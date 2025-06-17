РУС
На рассвете рашисты массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками: 17 раненых, среди них – беременная женщина и 17-летняя девушка (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На рассвете 17 июня российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

"Сейчас известно о по меньшей мере пяти раненых, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Обновление по состоянию на 09:00

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, другие после получения медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно.

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

В результате обстрелов Херсонщины пострадали 4 человека, среди них ребенок

обстрел (29640) Одесса (8025) Одесская область (3826) Одесский район (284)
Чому наші дрони до сих пір не склали ніодин будинок на Сосії? Чому Рубльовка і Барвіха зараз не горить? Чому на Сосії до сих пір літають літаки і працюють аеропорти?
Доки так сома массовано не в..рять по Таганрогу та Ростову на Дону доті свинособаки будуть бити по Одесе.
Москальські міста бомбити не можна, тому що там живуть:
-- батько Єрмака.
-- батьки Сирського.
-- родичі акторів 95кварталу.
-- друзі і ділові партнери Зеленського по ''квн'' і ''сватам''.
-- Зеленський ''увідєл мір в ґлазах путіна''...
Потому что эт о значит уподобляться кацапам. Потому что в этом нет смысла. Потому что это не эффективно. Потому что на много меньше дронов. Надо топить корабли и выжигать аэродромы. А еще надо начти способ достать ТУшки. Придумать технологию дронов перехватчиков например если возможно.
не відповідати тим же, чим вдарили тебе - означає бути терпілою. а свої гуманістичні нахили практикуйте на котиках.
Чего ты этим добьешься. Кацапы не осознают свою вину. Это в их природе - абсолютная неосознанность. Они только еще больше воспылают патриотизмом. А дефицитные дроны истратятся.
Коли вже наш мільйон дронів і 3000 тисячі балістичних ракет полетять на ворога? Та мабуть ніколи, бо Боневтік пообіцяв по шмарафону і своїх відосах, це вже як ніби виконав. Одеса голосувала за Боневтіка? Як він вас захистив? Дуже шкода обдурених виборців, які кожного дня, ранку, вечора, а особливо ночі опиняються ніби посеред тиру, по якому гатить ворог. А у відповідь тільки обіцянки і що у всьому винні США.
Та хоч би по тому Білгороду з Курском, якщо завдяки діючої влади відсутня своя "балістика"
Так навіть нацисти під час другої світової війни не руйнували Одесу як рашиські варвари і після цього є бидло яке несе "адесса русский город".
расіяни - сміття. Сміття треба прибирати. Безжально
