Ворог завдав по Запоріжжю щонайменше 4 удари: руйнування на кількох підприємствах, пошкоджені будинки. ВIДЕО
Російські загарбники вночі 17 червня атакували Запоріжжя. Через ворожу атаку пошкоджені багатоповерхівка і гуртожиток.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
"Через ворожу атаку на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток.Там вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях. Понівечені і майже 30 гаражів у гаражному кооперативі. На щастя, минулося без постраждалих", - зазначив Федоров.
