільного зв’язку під час воєнного стану

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає спрощений порядок установлення базових станцій мобільного звʼязку на час воєнного стану.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 травня, повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Це допоможе операторам мобільного звʼязку розширювати покриття по всій Україні, особливо вздовж доріг, у селах, та відновлювати зв’язок на деокупованих територіях", – пояснили у міністерстві.

Так, раніше процес погодження будівництва чи розміщення базової станції на державному чи комунальному майні (земельній ділянці або об’єкті) міг тривати від 6 місяців до 2 років.

"Постанова змінює підхід: тепер дозвіл на розміщення базової станції можна отримати за 15–25 днів. Процедури, необхідні для укладення договору оренди майна або земельної ділянки, зокрема розроблення проєкту землеустрою, його затвердження чи підготовка до аукціону, здійснюватимуть паралельно", – уточнили у Мінцифри.

Загалом постановою передбачено, що:

дозвіл на розміщення базових станцій на об’єктах державного та комунального майна можна буде отримати за 15 робочих днів замість 6 місяців;

на державних та комунальних земельних ділянках – за 25 робочих днів замість 1,5 року.

Очікується, що це дозволить пришвидшити розгортання мереж по всій Україні, включно з автошляхами, віддаленими та деокупованими територіями.

Для запобігання зловживанням введені чіткі обмеження:

площа ділянки не повинна перевищувати 0,05 га;

забороняється використовувати особливо цінні землі для цих цілей;

до укладення договору оператори сплачують плату, рівну орендній, що приносить додаткові надходження в місцеві та державний бюджети.

Зі свого боку, за умовами ліцензій від листопаду 2024 року оператори мобільного звʼязку зобов’язані забезпечити 4G:

за рік – у містах і селах з населенням 2 000+ людей (90% населення України);

за 16 місяців – на міжнародних і за 24 місяці – на національних автошляхах;

за 6 місяців – відновити зв’язок на деокупованих територіях.

Як повідомлялося, у березні Верховна Рада повторно ухвалила закон, покликаний додатково спростити процедуру передачі у користування земельних ділянок операторам мобільного зв'язку для будівництва мобільних станцій.

Втім, до другого читання до законопроєкту внесли низку змін, які не стосуються розвитку мереж мобільного зв'язку. Зокрема, щодо передачі у приватну власність земельних ділянок під водоймами та гідроспорудами, а також щодо встановлення особливого режим відчуження земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у приватній власності, в Ужгородському районі Закарпатської області.

Обидві ці норми стали підставою того, що президент Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений закон і наприкінці жовтня минулого року повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

Втім, повторно ухвалена Верховною Радою доопрацьована версія закону все одно містить окрему статтю, яка встановлює особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об’єктів обороннопромислового комплексу та об’єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.

Наразі ухвалений Верховною Радою з урахуванням пропозицій президента закон досі не підписано.