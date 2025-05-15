Після підвищення тарифів "Київстар" збільшив дохід на 50%

За підсумками першого кварталу 2025 року дохід найбільшого мобільного оператора "Київстар" склав 10,72 мільярда гривень, що на 49,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, доходи від телекомунікаційних послуг зросли на 47,8% – до 10,39 млрд грн, від цифрових сервісів та продуктів – у 2,4 раза, до 0,33 млрд грн, повідомляє пресслужба оператора.

EBITDA (прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) компанії за результатами першого кварталу склала 5,96 млрд грн, що на 64,2% більше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Капітальні інвестиції "Київстар" у звітному періоді зросли у 2,3 раза – до 2,42 млрд грн.

Водночас абонентська база мобільного оператора зменшилася за рік на 1,2 мільйона користувачів і на кінець першого кварталу становила 22,7 млн абонентів, у тому числі 14,3 млн із них користувалися зв’язком 4G. Натомість кількість користувачів "домашнього інтернету" несуттєво збільшилася – до 1,13 млн.

Показник ARPU (дохід від одного клієнта мобільного зв'язку) збільшився на 53,9% – до 140,6 грн на місяць.

Як повідомлялося, у квітні 2025 року найбільший мобільний оператор "Київстар" закрив угоду з придбання розробника онлайн-платформи та застосунку замовлення авто Uklon.

За умовами угоди, "Київстар" придбав 97% корпоративних прав Uklon за $155,2 млн, решта 3% залишаються у власності одного зі співзасновників Uklon Віталія Дятленка. При цьому розрахунок за угодою відбувався у гривні.

Перед цим, у грудні минулого року "Київстар" підвищив тарифи на свої послуги в середньому на 25%. Необхідність перегляду тарифів у компанії тоді пояснювали зростанням обсягів споживання послуг, економічною ситуацією в країні та зростанням витрат на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії.

Нагадаємо, влітку 2022 року "Київстар" придбав контрольну частку в найбільшій українській медичній інформаційній системі Helsi, яку офіційно використовують у тому числі державні установи.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Єдиний акціонер ПрАТ "Київстар" – зареєстрована у Нідерландах телекомунікаційна група компаній Veon, яка восени минулого року перенесла штаб-квартиру з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Білайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту не називалися.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.

"Загальнодоступною є інформація, що 100% акціонером "Київстар" є міжнародна група VEON ltd, з керуючим офісом у Нідерландах. Михайло Фрідман є одним з акціонерів компанії Letter One, яка володіє міноритарною часткою акцій у VEON ltd", – заявляли в компанії.

Крім того, відповідно до заяви СEO LetterOne Мервіна Девіса, підсанкційні особи не отримують дивіденди, комунікації або будь-які кошти чи економічні ресурси прямо або побічно від діяльності LetterOne (і, відповідно, VEON), їхні активи в бізнесі фактично заморожені, наполягають у "Київстарі".