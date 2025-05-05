Путін готується до параду: У Москві почали глушити мобільний зв’язок та інтернет

Мешканці Москви та Підмосков'я вдень 5 травня почали масово скаржитися на збої у роботі мобільного інтернету та зв'язку.

Про це свідчать дані моніторингових сервісів Downdetector та "Сбой.рф", пише The Moscow Times.

Повідомлення користувачів про проблеми почали надходити близько 11:00. Проблеми спостерігаються у всіх основних російських операторах зв'язку: Т2, МТС, "Мегафон", Yota та "Білайн", а також "Т-Мобайл" та "СберМобайл". Фіксуються збої і в роботі месенджерів Telegram та WhatsApp.

За даними місцевого Telegram-каналу "Осторожно, Москва", перебої можуть бути пов'язані із проведенням репетиції повітряної частини майбутнього параду, запланованого на 9 травня.

Про це москвичів сповістили через смс-розсилку: "Можливі обмеження доступу в Інтернет у зв'язку із забезпеченням безпеки святкових заходів". Зараз бойова авіація відпрацьовує прийоми та "малює в небі триколор", повідомляє ще один місцевий Telegram-канал Mash.

У пресслужбі мобільного оператора "Білайн" підтвердили блокування мобільного зв'язку та інтернету. В компанії уточнили, що сервіси можуть виявитися тимчасово недоступними з причин, що "не залежать від оператора" і порадили клієнтам використовувати Wi-Fi.

Читайте також: Найбільша авіакомпанія Ізраїлю відновить щоденні рейси до Москви після чотирьох місяців перерви

Як повідомлялося, раніше у Ростовській області Росії, що межує з Україною, почали обмежувати швидкість мобільного інтернету в нічні години, щоб обмежити можливості українських дронів. Аналогічні обмеження запровадила влада ще одного південного регіону Росії – Астраханської області.