Росіяни атакували дроном цивільну автівку в Білозерці: поранено водія
У селищі Білозерка на Херсонщині російські війська атакували з дрона цивільний автомобіль, внаслідок чого постраждав 42-річний чоловік.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 15:00 безпілотник скинув вибухівку на авто. Водій зазнав вибухової травми, контузії та множинних уламкових поранень голови. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Крім того, до лікарні звернувся ще один житель Білозерки, який постраждав під час російського обстрілу 14 червня. Чоловік 1997 року народження дістав вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Його також госпіталізували.
