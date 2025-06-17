На рассвете рашисты массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками: 17 раненых, среди них – беременная женщина и 17-летняя девушка (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На рассвете 17 июня российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

"Сейчас известно о по меньшей мере пяти раненых, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Обновление по состоянию на 09:00

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, другие после получения медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно.











